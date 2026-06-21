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Сегодня, 10:49

Канчельскис будет болеть за Саудовскую Аравию в матче против Испании на ЧМ-2026

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Испания — Саудовская Аравия на чемпионате мира-2026.

«Испанцы должны побеждать. Но я буду болеть за Саудовскую Аравию, потому что я там играл. У испанцев все же выше класс, уровень мастерства. Им также нужно реабилитироваться после ничьи в первом матче», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч группы H пройдет 21 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

Давид Петросян

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