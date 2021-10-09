Поражение от Словении может стать катастрофой, а ничьи с Хорватией не хватит для ЧМ. Расклады для сборной России

Разбираемся в турнирной ситуации.

После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М Команда И В Н П М О 1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2 Россия 7 5 1 1 11-4 16 3 Словения 7 3 1 3 8-7 10 4 Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5 Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6 Кипр 7 1 1 5 1-11 4

Оставшиеся матчи:

11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Сравним календарь топ-4 сборных группы:

— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Мальтой;

— Россия сыграет дома с Кипром и на выезде с Хорватией и Словенией;

— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией;

— Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией и Мальтой.

Хорватия предсказуемо обыграла Кипр: очевидно, что команда Златко Далича не выпадет из топ-2. Это может стать реальным только в случае потери очков с Мальтой или двух домашних поражений от России и Словакии. Хорваты явно наберут хотя бы 20 очков, что гарантирует им второе место.

Словакия практически лишилась шансов на попадание на чемпионат мира. Для этого ей нужны сенсации в матчах Мальта — Хорватия и Россия — Кипр, причем в обоих случаях.

Поэтому в группе осталось две интриги:

1) Кто займет первое место — Хорватия или Россия?

2) Сможет ли Словения попасть в топ-2 вместо России?

Россия или Словения

Начнем со второго вопроса. Через три дня россияне играют со Словенией на выезде. В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей — формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.

В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствие. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.

Россия или Хорватия

Теперь рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— если победит Хорватию и не проиграет Словении;

— если победит Хорватию, проиграет Словении и обгонит хорватов по разности мячей;

— если сыграет вничью с Хорватией, победит Словению и обгонит хорватов по разности мячей.

К сожалению, хорваты оторвались от россиян по разности на три мяча — домашний матч с Кипром будет единственным шансом исправить эту ситуацию.

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но рассчитывать на это не стоит.

В целом же поражение от хорватов почти наверняка отправит нас на второе место (если оторвемся от Словении), но и ничья вряд ли позволит нам выиграть группу. Скорее всего, для прямого попадания в Катар России придется набирать не менее 7 очков, причем 3 из них — в Хорватии.