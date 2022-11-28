Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня

Готовимся к новому игровому дню ЧМ.

Камерун — Сербия

Сборная Сербии сегодня проведет первый матч на ЧМ-2022. Да, все именно так, с бразильцами их на поле видно не было — слишком силен оказался соперник. Сербия нанесла всего 4 удара в сторону ворот сборной Бразилии и ни разу не попала в створ. С Камеруном точно будет попроще. Сербы приехали в Катар не для вылета на групповой стадии. К счастью, через самое сложное они уже прошли, теперь надо забирать очки у прямых конкурентов.

Камерунцы отрезками играли на равных со Швейцарией, а порой смотрелись даже сильнее. Но коротких всплесков африканцам не хватило для победы. Не помог даже тот факт, что единственный мяч в игре забил этнический камерунец Бриль Эмболо, нападающий «Монако» и сборной Швейцарии. Легко с африканской сборной точно не будет, но в этом матче, в отличие от встречи с Бразилией, сербам необходимо играть с позиции силы. Набирать очки точно нужно, ведь в последнем туре, вероятно, придется сражаться за выход в плей-офф с очень солидной Швейцарией. Справятся ли?

Бразилия — Швейцария

Во втором подготовительном матче к чемпионату мира Бразилия встретится со Швейцарией. По крайней мере, пока что кажется, что для «селесау» групповой этап — чисто разминка перед плей-офф.

Парадоксально, но на ЧМ-2018 Сербия, Швейцария и Бразилия также играли в одной группе. Только роль записного аутсайдера тогда исполнял не Камерун, а Коста-Рика. Тогда швейцарцам удалось отобрать очки у пентакампеонов — 1:1. И все же тогда Бразилия еще не была настолько мощной. Даже потеря Неймара пока что не кажется критичной, до противостояний с другими претендентами на титул запаса прочности бразильцам должно хватить. Южноамериканцы показали выдающийся уровень в матче с Сербией, но Швейцария в последние годы на крупных форумах выступала более стабильно и регулярно выходила в плей-офф. На Евро-2020 оставили за бортом действующих чемпионов мира французов. Так что Бразилия подходит к игре как однозначный фаворит, но это не означает, что команда Тите точно не испытает проблем.

Что касается швейцарцев, то эту сборную никогда не интересуют предматчевые расклады. Подопечные Мурата Якина уже давно слывут крепкой и обученной европейской командой, способной дать бой команде любого уровня. И главные фавориты на титул чемпионов мира не являются исключением.

Корея — Гана

Текущие аутсайдеры группы H приятно удивили своими выступлениями в первом туре. Южная Корея смогла отобрать очки у звездного Уругвая, а Гана дважды поразила ворота грозной Португалии и чуть не вырвала ничью на последней добавленной минуте игры. Эти команды точно еще вмешаются в распределение мест в группе. Пока что у азиатов и африканцев есть отличные шансы набрать 3 очка в очном противостоянии.

Против Уругвая все 90 минут отбегал капитан корейской сборной Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» готов не на все 100%, он вынужден играть с маской на лице из-за травмы глаза. Тем не менее Сон опасен даже в таком состоянии.

Гане придется пробиваться к воротам Южной Кореи через целую стену Кимов (4 защитника и вратарь). Африканская команда смогла дважды отличиться с именитыми португальцами, чьи ворота охраняют сильные игроки из топовых клубов. Вряд ли после такого ганцы испугаются организованную Южную Корею.

Отлично подготовленные физически команды будут носиться за каждой передачей вплоть до финального свистка. Раньше эти сборные встречались только в товарищеских матчах, но голов всегда было много. Вероятно, сегодняшняя игра не станет исключением.

Португалия — Уругвай

По традиции организаторы турнира оставили самое сладкое на десерт. В финальной встрече дня сойдутся Португалия и Уругвай. Первые могут гарантировать себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022, а вторые — потерять шансы на дальнейшую борьбу.

Матчи первого тура сложно назвать успешными для обеих команд. Португальцы умудрились дважды пропустить от Ганы, так что с куда более звездным Уругваем придется серьезно попотеть, учитывая травму Данилу Перейры. Опорник «ПСЖ» в последнее время чаще выступает в центре защиты, так же было и в игре Португалия — Гана. 30-летний футболист получил перелом ребра на тренировке, из-за чего пропустит минимум две ближайшие встречи.

Уругваю, в свою очередь, нужно прибавлять в атаке. Два самых опасных момента у ворот Южной Кореи пришли после мощных дальних ударов. Луис Суарес всю карьеру сталкивается с обвинениями в лишнем весе, но сейчас, кажется, они вполне обоснованны — нападающий испытывал серьезные проблемы в борьбе с Кимами. Зато Дарвин Нуньес выглядел неплохо — только вот с Португалией пора бы уже и забить.

На российском мундиале в 1/8 финала сильнее оказались уругвайцы. Отличившемуся тогда дублем Кавани уже 35 лет, взвалить все на его плечи в этот раз не удастся. А вот Португалия до сих пор надеется на своего опытного нападающего, хотя помощники давно подросли и уже показали себя с Ганой. Но, конечно же, все внимание на Криштиану, которому нужно догонять Месси и забивать во втором матче на ЧМ подряд.