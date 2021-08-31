Главный тренер сборной Хорватии ответил на вопросы журналистов накануне матча с Россией.

— В каком физическом и психологическом состоянии находится Никола Влашич, только вчера подписавший контракт с «Вест Хэмом»? Готов ли он завтра сыграть с Россией? — вопрос Златко Даличу.

— Действительно, Никола вчера присоединился к нам в Москве, до этого занимался своим трансфером. Он полностью готов к игре. Думаю, ему будет не очень легко, учитывая, что он долго играл в России. В любом случае, перейти в АПЛ было его решением. Думаю, его ждут еще более крупные победы и интересные трансферы.

— У России новый главный тренер — Валерий Карпин. Представляете, во что будет играть ваш соперник? И чего ждать от вас?

— Новый тренер принесет и новую энергию, и другую систему в игру сборной. Думаю, игра россиян будет агрессивной, на нас будет оказываться давление. Обеим командам будет нелегко. Знаю, что на пару дней был перенесен тур чемпионата России, чтобы у футболистов было немного больше времени на подготовку. Ждем от соперника агрессивной и компактной игры.

У нас успела состояться всего одна тренировка, но я верю в игроков и в их силы. Следующие три матча — самые сложные, поскольку мы находимся только в начале сезона. Матч с Россией для нас — самый важный. Думаю, это наш наиболее сильный соперник по группе, и нам очень важно хорошо выступить. Завтрашний матч не полностью определит исход турнира, но очки очень важны.

— Последнее место работы Карпина — «Ростов». Изучали ли игры этой команды, чтобы понять, как строит игру этот специалист?

— В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают Россию, играли в РПЛ, — Плетикоса, Олич, Чорлука. Естественно, анализировали и матчи «Ростова». Насколько удалось — увидим завтра. Понимаю, что для Карпина завтрашний матч — особенный. Предполагаю, что он максимально мотивировал своих игроков и нам придется очень нелегко. Очень уважаю Валерия Георгиевича, причем как его игровую, так и тренерскую карьеру.

— Каковы главные изменения сборной Хорватии со времен ЧМ-2018?

— За эти три года очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную. Из участников ЧМ-2018 остались совсем немногие, но это нормальный процесс. Как вы знаете, сейчас с нами нет травмированного Луки Модрича, еще нескольких ключевых тогда игроков. У нас новый путь, новая сборная, новые вызовы. Тогда, в 2018-м, было здорово. Думаю, и наша новая команда тоже добьется серьезных успехов.

— А как, по-вашему, поменялась с тех пор сборная России?

— Когда в сборной не присутствует Дзюба, игра строится совершенно иначе. На нем было все завязано. Без него мы завтра, думаю, увидим, совершенно другую игру — с большим количеством передач и комбинаций. Выделю Головина как одного из самых опасных игроков. И справа для нас, как всегда, представляет серьезную опасность Марио Фернандес.

— Можно ли назвать потерю Луки Модрича из-за травмы невосполнимой для нынешней сборной Хорватии? Кто заменит его по позиции, и перестроится ли из-за этого игра команды в целом?

— Он наш капитан и главный игрок. Завтра играть без него нам будет намного сложнее. Мы должны смириться с этой мыслью. Его нельзя кем-то полностью заменить. На более опытных игроках будет лежать большая ответственность, она будет между ними перераспределена. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия его потери, но это будет очень непросто.