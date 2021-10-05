Что со стадионом, где Россия сыграет со Словакией? Газон похвалил Сычев, но жестко критиковал Слуцкий

Все билеты на игру почти распродали.

8-го октября сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 со Словакией на стадионе «Ак Барс Арена», где национальная команда не играла с 2017 года.

«СЭ» рассказывает, что происходит со стадионом, где сборная проведет важнейший матч.

На каком газоне сыграет сборная ?

Газон «Ак Барс Арены» уже успел стать символом раздора «Рубина» и руководства стадиона. Команда Леонида Слуцкого из-за качества поля даже вынуждена играть свои матчи на Центральном стадионе в центре Казани. После нескольких матчей на старте сезона газон на «Ак Барс Арене» пришел в негодность, и клуб опять переехал - уже в восьмой раз с момента ввода нового стадиона в эксплуатацию в 2014 году.

Был даже риск, что сборная России не приедет в Казань из-за проблем с полем, но чтобы сохранить матч национальной команды, в руководстве республики решили снова выселить «Рубин» и поберечь поле от иных мероприятий.

«Ак Барс Арена» даже сменила подрядчика по обслуживанию газона: ранее это была компания «СпортиКо», но в руководстве стадиона решили отказаться от ее услуг, несмотря на рекомендации «Рубина». «СпортиКо» обслуживает поля почти всех московских клубов: на «Открытие Арене», «ВЭБ Арене», «ВТБ Арене» и «РЖД Арене». Там проблем с газонами нет, но в руководстве казанского стадиона решили, что их неурядицы с полем связаны именно с подрядчиком. Теперь газон курирует компания «Футбольные поля».

Стадион накануне также разместил вакансию агронома: «Ак Барс Арена» ищет специалиста с опытом работы в 1-3 года, чтобы он контролировал работу подрядной организации. Удивительно, но у стадиона действительно много лет нет своего агронома в штатном расписании, и только недавно было решено, что на арене должен быть такой специалист. Может быть, с его приходом дела пойдут лучше.

Сейчас на арене отмечают, что газон в хорошем состоянии и готов к проведению матча со Словакией. Накануне в Казани стартовал автопробег экс-звезд сборной России в поддержку нынешней команды, и Дмитрий Сычев в беседе с журналистами отметил, что он посмотрел поле — оно в хорошем состоянии: «Я в Instagram написал, что газон - топ. Ситуация тут была острая, как понимаю. Была дискуссия. Но надеюсь, что разрешилось все мирно и ребята будут играть на качественном газоне».

Проблемы с газоном на « Ак Барс Арене » решены ?

Визуально газон выглядит хорошо, хотя то же самое можно было сказать и перед сезоном. Как газон выдержит нагрузки - непонятно.

Глобально даже новый подрядчик вряд ли бы смог что-то изменить. У газона та же корневая система, что была раньше, его не перестилали, не делали реновацию, поэтому ждать, что теперь поле не будет никому доставлять проблем, немного наивно. Все-таки такие системные проблемы не решаются за месяц. Полю дали чуть отдохнуть, разгрузили его от матчей «Рубина» и различных мероприятий, что помогло улучшить его внешний вид. Но устойчивее к погодным условиям и большим нагрузкам оно вряд ли стало.

Ключевая проблема с газоном на «Ак Барс Арене» — его часто меняли то из-за установки бассейна для чемпионата мира по водным видам спорта, то из-за возведения сцен для различных церемоний, то из-за того, что оно не справлялось с морозами. Проблемы накапливались как снежный ком и не позволяли дренажной и корневой системам поля окрепнуть, чтобы стать устойчивыми к нагрузкам и погодным условиям.

Газон на стадионе в Казани. Фото ФК «Рубин», rubin-kazan.ru

«Новое поле и зрелое — это разные газоны, — рассказывал «СЭ» генеральный директор компании «СпортиКо» Эдуард Краснов, который ранее курировал газон в Казани. — У устоявшегося поля сильная корневая система, оно более стабильное. А новое поле подвержено проблемам из-за резких температур. Сильная корневая система морозы и жару переживает лучше, чем молодой газон. Климат действительно влияет. В Москве климат мягче, лето прохладнее. Температура редко выходит за -30 градусов. А в Казани температура чаще ниже».

Пока в Казани нет холодов, температура плюсовая, но с приходом морозов нет гарантий, что газон не «поплывет», как было в конце августа. Леонид Слуцкий отмечал, что даже если поле выглядит хорошо в телетрансляции, если оно зеленое и без проплешин, то это не значит, что оно хорошее и устраивает тренеров и игроков. В Казани газон очень мягкий - об этом говорят те, кто играет на нем каждую неделю. Кусок дерна может поехать из-под ноги во время рывка или борьбы за мяч. Это проблема для «Рубина»: в клубе отмечали, что никак не могут добиться того, чтобы газон их полностью устраивал.

Увеличивается риск травм, ведь из-за такой специфики поля повреждения на старте сезона получали Джордже Деспотович и Георгий Зотов. И Слуцкий говорил, что дело именно в газоне: «На таком поле попробуйте не получить травму!»

В сборной России в последнее время и так много травм, поэтому, если поле действительно «плывет», это может стать проблемой для национальной команды. Будет неприятно, если на своем поле из-за его особенностей сборная потеряет еще кого-то из игроков.

Россия сыграет в Казани со зрителями . Это лишь третий матч команды на « Ак Барс Арене »

Новый приезд сборной на «Ак Барс Арену» — лишь третий в истории. В 2017 году команда под руководством Станислава Черчесова дважды сыграла в Казани — в июне с Мексикой на Кубке конфедераций (1:2) и в октябре с Ираном в товарищеском матче (1:1).

Спустя четыре года Россия сыграет на арене, где пока ни разу не побеждала. Последний успех сборной в столице Татарстана был в 2013 году: в отборе к ЧМ-2014 еще при Фабио Капелло на стареньком Центральном стадионе разгромили Люксембург - 4:1. Это было настолько давно, что забивал Александр Кержаков, который с тех пор успел стать тренером и накануне на том же стадионе с «Нижним Новгородом» обыграл «Рубин» Слуцкого.

На «Ак Барс Арене» у сборной России побед пока нет, но всегда была очень внушительная поддержка. На игру с Мексикой пришло 41 585 зрителей, а на Иран - 33 270 болельщиков. Во многом из-за поддержки публики матч и пройдет в Казани. В Татарстане разрешено заполнять трибуны до 30 процентов от вместимости - это 13,5 тысячи мест. Сейчас в продаже осталось лишь 911 билетов. Ближе к матчу наверняка и они будут раскуплены. Вход на стадион будет разрешен для зрителей с сертификатом о вакцинации и QR-кодом.