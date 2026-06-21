Веркаутерен — о сборной Бельгии: «Не вижу никаких препятствий для победы над Ираном»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между Бельгией и Ираном на чемпионате мира-2026.

«Бельгия не показала себя с лучшей стороны в матче против сильной сборной Египта. Но в играх против Ирана и Новой Зеландии я не вижу никаких препятствий для победы. Дальше все будет зависеть от того, с кем им предстоит встретиться в плей-офф, а также от уровня соперника и удачи. Они могут далеко пройти, если все игроки будут в строю, в хорошей физической форме и на высоком уровне. Некоторые из них пока находятся в процессе подготовки», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Матч группы G пройдет 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.