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Поражение от Словении может стать катастрофой, а ничьи с Хорватией не хватит для ЧМ. Расклады для сборной России

Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022
Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 00:20
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разбираемся в турнирной ситуации.

После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Хорватия

7

5

1

1

11-1

16

2

Россия

7

5

1

1

11-4

16

3

Словения

7

3

1

3

8-7

10

4

Словакия

7

2

3

2

7-6

9

5

Мальта

7

1

1

5

6-15

4

6

Кипр

7

1

1

5

1-11

4

Оставшиеся матчи:

11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Сравним календарь топ-4 сборных группы:

— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Мальтой;
— Россия сыграет дома с Кипром и на выезде с Хорватией и Словенией;
— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией;
— Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией и Мальтой.

Хорватия предсказуемо обыграла Кипр: очевидно, что команда Златко Далича не выпадет из топ-2. Это может стать реальным только в случае потери очков с Мальтой или двух домашних поражений от России и Словакии. Хорваты явно наберут хотя бы 20 очков, что гарантирует им второе место.

Словакия практически лишилась шансов на попадание на чемпионат мира. Для этого ей нужны сенсации в матчах Мальта — Хорватия и Россия — Кипр, причем в обоих случаях.

Поэтому в группе осталось две интриги:

1) Кто займет первое место — Хорватия или Россия?

2) Сможет ли Словения попасть в топ-2 вместо России?

8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. Радость российских игроков после автогола Милана Шкриньяра. Россия снова сыграла чудовищно. И снова добилась хорошего результата

Россия или Словения

Начнем со второго вопроса. Через три дня россияне играют со Словенией на выезде. В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей — формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.

В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствие. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.

Кипр &ndash; Хорватия &ndash; 0:3. Хорватия обыграла Кипр и продолжает лидировать в группе Н

Россия или Хорватия

Теперь рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— если победит Хорватию и не проиграет Словении;

— если победит Хорватию, проиграет Словении и обгонит хорватов по разности мячей;
— если сыграет вничью с Хорватией, победит Словению и обгонит хорватов по разности мячей.

К сожалению, хорваты оторвались от россиян по разности на три мяча — домашний матч с Кипром будет единственным шансом исправить эту ситуацию.

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но рассчитывать на это не стоит.

В целом же поражение от хорватов почти наверняка отправит нас на второе место (если оторвемся от Словении), но и ничья вряд ли позволит нам выиграть группу. Скорее всего, для прямого попадания в Катар России придется набирать не менее 7 очков, причем 3 из них — в Хорватии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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