«Влашич полностью готов к игре. Россия — наш самый сильный соперник в группе». Пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии Златко Далича
— В каком физическом и психологическом состоянии находится Никола Влашич, только вчера подписавший контракт с «Вест Хэмом»? Готов ли он завтра сыграть с Россией? — вопрос Златко Даличу.
— Действительно, Никола вчера присоединился к нам в Москве, до этого занимался своим трансфером. Он полностью готов к игре. Думаю, ему будет не очень легко, учитывая, что он долго играл в России. В любом случае, перейти в АПЛ было его решением. Думаю, его ждут еще более крупные победы и интересные трансферы.
— У России новый главный тренер — Валерий Карпин. Представляете, во что будет играть ваш соперник? И чего ждать от вас?
— Новый тренер принесет и новую энергию, и другую систему в игру сборной. Думаю, игра россиян будет агрессивной, на нас будет оказываться давление. Обеим командам будет нелегко. Знаю, что на пару дней был перенесен тур чемпионата России, чтобы у футболистов было немного больше времени на подготовку. Ждем от соперника агрессивной и компактной игры.
У нас успела состояться всего одна тренировка, но я верю в игроков и в их силы. Следующие три матча — самые сложные, поскольку мы находимся только в начале сезона. Матч с Россией для нас — самый важный. Думаю, это наш наиболее сильный соперник по группе, и нам очень важно хорошо выступить. Завтрашний матч не полностью определит исход турнира, но очки очень важны.
— Последнее место работы Карпина — «Ростов». Изучали ли игры этой команды, чтобы понять, как строит игру этот специалист?
— В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают Россию, играли в РПЛ, — Плетикоса, Олич, Чорлука. Естественно, анализировали и матчи «Ростова». Насколько удалось — увидим завтра. Понимаю, что для Карпина завтрашний матч — особенный. Предполагаю, что он максимально мотивировал своих игроков и нам придется очень нелегко. Очень уважаю Валерия Георгиевича, причем как его игровую, так и тренерскую карьеру.
— Каковы главные изменения сборной Хорватии со времен ЧМ-2018?
— За эти три года очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную. Из участников ЧМ-2018 остались совсем немногие, но это нормальный процесс. Как вы знаете, сейчас с нами нет травмированного Луки Модрича, еще нескольких ключевых тогда игроков. У нас новый путь, новая сборная, новые вызовы. Тогда, в 2018-м, было здорово. Думаю, и наша новая команда тоже добьется серьезных успехов.
— А как, по-вашему, поменялась с тех пор сборная России?
— Когда в сборной не присутствует Дзюба, игра строится совершенно иначе. На нем было все завязано. Без него мы завтра, думаю, увидим, совершенно другую игру — с большим количеством передач и комбинаций. Выделю Головина как одного из самых опасных игроков. И справа для нас, как всегда, представляет серьезную опасность Марио Фернандес.
— Можно ли назвать потерю Луки Модрича из-за травмы невосполнимой для нынешней сборной Хорватии? Кто заменит его по позиции, и перестроится ли из-за этого игра команды в целом?
— Он наш капитан и главный игрок. Завтра играть без него нам будет намного сложнее. Мы должны смириться с этой мыслью. Его нельзя кем-то полностью заменить. На более опытных игроках будет лежать большая ответственность, она будет между ними перераспределена. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия его потери, но это будет очень непросто.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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