Испания — Германия: битва главных футбольных идей века. Такой матч — оттиск эпохи

Когда результат отходит на второй план.

Бытует давняя теория, что стилистическое развитие футбола циклично. Один гениальный тренер находит способ построения обороны и нейтрализации нападающих, и этот стиль доминирует, пока не находится другой гений, придумавший, как такую «крепость» брать на регулярной основе. Затем эмпирическим путем отыскивается новый вариант надежной защиты и так далее.

XXI век — логичное продолжение этой истории. Футбол влетал в новое столетие под видом челки Зубастика Роналдо и лысины Зинедина Зидана. Сменилась атакующая эпоха сенсационным чемпионством Греции на Евро-2004 и триумфом на ЧМ-2006 реанимировавшей катеначчо Италии. Затем настало время прагматичного «Интера» Жозе Моуринью.

Но с 2010 года оборонительные линии были взломаны сначала Juego de Posicion (позиционная игра) Гвардиолы, а затем гегенпрессингом Юргена Клоппа. Так Испания и Германия стали олицетворением не просто стилей, а систем, прагматично развиваемых на протяжении уже не первого десятилетия. Эти две страны — витрина футбольных технологий в плане тактики и подготовки кадров. Гвардиола не придумал тотальное владение мячом, а Клопп не изобрел прессинг, но свежий взгляд и переосмысление старых идей задали вектор развития всего вида спорта.

Клубный футбол высокого уровня уже давно подчинен математическим канонам, сборные же в большинстве своем до сих пор полагаются на яркие индивидуальности ввиду невозможности наладить такие же прочные связи между игроками, как в клубах. Но Испания и Германия, приехавшие в Катар без замыкающих на себе все суперзвезд атаки, противопоставляют себя латиноамериканской культуре персонального героизма великих фигур.

Луис Энрике и Ханси Флик. Фото Reuters

Команда Луиса Энрике подчинена идеям главного тренера. Это те же ценности, с которыми Испания брала титул за титулом в свою золотую эпоху — доминирование на поле и владение мячом. Показательно, что не поехал в Катар самый статусный вратарь страны Давид Де Хеа. По простой причине — играет ногами хуже, чем Унаи Симон и два других голкипера, фамилии которых мало что скажут людям, пристально не следящим за середняками АПЛ. И в матче с Германией мы увидели, зачем это нужно — прессинг немцев «Красная фурия» разбивала во многом благодаря включению в перепасовку Симона. Да, порой это доходило до абсурда и приводило к опасным моментам в его штрафной и ударам, но приверженность стилю для этой Испании превыше всего.

Граничащую с сектантством помешанность на концепции описал перед ЧМ Педри: «Энрике может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо».

Германия уже не первый год противопоставляет ажурным кружевам прусские мощь, отлаженность и дисциплину. Увидели мы это и сейчас. Отказ от владения никак не сказался на создании голевых шансов у ворот Симона. Только немцы делали это за счет грамотного давления и быстрых вертикальных передач. Но и тут результат принес Фулькруг, 29-летний классический нападающий, недавно выступавший во второй бундеслиге.

Альваро Мората. Фото Reuters

Важно понимать, что не всегда именно стиль является залогом успеха. Германии забил такой же классический форвард — Мората, начавший матч на скамейке запасных. Так же немцам в финале Евро-2008 забивал Фернандо Торрес, а выход в финал ЧМ-2010 Испании обеспечил «британский» гол Пуйоля после подачи углового. Но то стиль — это не столько про конечный результат, сколько про науку, поданную под соусом эффектного лозунга.

Результат 1:1 мало чем примечателен, оставляя шансы немцам на выход в плей-офф, «Фурия роха» же свои задачи, по сути, решила. Но встреча Германия — Испания — не просто самая яркая вывеска группового этапа. Это матч, который должен войти в историю как детектор, фиксирующий противостояние двух главных футбольных концепций современности. И счастье, что мы наконец-то увидели на этом чемпионате мира игру высочайшего качества.