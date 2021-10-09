Ему угрожали убийством фанаты «Порту». Кто будет судить матч Словения — Россия?
Бригада
В состав судейской бригады вошли арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш, ассистенты Руй Лусину Барбоза Тавареш, Паулу Алешандре Сантош Соареш, резервный Густаву Фернандеш Корреа, видеоассистенты Жоау Педру Силва Пинейру и Угу Филипе Феррейра Мигел. Обязанности делегата УЕФА возложены на ирландца Денниса Круса, инспектора — на грузина Левана Паниашвили.
Самый молодой
42-летний Соареш Диаш — известный судья, недавно работавший на чемпионате Европы. Потомственный арбитр. Вошел в число рефери ФИФА в 2010-м, став самым молодым португальцем, добившимся права обслуживать международные матчи. Сегодня он — единственный представитель этой страны в элитной группе рефери УЕФА.
Игры с участием российских команд
Португалец несколько раз назначался на матчи наших сборных и клубов.
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
23.10.2014
|
ЛЕ
|
Кубань — Вольфсбург — 2:4
|
23.11.2016
|
ЛЧ
|
Ростов — Бавария — 3:2
|
01.11.2017
|
ЛЧ
|
Севилья — Спартак — 2:1
|
15.03.2018
|
ЛЕ
|
Локомотив — Атлетико — 1:5
|
07.09.2018
|
ЛН
|
Турция — Россия — 1:2
|
12.12.2018
|
ЛЧ
|
Реал — ЦСКА — 0:3
|
14.03.2019
|
ЛЕ
|
Вильярреал — Зенит — 2:1
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Россия — Бельгия — 1:4
Всего: +3=0-5 (14-20).
ЛЧ — Лига чемпионов, ЛЕ — Лига Европы, ЛН — Лига наций, ОЧЕ — отборочный матч чемпионата Европы.
Нападение фанатов
Зимой 2017 года Соареш Диаш пережил непростой период, когда ему и его семье угрожали убийством. Произошло это за пару дней до игры «Пасуш де Феррейра» — «Порту», на которую он получил назначение. Судья собирался начать тренировку, когда несколько фанатов «Порту» начали оскорблять арбитра и кричать, что убьют его и его родственников, если матч пойдет не так, как им хотелось бы. Произошло это все на глазах у руководителя судейского комитета федерации Жозе Фонтелаша Гомеша. В итоге пришлось обращаться в полицию и срочно созывать собрание клубов.
Инцидент в Греции
Полтора года назад в перерыве матча 1/2 финала Кубка Греции АЕК — «Арис» бригада Соареша Диаша оказалась в центре скандала, из-за которого второй тайм начался с опозданием на 40 минут. Португальцы, которых пригласили на эту игру, долго отказывались ее возобновлять, закрывшись в судейской.
После окончания первого тайма несколько человек высказали арбитрам претензии по поводу 11-метрового удара, назначенного в ворота АЕК, который тогда тренировал Массимо Каррера. Затем один из них схватил помощника Соареша Диаша за гениталии и крепко их сжал, нанеся ассистенту чувствительное повреждение.
Судьи после этого заперлись в своей комнате и вышли оттуда, только получив гарантии от полиции и организаторов матча.
Методология
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