Отборочную игру ЧМ-2022 в Мариборе, которая пройдет 11 октября, доверили обслуживать португальским арбитрам

Бригада

В состав судейской бригады вошли арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш, ассистенты Руй Лусину Барбоза Тавареш, Паулу Алешандре Сантош Соареш, резервный Густаву Фернандеш Корреа, видеоассистенты Жоау Педру Силва Пинейру и Угу Филипе Феррейра Мигел. Обязанности делегата УЕФА возложены на ирландца Денниса Круса, инспектора — на грузина Левана Паниашвили.

Самый молодой

42-летний Соареш Диаш — известный судья, недавно работавший на чемпионате Европы. Потомственный арбитр. Вошел в число рефери ФИФА в 2010-м, став самым молодым португальцем, добившимся права обслуживать международные матчи. Сегодня он — единственный представитель этой страны в элитной группе рефери УЕФА.

Игры с участием российских команд

Португалец несколько раз назначался на матчи наших сборных и клубов.

Дата Турнир Матч 23.10.2014 ЛЕ Кубань — Вольфсбург — 2:4 23.11.2016 ЛЧ Ростов — Бавария — 3:2 01.11.2017 ЛЧ Севилья — Спартак — 2:1 15.03.2018 ЛЕ Локомотив — Атлетико — 1:5 07.09.2018 ЛН Турция — Россия — 1:2 12.12.2018 ЛЧ Реал — ЦСКА — 0:3 14.03.2019 ЛЕ Вильярреал — Зенит — 2:1 16.11.2019 ОЧЕ Россия — Бельгия — 1:4

Всего: +3=0-5 (14-20).

ЛЧ — Лига чемпионов, ЛЕ — Лига Европы, ЛН — Лига наций, ОЧЕ — отборочный матч чемпионата Европы.

Нападение фанатов

Зимой 2017 года Соареш Диаш пережил непростой период, когда ему и его семье угрожали убийством. Произошло это за пару дней до игры «Пасуш де Феррейра» — «Порту», на которую он получил назначение. Судья собирался начать тренировку, когда несколько фанатов «Порту» начали оскорблять арбитра и кричать, что убьют его и его родственников, если матч пойдет не так, как им хотелось бы. Произошло это все на глазах у руководителя судейского комитета федерации Жозе Фонтелаша Гомеша. В итоге пришлось обращаться в полицию и срочно созывать собрание клубов.

Инцидент в Греции

Полтора года назад в перерыве матча 1/2 финала Кубка Греции АЕК — «Арис» бригада Соареша Диаша оказалась в центре скандала, из-за которого второй тайм начался с опозданием на 40 минут. Португальцы, которых пригласили на эту игру, долго отказывались ее возобновлять, закрывшись в судейской.

После окончания первого тайма несколько человек высказали арбитрам претензии по поводу 11-метрового удара, назначенного в ворота АЕК, который тогда тренировал Массимо Каррера. Затем один из них схватил помощника Соареша Диаша за гениталии и крепко их сжал, нанеся ассистенту чувствительное повреждение.

Судьи после этого заперлись в своей комнате и вышли оттуда, только получив гарантии от полиции и организаторов матча.