Канчельскис будет болеть за Саудовскую Аравию в матче против Испании на ЧМ-2026

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Испания — Саудовская Аравия на чемпионате мира-2026.

«Испанцы должны побеждать. Но я буду болеть за Саудовскую Аравию, потому что я там играл. У испанцев все же выше класс, уровень мастерства. Им также нужно реабилитироваться после ничьи в первом матче», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч группы H пройдет 21 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

Давид Петросян