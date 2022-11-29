Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022

Стартует финальный тур группового этапа.

Нидерланды — Катар

У Катара осталась последняя возможность пошуметь на домашнем чемпионате мира. Мечты о плей-офф для действующих чемпионов Азии так и остались мечтами — шансы выйти из группы потеряны уже после второго тура. Пожалуй, в актив себе катарцы могут занести только часть второго тайма матча с Сенегалом, когда удалось забить и создать несколько опасных моментов.

Нидерланды практически гарантировали себе выход в плей-офф, хотя их выступление нельзя назвать впечатляющим. Ничья с Эквадором — и вовсе удача для «Оранжевых». Команде Луи ван Гала необходимо прибавлять. Катар кажется отличной разминкой перед играми на выбывание, победа в этом матче может вселить в голландцев уверенности. Однако не забываем, что при неудачном стечении обстоятельств (поражение от Катара и победа Сенегала над Эквадором с нужным счетом) голландцы могут даже вылететь с турнира.

Конечно, это очень маловероятно. Несмотря на невзрачный старт турнира, Нидерланды продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей. Не на Катаре же прерываться.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал. Фото Reuters

Эквадор — Сенегал

Мастеровитым футболистам сборной Нидерландов будет сложно не набрать три очка в игре с Катаром, поэтому Эквадор с Сенегалом оспорят вторую путевку в плей-офф в очной встрече. Обе команды неплохо показали себя в двух первых турах яркими и интересными коллективами, каждая из них стала бы украшением матчей на вылет.

Сенегал вынужден проводить ЧМ-2022 без своей главной звезды — Садио Мане. И это проблема для африканцев, ведь для прохода дальше им нужна победа. К сожалению, капитан и лидер сборной Эквадора Эннер Валенсия тоже получил травму. Из-за повреждения колена лучший бомбардир турнира (3 гола) в прошлой игре покинул поле на носилках. Но, в отличие от Мане, 33-летний форвард еще может помочь своей команде на турнире, решение о его выходе на газон примут перед началом матча. В любом случае приоритет Эквадора — не проиграть.

Обе команды и без того подводит реализация, а с учетом отсутствия Мане (и возможного отсутствия Валенсии) тот, кто лучше воспользуется своими шансами, отправится в плей-офф.

Футболисты сборной Сенегала. Фото Reuters

Расклады группы А

1. Катар вылетел с домашнего ЧМ, но может повлиять на турнирную таблицу. Для хозяев турнира последняя игра — формальность.

2. Нидерландам и Эквадору для выхода в 1/8 финала достаточно ничьих. Если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та, у кого окажется лучше разница мячей. При равных показателях будет подсчитываться число забитых голов.

3. Сенегалу обязательно нужна победа, она принесет команде первое или второе место. Если африканцы сыграют вничью, им придется рассчитывать на поражение Нидерландов минимум в два мяча, тогда будет шанс на второе место в группе.

4. В случае побед Нидерландов и Эквадора в последнем туре обе сборные наберут по семь очков. Тогда первое место займет команда, у которой лучшая разница забитых мячей.

Группа A ЧМ-2022.

Иран — США

Принципиальный со всех сторон матч Ирана и США также очень важен для распределения мест в группе Б. Иранцы благодаря победе над Уэльсом на последних минутах в матче с американцами могут себе позволить ничью. А вот сопернику обязательно надо набирать три очка.

Вероятно, американцы будут больше владеть мячом и стараться раскачать оборону Ирана. Персам же выгодна оборонительная стратегия, тем более валлийцы выяснили, как эта команда умеет жалить в контратаках. Защитникам сборной США придется внимательно следить за рывками Сердара Азмуна или Мехди Тареми.

Американцам же для надежд на плей-офф пора прибавлять в атаке. Все ждут, что роль спасителя на себя примерит главная звезда команды Кристиан Пулишич — его удар мог принести США победу в матче с Англией, но мяч угодил в перекладину. С Ираном просто необходимо как минимум попадать в створ. В конце концов, у Пулишича еще нет голов на ЧМ.

Игроки сборной Ирана. Фото Global Look Press

Уэльс — Англия

Принципиальное британское противостояние рискует стать одной из самых скучных игр на турнире в Катаре. Классический случай, когда одни не могут, а другие не хотят. Уэльс не блещет красивыми и эффективными атаками, предпочитая забросы на нападающих. Пока что удалось отличиться только однажды, в ворота США забил Гарет Бэйл, и то с пенальти. Оборона сборной Англии не представляет собой бетонную стену, но тут точно будет сложнее, чем с США или Ираном.

Англичане при Гарете Саутгейте традиционно играют довольно сдержанно, несмотря на талантливый состав. Шесть голов с Ираном скорее исключение из правила, скучные нули с американцами больше похожи на типичную Англию. Учитывая турнирное положение, англичане могут не форсировать события и спокойно держать мяч. Спасти эту игру может кураж молодежи или нацеленность Харри Кейна. Капитан «Трех львов» до сих пор ни разу не отличился на ЧМ-2022.

Уэльсу для выхода из группы обязательно нужна победа, но пока непонятно, каким образом команда Роберта Пейджа собирается ее добывать. Англичанам может хватить и ничьей для первого места, главное — не проиграть с разницей в четыре мяча и больше. Прагматичная игра Саутгейта вряд ли попрет вперед при таких раскладах, так что в этой игре мы вряд ли увидим что-то экстраординарное.

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл. Фото Global Look Press

Расклады группы B

1. Англичане практически гарантировали себе выход в плей-офф. Победа обеспечит им первое место в плей-офф, ничья — первое место при любом исходе другого матча, кроме победы Ирана.

2. В случае поражения Англия падает на второе место, если Иран и США не расходятся миром. Победа Уэльса с разницей в четыре мяча и более позволит валлийцам обогнать британских соседей.

3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший же точно вылетает с ЧМ. Ничья оставляет без 1/8 финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по четыре очка. В таком случае считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.

Группа B ЧМ-2022.

1/8 финала

Первая команда группы А начнет плей-офф игрой со вторым местом группы Б. То же самое с лидером группы Б: ему придется встретиться со второй сборной группы А. В 1/8 финала эти команды сыграют 3 и 4 декабря.

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