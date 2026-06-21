Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами Кюрасао после ничьей с Эквадором на ЧМ-2026

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили раздевалку сборной Кюрасао и присоединились к празднованию после исторической ничьей команды в матче против Эквадора (0:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Перед этим королевская чета поддержала сборную Нидерландов на встрече со Швецией в Хьюстоне, завершившейся победой нидерландцев со счетом 5:1, а затем отправилась в Канзас-Сити на игру Кюрасао.

Команда под руководством Дик Адвокат сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности во многом благодаря вратарю Элой Ром, который совершил 15 сейвов. Сборная Кюрасао набрала первое очко в истории своих выступлений на чемпионатах мира.

После финального свистка Виллем-Александр и Максима пришли в раздевалку команды, где вместе с футболистами приняли участие в праздничных танцах.

Кюрасао является автономной страной в составе Королевство Нидерландов, поэтому король и королева Нидерландов также считаются главами государства для острова.