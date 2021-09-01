Отборочный цикл ЧМ-2022 в Европе возобновился с неожиданно яркого и драматичного матча.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа D

Казахстан — Украина — 2:2 (0:1)

Голы: Яремчук, 2 (0:1). Валиуллин, 74 (1:1). Сикан, 90+3 (1:2). Валиуллин, 90+6 (2:2).

Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Малый, Быстров, Марочкин, Нургалиев (Зайнутдинов, 60), Куат (Вороговский, 84), Тагыберген (Жуков, 90), Васильев (Оразов, 90), Валиуллин, Шушеначев (Аймбетов, 61).

Украина: Пятов, Караваев, Соболь (Сикан, 82), Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Сидорчук (Шапаренко, 75), Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Яремчук (Цыганков, 58).

Предупреждения: Васильев, 43. Миколенко, 52. Зинченко, 74. Покатилов, 90+2.

Судья: Румшас (Литва).

1 сентября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

После четвертьфинала Евро-2020 украинскую команду покинул Андрей Шевченко. Ждали, что на смену ему придет давний партнер по киевскому «Динамо» и сборной Сергей Ребров, однако тот после нескольких чемпионских титулов с венгерским «Ференцварошем» уехал в Эмираты — тренировать 13-кратного чемпиона этой ближневосточной страны «Аль-Айн».

В итоге на Украине приняли решение довериться Александру Петракову. В России, конечно, многие обратили внимание на его слова о том, что в текущей ситуации он не вызовет в команду игрока из РПЛ. Между тем футбольные достижения 64-летнего специалисты бесспорны. Он довольно успешно работал с юношескими сборными разных возрастов, а в 2019 году привел Украину к победе на молодежном чемпионате мира (U-20).

Сейчас Петраков мечтает уже о выступлении на полноценном первенстве планеты. «Украина хочет поехать в Катар — однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, а мы хотим. Если мы сыграем неудачно, практически выбываем из гонки», — заявил тренер накануне игры в Нур-Султане Sport.ua.

?? Andriy Yarmolenko reaches 100 appearances for Ukraine ??#WCQ pic.twitter.com/GvQtpc0C2j — European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021

И, надо сказать, встреча в столице Казахстана началась по сценарию гостей. Уже на 2-й минуте один из будущих антигероев матча Караваев ассистировал Яремчуку, который на удивление быстро адаптировался в «Бенфике» и уже стал там заметной фигурой. Но дальше начался период невезения. Прежде всего это касается проводившего 100-й матч за национальную команду Ярмоленко, который оказался в числе трех игроков гостей, кто к середине первого тайма угодил в каркас ворот.

В общем, несмотря на минимальное преимущество Украины по итогам первого тайма, ее итоговый успех казался в тот момент вопросом времени. Только у главного тренера казахстанцев Талгата Байсуфинова на этот вечер были совсем другие планы. Постепенно хозяева отодвинули игру от ворот, внесли коррективы в тактику, а замены изменили характер встречи после перерыва.

Среди джокеров заметной фигурой стал полузащитник ЦСКА Зайнутдинов. Здорово смотрелся и не сумевший закрепиться в «Крыльях Советов» Аймбетов. Его гол, который отменили из-за офсайда, словно показал хозяевам — ничего не потеряно, и все возможно. В итоге Валиуллин, сумев ускользнуть от Караваева, расстрелял ближний угол, и только при счете 1:1 рано успокоившиеся украинцы снова включились.

Ярмоленко еще два раза посылал мяч в сантиметрах от штанги, но по ходу этого отрезка было непонятно, кому еще повезло. Гости должны благодарить Пятова, который остановил выход один на один прорвавшегося по центру Аймбетова. Голкипер-ветеран сначала вернулся в ворота «Шахтера» из-за травмы Трубина и помог «горнякам» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, а теперь снова сыграл за сборную, так как повреждение получил еще и ярко проявивший себя на европейском первенстве Бущан.

И это была не единственная кадровая проблема Украины, так как полузащитник Степаненко остался вне заявки, отравившись сэндвичами в самолете. Но далеко не факт, что опытный футболист помог бы команде добиться результата в Нур-Султане. Украинцы и без него контролировали ситуацию, когда на третьей добавленной минуте вышедший на замену 20-летний Сикан идеально отметил дебют за сборную. Один из триумфаторов молодежного ЧМ-2019 оказался самым расторопным в сутолоке у ворот, когда опытные партнеры не забили из куда более комфортных ситуаций.

Вот это возвращение матчей сборных! Какой триллер подарили Казахстан и Украина ???



? Сикан завалил гол в первом же матче за сборную на 93-й минуте.



Казалось, что этот мяч будет победным для Украины. Но на 96-й минуте слово взял Валиуллин, сделавший дубль в матче ? pic.twitter.com/Y4Mx5Hcq1z — Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021

Шок для Казахстана? Не тут то было! Заброс к штрафной, скидка Логвиненко головой и Валиуллин исполнил все словно под копирку. Прозевавший рывок оппонента Караваев снова остался не у дел, а мяч влетел в ближний угол. Стадион, на который при ковидных ограничениях допустили порядка десяти тысяч болельщиков, буквально сошел с ума.

Казахстан спасся еще более драматично, чем в мартовской игре в Киеве (1:1). А Украина с ее серией из четырех ничьих все дальше от катарской мечты. Она пока вторая лишь в силу пробуксовки конкурентов, но у той же Финляндии, которая весной оставила украинцев без домашней победы за минуту до финального свистка, есть две игры в запасе. Да и Босния, которой вечером играть во Франции, по потерянным очкам идет выше. Если команда Дидье Дешама выиграет в субботу в украинской столице, даже о попадании наших соседей в стыки можно будет говорить, как о чуде.