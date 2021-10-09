У тренера конфликт с Малиновским, но Украина продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022

Украинская сборная одержала важную победу над одним из конкурентов в отборе на ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Финляндия — Украина — 1:2 (1:2)

Голы: Ярмоленко, 4 (0:1). Пукки, 29 (1:1). Яремчук, 34 (1:2).

Финляндия: Градецки, Райтала (Нисканен, 77), Тойвио, Араюури, Лам (Ниссиля, 63), Вяйсянен, Лод, Альхо (Хямяляйнен, 62), Камара, Пукки, Похьянпало (Риски, 78).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Цыганков (Зубков, 78), Ярмоленко (Булеца, 86), Яремчук (Довбик, 86).

Предупреждение: Кривцов, 37.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

9 октября. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».

Напряжение и потери

После решения не продлевать контракт с Андреем Шевченко даже после выхода в четвертьфинал Евро-2020 дела в сборной Украины идут не лучшим образом. Хотя, по большому счету, еще при прежнем тренерском штабе весной все началось с бодрой ничьей в гостях у Франции, а продолжилось потерями очков на своем поле против Казахстана и Финляндии.

С Александром Петраковым, который приводил юношескую сборную к исторической победе на чемпионате мира U-20, серия ничьих продолжилась. Только ничья ничьей — рознь. Можно выдать классную игру с Францией, а можно в компенсированное время упустить победу в Астане. Пусть потом и стало известно, что автор спасительного для соперника дубля Валиулин сдал положительный допинг-тест.

Сейчас — перед ключевым отрезком отборочного цикла — на украинцев свалились кадровые проблемы. Травмированы Зинченко, Буяльский и Миколенко. Тем не менее, Петраков не вызвал одну из звезд сборной — Малиновского. Во время сентябрьских матчей полузащитник «Аталанты» обижался, что не попадает в состав и попросил отпустить его в преддверии контрольного матча с Чехией: тогда он только набирал форму после операции, которую отложил ради участия в Евро-2020. Сейчас же хавбек находится в отличном состоянии, что подтвердил недавний гол в ворота «Интера».

На последней пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера отвечал на все вопросы исключительно короткими фразами, хотя до этого вспоминал и о том, как его жестко критиковали на протяжении нескольких недель, и комментировал ситуацию с Малиновским: «Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков — он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского в «Великом футболе», всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна».

Видно, что тренер обижен на футболиста, который ответил на его сентябрьские откровения записью в своем Instagram.

«Для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды, — отметил Малиновский. — У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактике. В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит для его схем игры. Естественно, эта информация дошла и до меня.

Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил «НЕТ, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я — часть команды, и никогда не ставил свои интересы выше командных. По поводу моего отъезда: после информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ «Хочешь, езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды".

Удача повернулась лицом

Кроме того, далеко не всем нравится, что привыкший работать с молодежью Петраков, столкнувшись с давление прессы, порой публично критикует своих игроков. Так, например, было в случае с Караваевым, после чего президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что такого не было при Шевченко. Но порой к цитатам Петракова цепляются, выхватывая из контекста неосторожные фразы вроде той, что Зинченко сам виноват в травме. Между тем, тренер очень тепло отзывался о полузащитнике «Манчестер Сити», и речь шла о беседе с футболистом, который признался, что просить замену претит его характеру, и это усугубило ситуацию с повреждением в игре с «Лейпцигом». Оно случилось в начале второго тайма, однако Зинченко доиграл до финального свистка, и теперь вынужден поддерживать национальную команду, сидя у телевизора.

Тем не менее, несмотря на очевидное напряжение, Петраков сохранял уверенность перед матчем в Хельсинки. «Я раз пять пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее. Финляндию устроит ничья, нам же нужна только победа, и мы будем к ней стремиться», — цитировал украинского тренера ua-football.

И ведь тренер оказался прав. Да, нет Малиновского, но другие звезды на месте. И почти легендарный для сборной Ярмоленко, и качественно играющий в «Бенфике» Яремчук. На Евро-2020 этот тандем забивал голландцам и македонцам. Теперь — обеспечил результат к перерыву игры в финской столице.

Можно даже сказать, что два бомбардира нивелировали уникальное для этого отборочного цикла умение Украины пропускать голы на ровном месте. В первой игре с финнами Миколенко потерял мяч на ровном месте. Теперь Пятова заставил негодовать Матвиенко. Голкипер вытащил мертвый удар Похьянпало, однако его одноклубник по «Шахтеру», выбивая мяч из площади ворот, попал в Пукки. Только, судя по тому, как быстро украинцы ответили на эту неприятность комбинацией Тымчики и Цыганкова, предшествовавшей второму голу, с психологической устойчивостью у гостей все было в порядке.

9 октября. Хельсинки. Финляндия — Украина — 1:2. Болельщики. Фото AFP

Да и удача наконец-то повернулась с желто-синим лицом, и ближе к концу игры успевший на добивание Арауюри с нескольких метров ударил выше ворот. В целом же гости довольно уверенно сохранили свое преимущество. Украина закрепилась на втором месте, и теперь все для нее решится в играх с Боснией. Чтобы сохранить за собой нынешнюю позицию, требуется набрать больше очков в очном споре с конкурентом. У балканской команды в запасе домашняя игра с финнами, а проживет ли интрига до заключительного тура, станет понятно во вторник, когда украинцы примут боснийцев во Львове.