Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

У Словении восходит новая звезда

Группа Н

Кипр — Хорватия — 0:3 (Перишич, 45+2, Гвардиол, 80. Ливая, 90+2)

Мальта — Словения — 0:4 (Иличич, 27, 60. Шпорар, 49. Шешко, 67)

Россия — Словакия — 1:0 (Шкриньяр, 24, в свои ворота). Обзор — здесь

Хорватия с вернувшимся в состав Модричем ожидаемо выиграла на Кипре, и как раз полузащитник «Реала» отдал очередной гениальный пас, которым за мгновения до конца первого тайма воспользовался Перишич. До этого же «шашечным» не везло, а главным неудачником первого тайма выглядел Крамарич. Его гол отменили после вмешательства ВАР, после чего еще один удар форварда в упор сумел заблокировать защитник.

Когда же в начале второго тайма Крамарича сбили в штрафной, уже Модрич упустил возможность похоронить интригу и не реализовал пенальти. Окончательно вопросы были сняты в концовке, когда отличился защитник Гвардиол, а экс-форвард «Рубина» Ливая добил хозяев в добавленное арбитром время.

Что касается Словении, с которой Россия сыграет в следующем туре, то у балканской команды отлично выглядел Иличич. Его первый гол на Мальте вроде бы смотрится простым, но как мастерски одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» в касание из-под себя пробил низом в ближний угол! Этот удар задал тон в игре, а после перерыва словенцы поработали над улучшением разности забитых и пропущенных мячей. На этом отрезке необходимо отметить сделавшего ассистентский хет-трик Ловрича. 23-летний атакующий полузащитник родился в Австрии, играл за ее молодежку против России в отборе на ЧЕ-2019, а сейчас становится звездой на своей исторической родине. Стоит напомнить, что голы Ловрича принесли словенцам победы над Мальтой и Хорватией.

И В Н П М О 1. Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2. Россия 7 5 1 1 11-4 16 3. Словения 7 3 1 3 8-7 10 4. Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5. Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6. Кипр 7 1 1 5 1-11 4

11 октября. Словения — РОССИЯ, Хорватия — Словакия, Кипр — Мальта.

Баварцы выручили Флика

Группа J

Германия — Румыния — 2:1 (Гнабри, 52. Мюллер, 81 — Хаджи, 9)

Исландия — Армения — 1:1 (Йоханнессон, 77 — К.Оганесян, 35)

Лихтенштейн — Северная Македония — 0:4 (Д.Велкоски, 39. Алиоски, 66, с пенальти. Николов, 74. Чурлинов, 83)

Когда Ханси Флик выиграл три первых матч на посту главного тренера Германии с суммарным счетом 12:0, возникло стойкое ощущение, что никаких чудес, вроде домашнего поражения от македонцев, с немцами уже не случится. Однако румыны решили неприятно удивить фаворита, и лучше всех это удалось Хаджи. Сын знаменитого футболиста на входе в штрафную финтами раскачал двух защитников и поставил Тер Штегена в тупик футзальным ударом с носка.

?? Ianis Hagi has given Romania a 1-0 half-time lead against Germany!



What will happen in the second half?#WCQ pic.twitter.com/HYdGPPt4CA — UEFA Nations League (@EURO2024) October 8, 2021

Однако во втором тайме Германия все же добилась своего, и это было необычное событие. В турнирных матчах на своем поле эта команда в принципе проигрывает крайне редко, поэтому волевая победа при отставании к перерыву лишь вторая в истории, а первая случилась против Эстонии еще в 1937 году! Переломной же оказалась атака, в которой Ройс выкатил мяч под удар Гнабри, и тот из-за штрафной забил свой 20-й гол за сборную. Удивительная результативность для игрока, который не является центральным нападающим, ведь ранее лучшую скорострельность в тридцати играх на таком уровне демонстрировали исключительно легенды немецкого футбола — Герд Мюллер, Фриц Вальтер и Клаус Фишер.

20 — Serge Gnabry has scored 20 goals in his first 30 appearances for Germany — only three players have scored more goals in their first 30 apps for Germany, the last one was Klaus Fischer. Cook. #GERROU pic.twitter.com/tIOP7c32Wt — OptaFranz (@OptaFranz) October 8, 2021

А непростую победу лидеру группы принесли другие бывшие подопечные Флика по «Баварии»: выполнивший классную скидку при подаче углового Горецка и не имевший права промахнуться Мюллер. Пропустивший сентябрьский цикл из-за травмы ветеран идеально проявил себя в роли джокера, также отметив небольшой юбилей и забив 40-й мяч в сборной. Могло быть и больше, если бы Йоахим Лев не игнорировал лучшего немецкого игрока бундеслиги вплоть до Евро-2020.

?? Thomas M?ller earns Germany a 2-1 comeback win on his 107th cap ?#WCQ pic.twitter.com/Riin7Bq7g8 — UEFA Nations League (@EURO2024) October 8, 2021

Что касается сборной Армении, которая после весеннего отрезка сенсационно лидировала, а в сентябре набрала в трех турах два очка, не сумев на своем поле переиграть даже Лихтенштейн, то у команды Хоакина Капарроса появился качественный джокер. О том, что аргентинец Селараян сменит гражданство, заговорили еще прошлым летом, но только сейчас футболист, ярко игравший на родине, а также в Мексике и МЛС, наконец-то дебютировал в сборной страны своих предков.

И первый блин не вышел комом, так как 29-летний футболист стал автором голевой передачи на полузащитника «Кайрата» Оганесяна. Вот только упущенная победа стоила Армении второго места. Теперь при равном количестве очков его за счет дополнительных показателей занимает Македония.

И В Н П М О 1. Германия 7 6 0 1 19-3 18 2. Сев.Македония 7 3 3 1 15-6 12 3. Армения 7 3 3 1 8-10 12 4. Румыния 7 3 1 3 10-8 10 5. Исландия 7 1 2 4 7-15 5 6. Лихтенштейн 7 0 1 6 2-19 1

11 октября. Северная Македония — Германия, Румыния — Армения, Исландия — Лихтенштейн.

Турции не помогли новый тренер и отсутствие Холанна

Группа G

Латвия — Нидерланды — 0:1 (Классен, 19)

Турция — Норвегия — 1:1 (Керем Актюркоглу, 6 — Торстведт, 41)

Гибралтар — Черногория — 0:3 (Марушич, 7. Бечирай, 44, с пенальти, 68)

В центральном матче дня в этой группе Норвегии не хватало основных форвардов — Холанна и Серлота. Турция же получил эмоциональный заряд после назначения на пост главного тренера имевшего шансы возглавить российскую команду Штефана Кунца. Хозяева включили сумасшедший прессинг, что принесло им быстрый гол, когда Дженгиз Юндер вывел на пустые ворота впервые отличившегося на таком уровне Актюркоглу.

Но все же нынешние турки неустойчивы как с точки зрения игры, так и в плане эмоций. Даже по своим воротам они могут пробить так, что спасет только штанга. А позиционная ошибка при «стандарте» обернулась ответным голом Торстведта. Ничья оказалась в пользу скандинавов, которые сохранили за собой второе место.

Что касается голландцев, то они пусть и с минимальным преимуществом, но взяли свое в Латвии, а когда объявили стартовые составы, можно было даже не принимать ставки на то, кто станет автором первого гола. В этом году полузащитник «Аякса» Классен сделал это уже в четвертом матче «оранжевых»!

После возвращения Луи ван Гала его команда стала единоличным лидером группы. В игре же черногорцев стоит отметить не только голевой дубль экс-динамовца Бечирая, но и результативную передачу полузащитника «Рубина» Хакшабановича.

И В Н П М О 1. Нидерланды 7 5 1 1 23-6 16 2. Норвегия 7 4 2 1 13-6 14 3. Турция 7 3 3 1 17-14 12 4. Черногория 7 3 2 2 11-9 11 5. Латвия 7 1 2 4 7-11 5 6. Гибралтар 7 0 0 7 3-28 0

11 октября. Голландия — Гибралтар, Норвегия — Черногория, Латвия — Турция.

Уэльс чуть не похоронил автогол голкипера

Группа Е

Чехия — Уэльс — 2:2 (Пешек, 38. Уорд, 49, в свои ворота — Рэмси, 36. Джеймс, 69)

Эстония — Белоруссия — 2:0 (Сорга, 57. Зенев, 90+3)

Лидерству Бельгии, которая накануне потерпела фиаско в полуфинале Лиги наций, ничего не угрожает. У «красных дьяволов» вдвое больше очков, чем у Чехии и Уэльса, а их ничья скорее в пользу валлийцев, которые имеют игру в запасе. Эту команду стоит похвалить за характер и за то, что не сломалась после дикого автогола голкипера Уорда, который неловко обработал пас партнера к собственным воротам.

Чудовищный привоз парней из Уэльса в игре против чехов ?



Вратарь до последнего пытался исправить свою же ошибку, но ему не хватило совсем чуть-чуть. И от этого момент стал только смешнее ? pic.twitter.com/WRD4YWcY8Q — Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2021

У кого в этой группе нет шансов ни на что, так это у продолжающей падение Белоруссии. Проиграв эстонцам, наши соседи потерпели пятое поражение подряд и опустились на последнее место.

И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 1 0 21-4 16 2. Чехия 6 2 2 2 10-9 8 3. Уэльс 5 2 2 1 7-7 8 4. Эстония 5 1 1 3 8-15 4 5. Белоруссия 6 1 0 5 6-17 3

11 октября. Белорусия — Чехия, Эстония — Уэльс.