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Судейство

Ему угрожали убийством фанаты «Порту». Кто будет судить матч Словения — Россия?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 19:45
16 июня. Баку. Турция — Уэльс — 0:2. Арбитр Артур Диаш (в центре). Фото Reuters
16 июня. Баку. Турция — Уэльс — 0:2. Арбитр Артур Диаш (в центре). Фото Reuters
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Отборочную игру ЧМ-2022 в Мариборе, которая пройдет 11 октября, доверили обслуживать португальским арбитрам
Словения — Россия

Бригада

В состав судейской бригады вошли арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш, ассистенты Руй Лусину Барбоза Тавареш, Паулу Алешандре Сантош Соареш, резервный Густаву Фернандеш Корреа, видеоассистенты Жоау Педру Силва Пинейру и Угу Филипе Феррейра Мигел. Обязанности делегата УЕФА возложены на ирландца Денниса Круса, инспектора — на грузина Левана Паниашвили.

Мяч попал в&nbsp;правую руку Сеюнджю, находившуюся в&nbsp;естественном положении. Турция — Уэльс: почему не назначен пенальти в ворота турок?

Самый молодой

42-летний Соареш Диаш — известный судья, недавно работавший на чемпионате Европы. Потомственный арбитр. Вошел в число рефери ФИФА в 2010-м, став самым молодым португальцем, добившимся права обслуживать международные матчи. Сегодня он — единственный представитель этой страны в элитной группе рефери УЕФА.

Игры с участием российских команд

Португалец несколько раз назначался на матчи наших сборных и клубов.

Дата

Турнир

Матч

23.10.2014

ЛЕ

Кубань — Вольфсбург — 2:4

23.11.2016

ЛЧ

Ростов — Бавария — 3:2

01.11.2017

ЛЧ

Севилья — Спартак — 2:1

15.03.2018

ЛЕ

Локомотив — Атлетико — 1:5

07.09.2018

ЛН

Турция — Россия — 1:2

12.12.2018

ЛЧ

Реал — ЦСКА — 0:3

14.03.2019

ЛЕ

Вильярреал — Зенит — 2:1

16.11.2019

ОЧЕ

Россия — Бельгия — 1:4

Всего: +3=0-5 (14-20).
ЛЧ — Лига чемпионов, ЛЕ — Лига Европы, ЛН — Лига наций, ОЧЕ — отборочный матч чемпионата Европы.

Нападение фанатов

Зимой 2017 года Соареш Диаш пережил непростой период, когда ему и его семье угрожали убийством. Произошло это за пару дней до игры «Пасуш де Феррейра» — «Порту», на которую он получил назначение. Судья собирался начать тренировку, когда несколько фанатов «Порту» начали оскорблять арбитра и кричать, что убьют его и его родственников, если матч пойдет не так, как им хотелось бы. Произошло это все на глазах у руководителя судейского комитета федерации Жозе Фонтелаша Гомеша. В итоге пришлось обращаться в полицию и срочно созывать собрание клубов.

Скриншот эфира &laquo;Матч! Футбол 1&raquo;. «Вильярреал» — «Арсенал»: Сака обманул арбитра и ВАР. Пенальти назначен ошибочно

Инцидент в Греции

Полтора года назад в перерыве матча 1/2 финала Кубка Греции АЕК — «Арис» бригада Соареша Диаша оказалась в центре скандала, из-за которого второй тайм начался с опозданием на 40 минут. Португальцы, которых пригласили на эту игру, долго отказывались ее возобновлять, закрывшись в судейской.

После окончания первого тайма несколько человек высказали арбитрам претензии по поводу 11-метрового удара, назначенного в ворота АЕК, который тогда тренировал Массимо Каррера. Затем один из них схватил помощника Соареша Диаша за гениталии и крепко их сжал, нанеся ассистенту чувствительное повреждение.

Судьи после этого заперлись в своей комнате и вышли оттуда, только получив гарантии от полиции и организаторов матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
2-й тайм

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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