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Польша трусливо обороняла 0:2 с Аргентиной, чтобы выйти в плей-офф по правилу фэйр-плей. Что это такое?

Отдел футбола «СЭ»
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30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2.
Фото Reuters
Желтые карточки решают многое.

На чемпионате мира в группе C могла сложиться редкая для футбольных турниров ситуация. Для определения команды, которая выходит в плей-офф, чуть не пришлось считать количество желтых карточек (правило фэйр-плей) — и лишь гол Саудовской Аравии в добавленное время предотвратил такой неожиданный поворот. Что же произошло?

Напомним счета матчей в группе:

1-й тур: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2, Мексика — Польша — 0:0
2-й тур: Польша — Саудовская Аравия — 2:0, Аргентина — Мексика — 2:0
3-й тур: Польша — Аргентина — 0:2, Саудовская Аравия — Мексика — 1:2

Таблица группы C. Фото "СЭ"

Перед последним туром было множество раскладов — на 1/8 финала претендовали все сборные. По ходу матчей в начале вторых таймов повели аргентинцы и мексиканцы, что привело к равенству очков у сборной из Центральной Америки и у Польши — по четыре. Надо было считать дополнительные показатели, которые на этом ЧМ следующие:

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;
— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;
— количество очков, набранных в очных матчах;
— разность мячей в очных матчах;
— количество забитых голов в очных матчах между ними;
— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, удаление за две желтые карточки — 3 очка, прямая красная карточка — 4 очка, желтая и затем прямая красная карточка — 5 очков);
— жеребьевка.

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Футболисты сборной Аргентины. Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой

До 67-й минуты во встрече Польша — Аргентина все было просто: у европейцев разность мячей 2-1, у Мексики 2-2. Но после гола Хулиана Альвареса в ворота Войцеха Щенсны две команды сравнялись — и пришлось считать желтые карточки.

До 3-го тура у Мексики их было 6, у Польши — 4. К моменту равенства команда Херардо Мартино получила еще одну, позже этим ответил и их заочный соперник. 7-5 — и Польша выходит в плей-офф.

Показательно, что европейская сборная и не думала улучшать разность мячей на случай, если Мексика забьет третий, и продолжала так же обороняться даже без намека на контратаки. Статистика по владению (27-73), ударам (3-24) и ударам в створ (0-13) в пользу аргентинцев весьма показательна.

Мексиканцы же продолжали неистово атаковать и даже забили третий мяч, но из офсайда. Бросив обороняться, они в итоге пропустили гол, который уже ничего не изменил, кроме формального момента, что вылетели они все-таки из-за разности мячей, а не из-за желтых карточек.

30&nbsp;ноября. Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; Мексика&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Мексики. Невероятная драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

На ЧМ-2018 в России был случай, когда правило фэйр-плей вступило в силу — в группе H по 4 очка с разностью мячей 4-4 набрали Япония и Сенегал. Меньше карточек за три матчи получили азиатские футболисты — они и вышли в 1/8 финала.

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо с&nbsp;сыном на&nbsp;игре сборных Аргентины и&nbsp;Польши.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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