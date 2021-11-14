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Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 19:40
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов. 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов.
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Трагедия в Сплите.
Хорватия — Россия
14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол

После ляпа Филимонова в 1999-м, паненки Смолова в 2018-м у российских болельщиков новая боль — глупый автогол Федора Кудряшова в решающем матче России с Хорватией за право прямого выхода на ЧМ-2022.

На 81-й минуте Россия держалась за удобный счет 0:0, ведь при ничейном исходе команда Валерия Карпина вышла бы из группы с первого места. Однако не сумела справиться с нервами. Федор Кудряшов после навеса Сосы с левого фланга не смог обработать мяч, который отскочил от его ног в ближний угол ворот Сафонова.

Голкипер, который до этого несколько раз спасал команду, не справился с неожиданным отскоком от своего игрока.

Раздосадованного Кудряшова полминуты не могли поднять с поля партнеры. Эти кадры — теперь история, пусть и печальная. Под ливнем на залитом водой поле нужный результат был так близок, но все рухнуло в одно мгновение.

14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. Федор Кудряшов.
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов.
14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. Федор Кудряшов.
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Федор Кудряшов.

После проигранного матча Кудряшов первым покинул поле и не стал подходить к болельщикам с извинениями, быстро скрывшись в подтрибунном помещении.

Несчастный случай с Кудряшовым откатил Россию с 22 очками на второе место в группе и отправил в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Игры пройдут в марте следующего года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры