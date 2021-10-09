«Не получалось вообще ничего, особенно игра с мячом». Карпин — о победе над Словакией
«Почему было так много потерь — у меня нет ответа»
— Не получалось вообще ничего. В первом тайме не получался прессинг. Вчера спрашивали, все ли впитывают игроки и все ли понимают. Сегодня не делали, так как надо. Было даже хуже, чем с Хорватией, когда мы в первые минуты как раз делали то, что нужно было.
Больше всего не получилась игра с мячом, когда он был у нас. Тяжело, если постоянно теряешь мяч, играешь все время без него. Замкнутый круг и сил на атаку не хватает — после потерь тратим их на отбор. Почему так много потерь — на этот вопрос у меня нет ответа.
— Почему перешли на схему 5-4-1? От чего пытались обезопасить себя?
— Бывают такие дни, когда у команды ничего не получается. Особенно игра с мячом. Счет, слава богу, был 1:0 в нашу пользу в первом тайме, и раз в атаке игра не получалась, то сменили схему и попытались обезопасить счет. Перестроились на такую схему, чтобы уберечь ворота от больших проблем. Они все равно были. Но доиграли, слава богу, до нужного результата.
— Есть что-то хорошее в игре, кроме счета?
— Очень доволен одним — это самоотдачей игроков, самоотверженностью всей команды. Это была команда, которая билась и умирала на поле. Было тяжело, на полусогнутых все бежали, отрабатывали, бились, боролись. Все друг за друга. Была все равно команда в этом отношении.
«Сафонов был лучшим игроком, к сожалению. Значит, команда играла плохо»
— Сегодня было много дебютантов. Как оцените их игру?
— Выделять по такой игре не стал бы никого. Но на фоне сегодняшней игры и Терехов, и Сутормин смотрелись достойно. Чистяков вышел здорово, на своем уровне. Что показывает в «Зените», на таком уровне и сыграл.
— Комментатор Дмитрий Шнякин в эфире сказал, что изначально основным планировался Гильерме, но помешала травма. Так ли это?
— В первый раз слышу, надо у Шнякина спросить. У Гильерме есть проблемы, и это не первый месяц известно, он и сам об этом говорил. Но травма не сыграла особую роль в выборе вратаря.
— Оцените игру Сафонова. Насколько вы им довольны?
— Отыграли «на ноль» встречу, Сафонов спас в нескольких моментах, он был лучшим игроком матча, к сожалению для нас. Когда вратарь — лучший игрок встречи, это плохо. Значит, команда играла плохо, если лучшим приходится быть вратарю. Но он свою работу сделал на сто процентов.
— Почему поменяли Бакаева, который выглядел одним из лучших в атаке?
— Бакаев неплохо смотрелся, но когда надо было отрабатывать сзади, силы уже покинули. Замена связана с его усталостью.
«В трех предыдущих матчах у наших ворот не было столько моментов, сколько сегодня»
— Словакия создала немного моментов. Довольны связкой Дивеева с Джикией?
— Так много моментов создали или немного?
— А вы как считаете?
— Нормально. В трех предыдущих матчах столько не создавали у наших ворот, сколько сегодня. Связкой Дивеева и Джикия довольный, как и всеми остальными. Но чем? Игрой в обороне и самоотдачей, самоотверженностью — да. Игрой в атаке, хоть команда и зависит от партнеров, не совсем. Еще и Баринов, и Чистяков там играли, поэтому только про связку двоих я бы не говорил.
— К 60-й минуте показалось, что команда подсела. С чем это связано?
— Не с 60-й, а с 46-й минуты начали играть чуть ниже и перестроились на 5-4-1. Подсели мы и на 15-й минуте, может. Не суть. Но на 46-й минуте стали играть ниже.
— Глебов сегодня не вышел, потому что ранее ел доширак?
— Глебов не вышел не из-за того, что он ел. У него было четыре дня после победы над «Локомотивом». Да, Глебов разминался и был готов выйти, но выпустили других. Это не связано с питанием.
«Поле было не самого лучшего качества. Слишком много песка, молодая трава»
— В сборной много травм. Сегодня обошлось?
— Пока нет такой информации. Никто не просил замен по травме, слава богу. Пока футболисты разгоряченные, мы этого не поймем. Только к завтрашнему обеду будет ясно. Когда они поспят, тогда начинают вылезать болячки. Сейчас ничего не могу сказать.
— Почему сегодня капитаном вышел Кузяев — один из самых тихих игроков команды?
— В следующей игре капитаном выйдет, например, Захарян — тоже не самый громкий игрок, как и Кузяев. Надо играть в футбол, а не кричать. Капитанство не в крике заключается. А кричать и руководить может и Джикия без повязки, например.
— Как оцените поле и не мешало ли его состояние?
— Ссылаться на поле неправильно. Для обеих команд оно одинаково. Поле было мягкое и это было непривычно, но и для Словакии тоже. Поле было не самого лучшего качества, слишком много песка, трава молодая, не держит. Но что есть, то есть. Повторюсь, для двух команд поле одинаковое.
Думаю, местные агрономы и власти попытались сделать максимально лучшее поле. За это время его невозможно сделать идеальным. Визуально — да, но с точки зрения дерна и чтобы поле держало — нереально.
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