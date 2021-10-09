Народный артист РФ не впечатлен игрой, но восхищается Сафоновым.

Выдающийся пианист и известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев специально для «СЭ» рецензирует победу сборной России над Словакией (1:0) и объясняет, почему видит будущее команды даже несмотря на качество игры.

— За результат спасибо! А вот за игру поблагодарить команду не могу — тяжелое зрелище, — коротко и жестко начал Мацуев, с которым мы созвонились после матча в Казани.

— Что особенно не понравилось?

— Я сам играю в сборной Иркутска. И действую как боец, который знает, что он должен идти вперед, атаковать, не давая отдохнуть сопернику. Мне непонятно, как можно было дома позволить словакам навязать свою игру. Да еще после того, как мы повели в счете.

— Многие назвали автогол Шкриньяра случайным.

— Нет, здесь все было логично. Просто ему ничего не оставалось, кроме как после прострела Захаряна попытаться выбить мяч, который мог достаться набегавшему на дальнюю штангу Сутормину. Но потом такие моменты создавать не получалось. Хотя в контратаках смотрелись неплохо.

— С каким предчувствием встречал второй тайм?

— С тревожным. После гола наши прижались, и будь поточнее Шранц с Дудой, быть бы неприятностям. А какой мяч вытащил из верхнего угла Сафонов — после удара Гараслина! Да и во втором тайме он сотворил чудо, когда метров с восьми бил в упор Шранц. Вне всякого сомнения, наш вратарь — герой встречи.

— Когда героем называют вратаря, это часто означает — остальная команда выглядела не лучшим образом.

— А что от нее можно ожидать с составом без девяти травмированных, да еще и с несколькими дебютантами? Хотя, уверен, даже несмотря на победу давление на Карпина будет продолжаться. В связи с этим вспоминаю, как требовали немедленной отставки Черчесова перед чемпионатом мира. И какую эталонную игру вскоре после этого сборная выдала с Хорватией. Я дружу со Стасом. И в тот момент осознал, как непросто приходится, когда ощущаешь, что в тренерской жизни от любви до ненависти всего ничего. Вот почему сейчас я все равно за Карпина, который прямо говорит: да, пока все складывается не так, как хочется и болельщикам, и ему самому. Значит, верит в лучшее.

— Что же дальше?

— Продолжать двигаться вперед. А в этой, пусть и скромной, победе есть свои плюсы. Прежде всего, она была добыта при больших потерях в составе, а значит, игроки проявили характер и продемонстрировали предельную самоотдачу. Кроме того, мы освободились от одного из конкурентов в борьбе за путевку в Катар. И наконец, сборная получила вратаря, которого все ждали. И здесь отдельные аплодисменты поверившему в него Виталию Кафанову!