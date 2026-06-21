Жереми Доку пропустит матч сборной Бельгии с Ираном на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бельгии Жереми Доку не сыграет в матче против Ирана во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщает Sporza.

По информации источника, у вингера случился рецидив респираторной инфекции. Сообщается, что у 24-летнего футболиста были проблемы со здоровьем с момента прибытия в США.

Ранее сообщалось, что Доку хочет уехать из расположения национальной команды, чтобы присутствовать на родах своей супруги.

15 июня Доку вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут в матче Бельгии с Египтом (1:1) в 1-м туре группового турнира.

После 1-го тура Бельгия с 1 очком занимает третье место в группе G.