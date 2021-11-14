Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира
После ляпа Филимонова в 1999-м, паненки Смолова в 2018-м у российских болельщиков новая боль — глупый автогол Федора Кудряшова в решающем матче России с Хорватией за право прямого выхода на ЧМ-2022.
На 81-й минуте Россия держалась за удобный счет 0:0, ведь при ничейном исходе команда Валерия Карпина вышла бы из группы с первого места. Однако не сумела справиться с нервами. Федор Кудряшов после навеса Сосы с левого фланга не смог обработать мяч, который отскочил от его ног в ближний угол ворот Сафонова.
Голкипер, который до этого несколько раз спасал команду, не справился с неожиданным отскоком от своего игрока.
Раздосадованного Кудряшова полминуты не могли поднять с поля партнеры. Эти кадры — теперь история, пусть и печальная. Под ливнем на залитом водой поле нужный результат был так близок, но все рухнуло в одно мгновение.
После проигранного матча Кудряшов первым покинул поле и не стал подходить к болельщикам с извинениями, быстро скрывшись в подтрибунном помещении.
Несчастный случай с Кудряшовым откатил Россию с 22 очками на второе место в группе и отправил в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Игры пройдут в марте следующего года.
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