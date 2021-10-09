Карпин держит темп Романцева и Капелло. Но Садырин и Слуцкий начинали со сборной России лучше

В четырех первых матчах под руководством Валерия Карпина наша национальная команда набрала 10 очков, победив Кипр, Мальту и Словакию и сделав ничью с Хорватией.

Такой же старт выдавали Олег Романцев (в свой второй приход), Валерий Газзаев и Фабио Капелло, а лучше — по 12 — выступали Павел Садырин и Леонид Слуцкий. При этом 11 октября в Мариборе против Словении Карпин постарается превзойти рекорд надежности сборной, принадлежащий Садырину: при нем мы впервые пропустили на 429-й минуте — от Сальвадора.

Первые четыре матча главных тренеров сборной России. Фото «СЭ»

Победив в Казани, сборная России выровняла баланс встреч со Словакией — одним из своих самых неудобных соперников в последние годы. Теперь у команд по четыре победы при трех ничьих, разность мячей — 10:10. Правда, в официальных матчах словаки все еще лучше: у них на счету есть успех на Евро-2016, тогда как в отборах на ЧЕ-2012 и ЧМ-2022 мы обменялись с ними победами.

Все матчи сборной России против Словакии. Фото «СЭ»

Кроме того, россияне наконец-то смогли победить на «Ак Барс Арене». Две предыдущие встречи на главном стадионе Татарстана получились неудачными: поражение на Кубке конфедераций-2017 от Мексики (1:2) оставило нас без плей-офф турнира, а товарищеская игра с Ираном завершилась вничью (1:1). Справедливости ради отметим, что казанские зрители во второй раз наблюдали успех нашей национальной команды — в 2013 году на поле «Центрального» сборная Фабио Капелло разгромила Люксембург (4:1).