Карпин — тренд нашего футбола. А предъявлять ему рано. Колонка Казакова
Не хотелось говорить о сборной Валерия Карпина, сравнивая с тем, что было при Станиславе Черчесова... Но без этого все еще не прожить — если интернет пестрит подобным.
Россия снова победила. При диком везении и плохой игре. Но три очка взяты. А Карпин опять говорил после матча именно то, что ждали от Черчесова после Евро-2021 — и что он на той знаменитой пресс-конференции так и не сказал. Требовали признаний в неважном футболе, а вместо этого получили попытки объяснить, почему команда действовала именно так и что результат неудовлетворительный, но работа проделана качественная.
Карпин же сказал именно то, что хотели услышать болельщики. По сути, их же языком, не вдаваясь в подробности. И к тому же победил. Поэтому все наши претензии к игре пока не больше чем мыльные пузыри — потому что времени на подготовку мало и потому что травмированных много.
Но вот здесь два интересных момента.
Во-первых, повреждений действительно через край. Но кто, кроме Караваева и Головина, может сейчас считаться футболистом стартового состава? Даже Зобнин в сентябре провел у Карпина всего один тайм за три матча. Нет Магкеева, но пара Джикия — Дивеев стала основной. Нет Глушакова, но вышел бы он на поле, не порвись на тренировке после возвращения в общую группу? Нет Ионова, но он тоже сейчас человек ротации — как и практически любой другой, включая вратарей. Хотя возможность влиять на игру через замены стала бы несколько большей. Но тот же Сутормин был со Словакией лучшим из полевых.
В качестве ремарки такое наблюдение. Молодежка в отличие от первой команды прошла два осенних сбора без единой травмы. Почему так — с ходу не скажешь. Тема нового режима питания сборников муссируется постоянно, в том числе и как возможность негативного влияния на физическую форму или фактор травм, но есть и альтернативная версия. В большинстве своем футболисты молодежной сборной столько в своих клубах не играют. Интенсивность иная, сопротивление — тоже. Но это вопрос в любом случае дискуссионный, хотя важный.
Во-вторых, Карпин снова произвел замены в перерыве — четвертый раз в четырех встречах. С Хорватией и Кипром — по одной, потом начал делать двойные. Миранчук, Черышев, Захарян, Ерохин, снова Захарян и Смолов — уходили те, кто должен быть лидером и забивать. И уходили не из-за травм.
Когда в важном матче происходят ранние замены, принято считать, что тренер ошибся с составом или тактикой. Но здесь — а все эти изменения, кроме встречи с Хорватией, происходили, когда Россия вела в счете, — Карпин, вероятно, преследовал и другую цель, кроме как исправить ошибку с выбором состава.
Раз тренерский штаб придерживается точки зрения, что люди за редким исключением не готовы к интенсивной игре, сохранить или попытаться оказать давление можно только за счет замен. Условно говоря, футболист выложится за тайм, а на два-полтора его не хватит. И ранние выходы с лавки становятся не столько козырем тренера, сколько его почерком.
Если и сравнивать Карпина с кем-то из коллег, уместнее всего — со Слуцким. РФС сейчас по сути копирует маркетинговую модель «Рубина» годичной давности — когда именно тренер стал не то что главным, а безальтернативным лицом клуба. Казанцы так себя позиционировали и продвигали, желая стать популярнее у болельщиков за счет медийности тренера. Слуцкий и команда стали фантастически открыты для прессы и соцсетей, они пели, танцевали, снимали клипы, много шутили — и все это происходило на фоне хороших результатов и многообещающих дебютов футболистов. У «Рубина» есть молодая звезда в лице Хвичи, лучший форвард в лице Деспота, новый вратарь, новые имена и общая симпатия страны ко всему этому. Все чаще слышалось слово «перезагрузка» — по отношению не только к тренеру, но и к клубу. Первая стадия прошла отлично при дикой популярности происходящего.
Со сборной сейчас происходит то же самое. В сентябре на стадионе был портрет Карпина — огромный баннер, в октябре — полотнище таких же размеров с его фамилией. Каждый шаг в национальной команде, да и не только в ней, можно увидеть в соцсетях. Все это востребовано, все это выглядит частью единого плана — в системе российского футбола сейчас не осталось лиц, которые были бы раздражителями для публики, но в качестве главной фигуры, в том числе и как спикер, выступает именно тренер.
И даже послематчевые комментарии Карпина после Словакии напомнили его знаменитый диалог с болельщиками «Спартака» — «Фалькао к нам не приедет». Когда изначальные претензии и крики «иди сюда!» сменились на «Валера, верим!».
Конечно, верим. Потому что сборная выигрывает и не пропускает. Потому что она все еще делит первое место с Хорватией. Потому что не было ни одного долгого подготовительного сбора — когда претензии к качеству футбола станут более обоснованными. Потому что «Зенит» и «Спартак» победили в еврокубках. Потому что в нашей группе нет соперника-монстра.
В конце концов, потому что Россия из пяти последних крупных турниров выступала на всех пяти.
И когда сборной и тренеру предъявляют за фарт, это странно. Потому что везение в футболе, да еще и на постоянной основе, — вещь редкая. Бывает не у всех.
Главное, чтобы его хватило на три оставшихся матча.
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