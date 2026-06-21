Дик Адвокат сравнил с чудом ничью Кюрасао с Эквадором на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился эмоциями после ничьей команды с Эквадором (0:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Я восхищен стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничья с Эквадором сравнима с чудом, — приводит слова Адвоката matchtv.ru.

Команда из Кюрасао завоевала свои первые очки в матчах чемпионатов мира. Подопечные экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката занимают четвертое место в таблице группы E ЧМ-2026. Сборная Эквадора (одно очко) идет на третьем месте.

В третьем туре Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.