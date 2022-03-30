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Сегодня, 17:45

Польша была в неравных условиях с Швецией и Чехией. ФИФА должна была это исправить

Игорь Рабинер считает, что Польша была в неравных условиях с Швецией и Чехией в стыковых матчах ЧМ-2022
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты сборной Польши.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Роберт Левандовски праздует выход сборной Польши на ЧМ.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об итогах европейских стыковых матчей ЧМ-2022.

Синусоида Михневича

Когда перед началом второго тайма матча Польша — Швеция я увидел готовящегося к выходу на замену Гжегожа Крыховяка, отчего-то возникло ощущение, что экс-звезда «Локомотива» сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022 года какую-то роль. И один из самых ярких легионеров последнего десятилетия в РПЛ отмазался за удаление на Евро-2020. Он заработал пенальти, который на мастерской паузе реализовал Роберт Левандовски. Лучший форвард, а может, и игрок мирового футбола 2020-х все никак не получит «Золотой мяч» — но в ноябре, а может, и в декабре в Катаре он сыграет.

Еще месяца полтора назад Польша, несмотря на присутствие у нее супербомбардира из «Баварии», казалась аутсайдером в четверке команд, одной из которых предстояло отобраться из стыков. В полуфинале сборная России должна была принимать ее в Петровском парке, плюс к тому внезапный уход главного тренера Пауло Соузы надолго поставил в тупик руководство федерации по части поиска сменщика.

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Какие только фамилии во главе с Андреем Шевченко не назывались, а все по остаточному принципу пришло к почти неизвестному за пределами Польши Чеславу Михневичу. Да, он в двух первых матчах группового турнира нынешней Лиги Европы обыграл «Спартак» и «Лестер», но потом все стало намного хуже, а в чемпионате Польши и было плохо. Из-за этого осенью на его место стали прочить Станислава Черчесова, еще не доехавшего тогда до Будапешта. А они в это время вместе лакомились шашлыками на чьей-то даче под Варшавой.

Михневич в итоге все-таки работу в ведущем польском клубе потерял. Вот что такое синусоида тренерской жизни: 25 октября прошлого года после четырех поражений подряд его уволили из «Легии», которая к тому моменту занимала 15-е место в чемпионате страны, а сегодня он герой и кумир. Для этого оказалось достаточно одного матча.

Роберт Левандовски праздует выход сборной Польши на ЧМ. Фото Reuters
Роберт Левандовски праздует выход сборной Польши на ЧМ.
Фото Reuters

ФИФА сыграла в пользу Польши

Тут и видится главный парадокс всей этой неоднозначной истории.

Исключение сборной России из стыков уже даже не берем — ФИФА далеко не единственная организация в мире, кто сделал подобное, и тот же Валерий Карпин говорил, что был готов к такому повороту событий. Я бы к этому добавил, что все надо делать вовремя. Кабы не играли наши футболисты на чистый отбой в ноябрьском Сплите и не закончилось бы все это безобразие случайным по форме, но закономерным по сути автоголом Федора Кудряшова, Россия уже тогда отобралась бы в Катар. И сейчас торопиться с ее исключением с ЧМ-2022 ФИФА не было бы нужды. Потому что никто не знает, какой будет ситуация к осени.

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Но даже после отстранения России от стыковых игр можно было найти способ, чтобы поляки оказались со шведами и чехами, рубившимися в полуфинале, в равных условиях!

Одним, и самый справедливым, как мне кажется, вариантом было устроить однокруговой турнир трех команд, в котором каждая провела бы по два матча, а значит, исход выглядел бы более справедливым. Что помешало организации Джанни Инфантино это сделать — не понимаю.

Второй вариант — вместо России включить в стыки Словакию, занявшую третье место в нашей отборочной группе. В конце концов, и Данию в последний момент делали участником финальной стадии Евро-1992 вместо Югославии. Она как раз заняла в отборочной группе второе место. И датчане выиграли весь тот чемпионат!

Обе опции казались вполне разумными, они не были, как модно сейчас выражаться, натягиванием совы на глобус. Но ФИФА не воспользовалась ни одной, выведя Польшу в финал без первого матча и сэкономив ей силы. Учитывая, что шведы забили чехам в овертайме, несложно представить, сколько этих самых сил было потрачено. Одну команду поставили в заведомо выигрышное положение — и она этим благополучно воспользовалась.

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При этом шведы большую часть матча играли с перевесом — и, реализуй они хоть один из своих не таких уж и редких шансов, все могло бы повернуться по-другому. Но сил скандинавам, похоже, не хватило — и Польша, большую часть встречи играя в бесхитростный «автобусный» футбол, оказалась сильнее именно в том компоненте, который у нее появился благодаря решению ФИФА.

Однако маловероятно, что даже с Левандовски поляки будут выглядеть в Катаре принципиально иначе, чем на Евро-2020, где смотрелись даже хуже России.

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Последний танец Роналду и Месси

Сыграет на ЧМ-2022 и Криштиану Роналду. Жаль, что так получилось не в результате эпического матча Португалия — Италия, которого ждали все. Но никто, кроме самой «Скуадры адзурры», в этом не виноват. На вторую сенсацию подряд Северная Македония не потянула, и сомнений в том было мало. В ее матче с итальянцами случилась аномалия, на которые горазд футбол. И которыми в том числе прелестен.

Кто-то уже подметил: Роберто Манчини проиграл в этом отборочном цикле один матч из девяти, Михневич выиграл один из одного. Второй — на чемпионате мира, первый — за его бортом. Таков футбол.

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Но с точки зрения громкости имен в Катар из стыков вышли те, кого публика жаждала там видеть сильнее всего. Конечно, за исключением Златана Ибрагимовича, которому десяти минут при счете 0:2 не хватило и не могло хватить на чудо. Сейчас ему 40, к началу чемпионата мира стукнет 41. Левандовски в августе исполнится 34. Тоже не мальчик, но в любом случае этот возраст позволяет блистать на турнирах такого уровня. Если, конечно, его же команда позволит.

История Ибрагимовича показывает, что теоретически и Криштиану, и Лео Месси могут поехать еще и в США, Канаду и Мексику-2026. Только вот португальцу к тому моменту будет 41, аргентинцу — 39. Если их и возьмут на североамериканский чемпионат мира, то скорее как знамена своих стран. Лев Яшин тоже ездил запасным вратарем на ЧМ-1970.

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Бывают, понятно, и фантастические истории вроде камерунца Роже Милла, который в 38 лет дотащил свою сборную до четвертьфинала ЧМ-1990, а четыре года спустя, в 42, ухитрился забить сборной России. Или финского хоккеиста Теему Селянне, в 43 года получившего приз самому ценному игроку Олимпиады с участием всех сильнейших в Сочи-2014. Но такое бывает слишком редко, чтобы на подобные случаи закладываться.

Так что победа Португалии в нынешних стыках (Аргентина в своем выходе не давала оснований усомниться с самого начала) — это еще и возможность, скорее всего, последний раз понаслаждаться двумя великими мастерами, по которым будут помнить уходящую футбольную эпоху.

Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Футбол
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