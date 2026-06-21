Диалло: «Мы уважаем себя, мы хотим войти в историю для Кот-д'Ивуара»

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло поделился мыслями после поражения от сборной Германии (1:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы уважаем себя, мы хотим войти в историю для Кот-д'Ивуара, и мы выйдем на поле с хорошим настроем и попытаемся пережить это снова.

Это будет важный момент для всех, для этого нового поколения, потому что мы знаем, что у нас есть качество в команде. Но сейчас главный приоритет — мы действительно сосредоточены на себе. Это будет очень тяжелый матч», — цитирует 23-летнего футболиста AP.

Кот-д'Ивуар (три очка после двух матчей) занимает второе место в таблице группы E ЧМ-2026. В третьем туре 25 июня он сыграет с Кюрасао.