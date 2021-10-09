Обозреватель «СЭ» — о победе сборной России над Словакией (1:0).

Мяча у нас было столько, словно играли не со Словакией, а с «Ман Сити»

Уф-ф. Отскок в Казани у сборной России вышел феноменальный. Одни только цифры — если вспомнить, что игра была дома — умопомрачительны. Удары всего — 10-26. Из пределов штрафной — 4-13. В створ — 1-5. Угловые — 6-14. Наконец, владение мячом — 30-70, и это совсем уж добивает. Точные передачи — 163-622 (почти вчетверо меньше!). Процент точности — 68 на 87.

Как с такой статистикой можно было выиграть — уму непостижимо. Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков для сравнения привел цифры матча тех же соперников 30 марта в Трнаве, где Россия превзошла Словакию по общему числу ударов — 10-7, команды поровну пробили в створ (по три) и подали угловых (по два), а по контролю мяча преимущество, и вполне солидное, было у россиян — 61 на 39%. «Что-то чудесным образом преобразилось», — не без иронии резюмировал коллега.

Ну, все-таки преобразился состав. У нас оказалось всего два совпадения со стартом в Трнаве (Джикия и Кузяев), у словаков — шесть, причем тогда не было ветерана-волшебника Хамшика и 25-летнего форварда Хараслина из пражской «Спарты», который нашу команду 8 октября разрывал. У россиян же теперь отсутствовали игравшие тогда лидеры — Марио Фернандес и Головин.

Тем не менее то, до какой степени в Казани у нашей сборной не держался мяч, все это в любом случае не оправдывает. Мяча у нас было столько, будто играли мы не со Словакией, а с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Ну, или с французами, бельгийцами, испанцами.

И ведь если посмотреть на состав словаков — никакой, допустим, Данией с ее подбором суперклубов там не пахнет. Только Шкриньяр из «Интера», причем он-то в свои ворота и забил, когда никто ему в спину и близко не дышал — Смолов был метрах в трех, не меньше. А остальные...

Двое из «Спарты», по одному из «Леха», «Гетеборга», «Славии», из вторых дивизионов топ-стран («Фулхэм» и «Фортуна»). Помимо Шкриньяра, лишь трое представляют клубы пятерки топ-лиг, причем, в отличие от него, далеко не сильнейшие — «Герту», «Кельн» и «Уотфорд». Сразу трем людям по 34 года. В этом составе не просматривается ровно ничего, что могло бы заставить нашу команду уступить по ударам, тем более дома (10 на 26) и по владению (30 на 70).

Надо заметить, Валерий Карпин отлично это понимает и не делает хорошую мину при плохой игре, заявив: «Не получалось ничего». Слава богу, с его стороны не последовало отсыла к табло, на которое мы и сами взглянуть в состоянии. Как и к составу. Хотя в принципе он имел право сказать, что с такими потерями не до жиру — главное выиграть, а как именно — уже второстепенно.

Но когда лейтмотив тренерских высказываний — стремление к смелому футболу, а на практике мы видим вот это, — Карпин совершенно точно чувствует, что «лучше вообще ничего не говорить».

Кафанов снова сделал правильный выбор. Да и к составу от Карпина вопросов не было

Причем состав-то, исходя из сегодняшних реалий, выглядел оптимальным. Тут ни к Карпину, ни к Виталию Кафанову не могло быть вопросов. Тренер вратарей предпочел Сафонова, в сентябре на сбор вовсе не вызванного, вроде бы застолбившему за собой тогда же статус первого номера Гильерме.

На тренировках, видимо, разница в уверенности между отлично проводящим последние матчи краснодарцем и набедокурившим в Риме локомотивцем стала очевидна. А тренировки, как вы могли видеть в опубликованном на днях большом интервью Кафанова «СЭ», имеют для него огромное значение. И, как и в сентябре, он снова сделал правильный выбор.

В результате Сафонова признали лучшим игроком матча, а такое в отношении любого вратаря происходит, как опять же справедливо заметил Карпин, когда команда плохо играет. Но лично Матвей заслужил исключительно аплодисментов за то, с каким спокойствием отыграл такой нервный для команды матч, а в паре экстремальных случаев — выручил (во втором из них, при выходе Шранца один на один в результате «семеновской» ошибки Джикии, Сафонову подсобил отлично, кстати, вышедший на замену Чистяков).

Главное, что от вратаря не исходило чувства пожара. И теперь у тренера Карпина в первых четырех матчах во главе сборной — ноль пропущенных голов. Как когда-то в Армавире, где он начал в ФНЛ с пяти нулевых ничьих подряд. Кстати, по признанию специалиста, именно работа с «Мальоркой» и армавирским «Торпедо» заставила его пересмотреть взгляды на тренерскую профессию и больше не считать нормой качество тех игроков, которые у него были в «Спартаке»...

Тогда он научился терпеть. Для него стало открытием, что профессиональные футболисты могут не отдавать точный пас без сопротивления на десять метров. А ведь это как раз то, что не раз и не два делала сборная России в Казани. И качество газона тут не оправдание: у словаков-то, посредственных в подавляющем большинстве своем словаков, такие же передачи чаще всего получались!

Причем к середине первого тайма обо всем этом мало что говорило. По владению тогда было 40 на 60, Смолов уже нанес единственный в этот вечер удар россиян в створ, прошло еще пару неплохих атак. К 20-й минуте, правда, словаки взяли-таки мяч под контроль, но в самой середине тайма нам повезло еще и с автоголом Шкриньяра.

На автогол Шкриньяра Карпин отреагировал одним сдержанным хлопком

Тут надо заметить, что вылетели в ту контратаку после отбора на границе трети поля сборной России наши игроки хорошо. Быстро доставили мяч оттянувшемуся вглубь Смолову, тот протащил его метров тридцать, отдал Бакаеву. Уход спартаковца (включенного, кстати, Карпиным в стартовый состав, несмотря на то, что он его довызвал уже после «Наполи» и травмы Ионова) с края в центр с обыгрышем соперника стал в этой атаке, пожалуй, важнейшим моментом. Но удачно сработали затем и Терехов, и Захарян. Правда, прострел динамовца не должен был закончиться ничем, поскольку на него никто не откликался. Но любая отправка мяча в чужую вратарскую время от времени заканчивается удачей — главное, чтобы он там каким-то образом оказывался...

В автоголевой атаке обратил бы еще внимание на то, что левый защитник (тогда еще не латераль — на схему с тремя центральными перешли лишь после перерыва) Терехов оказался «под нападающим». И едва ли это было случайно. В отличие от того, что произошло секундами позже.

Отсутствие закономерности в голе, видимо, и заставило Карпина отреагировать на него крайне сдержанно — всего одним хлопком при абсолютно не изменившемся напряженном выражении лица. Не знаю, предполагал ли он, как дальше дело пойдет — но с этого момента мяча у нас вообще не стало. И потерь была масса, и подборы оказывались сплошь словацкими.

В перерыве тренерская реакция на происходящее (что отметит потом президент РФС Александр Дюков, которому надо было искать хоть что-то хорошее) была серьезной. Сразу две замены — при выигрышном-то счете! — и радикальная смена схемы. С любимой Карпиным 4-3-3 перешли на 5-4-1, поменяв к тому же впереди Смолова на Заболотного, чтобы тот цеплялся за мячи и прессинговал.

Моментов у ворот Сафонова после уплотнения своей штрафной игроками системно стало поменьше, но пару-тройку раз во втором тайме они все равно возникли. В отличие от нашей контригры. Ближе к концу еле волочили ноги такие вроде бы двужильные люди, как, например, игравший в защитной маске и — на сей раз — с капитанской повязкой Кузяев.

Обезмячили нас на уровне ведущих сборных Европы, а России на это предложить было нечего, за исключением запредельной самоотдачи и нечеловеческого везения.

Этого хватило.

Пусть везет и дальше, никаких возражений. Но надо бы когда-то и в футбол начинать играть. Потому что долго такое везение, не подкрепленное игрой, продолжаться не может.