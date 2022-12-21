В сборной Франции неспокойно. Расистские оскорбления, «крот» в раздевалке и возобновление конфликта Дешама с Бензема

Ходят слухи, что «Трехцветных» может возглавить Зидан.

Несмотря на поражение в финале ЧМ, сборную Франции тепло (и даже с помпой) встретили на родине. Кажется, победа на предыдущем мундиале вкупе с мощным выступлением в Катаре перекрывает любые упреки в адрес нынешней команды.

Однако внутри самого коллектива все не так спокойно. Начнем с того, что пока не ясно, продлит ли Дидье Дешам контракт с национальной командой (его об этом просит лично президент страны Эммануэль Макрон). Со стороны кажется, что тренер целиком и полностью заслужил право продолжить работу. Но одновременно с тем ходят слухи, что предложения от Французской федерации футбола ждет Зинедин Зидан, давно мечтающий об этом посте.

Тренерский вопрос — ключевой в международной карьере Карима Бензема. Когда Дидье Дешам вызвал форварда «Реала» на Евро-2020, казалось, что былые недопонимания остались в прошлом. Но, судя по всему, история конфликта тренера сборной и действующего обладателя «Золотого мяча» получила новый виток. Как вы помните, Бензема получил травму на тренировке сборной Франции незадолго до старта чемпионата мира. Говорили, что Карим должен восстановиться к финалу и помочь команде в решающем матче, однако нападающего в заявке не оказалось, а сам он выложил пост с неоднозначной подписью «Мне все равно».

Показательно, что Бензема сыграл в товарищеским матче за «Реал» против «Леганеса» за три дня до финала, и медицинский штаб мадридцев допустил его до полноценной игры без нареканий к состоянию здоровья. Ходят слухи, что Карим не собирался покидать расположение сборной после повреждения, но на необходимость этого ему намекнул Дешам. Как пишет L'Equipe, Дидье воспользовался моментом, так как не очень хотел видеть Карима в команде. Тренер остался недоволен тем, что Бензема не поблагодарил его в своей речи после получения «Золотого мяча». Да и с тактической точки зрения Дидье предпочитал видеть на острие Оливье Жиру. Неудивительно, что вскоре после окончания ЧМ Бензема объявил о завершении карьеры в сборной. Правда, пишут, что он наверняка вернется, если Дешама на тренерском мостике сменит Зидан.

Зинедин Зидан и Карим Бензема. Фото Global Look Press

Интересно, как на это отреагирует команда. GiveMeSport пишет, что Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады, что Бензема пропустит чемпионат мира, так как «никогда не принимали его возвращение в сборную». L'Equipe в продолжение темы рассказывает, что молодые игроки сборной «почувствовали облегчение», узнав о травме Бензема: многим было некомфортно находиться рядом с Каримом. А близкие нападающего считают, что его довели до травмы, неправильно распределив нагрузку при подготовке. Ну и в дополнение слова бывшего капитана сборной Уругвая Диего Лугано: «Я играл с некоторыми футболистами сборной Франции и уверен: в команде есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на ЧМ». Все это слухи, но слишком уж много источников говорят одно и то же.

Это самая громкая, но не единственная скандальная история, развернувшаяся в последние дни вокруг французской сборной. Федерация футбола Франции подаст жалобу на авторов расистских комментариев, которыми заспамили смазавших пенальти в послематчевой серии Кингсли Комана и Орельена Тшуамени. Им, а также нападающему Рандалю Коло Муани пришлось закрыть комментарии в своих соцсетях.

Еще один инсайд от популярного французского журналиста Ромейна Молины: запасной защитник Бенжамен Павар сливал сведения из раздевалки журналистам по ходу ЧМ. Во всяком случае, так (по мнению инсайдера) считает целый ряд футболистов французской сборной. Сообщается, что тренерский штаб раскритиковал игру Павара в матче первого тура с Австралией, но футболист не принял критику и начал грубить в ответ. Больше на полях Катара Бенжамен не появлялся, но портил атмосферу внутри коллектива и позволял себе «неуместные замечания» товарищам по команде. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с Дидье Дешамом.

Бенжамен Павар. Фото Global Look Press

Сборная Франции провела отличный турнир и была в шаге от того, чтобы защитить титул чемпиона. Но в команде есть ряд неразрешенных вопросов, которые могут негативно сказаться на ее дальнейшем развитии. Однако пока все идет к тому, что Дешам продлит контракт с федерацией и сохранит за собой карт-бланш на управление сборной.