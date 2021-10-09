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Карпин держит темп Романцева и Капелло. Но Садырин и Слуцкий начинали со сборной России лучше

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:15
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Первые четыре матча главных тренеров сборной России. Фото «СЭ» Все матчи сборной России против Словакии. Фото «СЭ» Все матчи сборной России в Казани. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четырех первых матчах под руководством Валерия Карпина наша национальная команда набрала 10 очков, победив Кипр, Мальту и Словакию и сделав ничью с Хорватией.

Такой же старт выдавали Олег Романцев (в свой второй приход), Валерий Газзаев и Фабио Капелло, а лучше — по 12 — выступали Павел Садырин и Леонид Слуцкий. При этом 11 октября в Мариборе против Словении Карпин постарается превзойти рекорд надежности сборной, принадлежащий Садырину: при нем мы впервые пропустили на 429-й минуте — от Сальвадора.

Первые четыре матча главных тренеров сборной России. Фото "СЭ"
Первые четыре матча главных тренеров сборной России. Фото «СЭ»

Победив в Казани, сборная России выровняла баланс встреч со Словакией — одним из своих самых неудобных соперников в последние годы. Теперь у команд по четыре победы при трех ничьих, разность мячей — 10:10. Правда, в официальных матчах словаки все еще лучше: у них на счету есть успех на Евро-2016, тогда как в отборах на ЧЕ-2012 и ЧМ-2022 мы обменялись с ними победами.

Все матчи сборной России против Словакии. Фото "СЭ"
Все матчи сборной России против Словакии. Фото «СЭ»

Кроме того, россияне наконец-то смогли победить на «Ак Барс Арене». Две предыдущие встречи на главном стадионе Татарстана получились неудачными: поражение на Кубке конфедераций-2017 от Мексики (1:2) оставило нас без плей-офф турнира, а товарищеская игра с Ираном завершилась вничью (1:1). Справедливости ради отметим, что казанские зрители во второй раз наблюдали успех нашей национальной команды — в 2013 году на поле «Центрального» сборная Фабио Капелло разгромила Люксембург (4:1).

Все матчи сборной России в Казани. Фото "СЭ"
Все матчи сборной России в Казани. Фото «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

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26%

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П2

22%

2.34

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15%

2.15
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Россия U21 1
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Россия 1
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25%

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