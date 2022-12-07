Архитектор марокканского триумфа. Необычная жизнь тренера, сотворившего главную сенсацию этого ЧМ

Валид Реграги возглавил сборную всего два месяца назад.

Свои кадры

Триумф Валида Реграги — одна из самых удивительных историй этого чемпионата мира, потому что за два с небольшим месяца до турнира в Катаре его назначения даже не было в его планах. Однако отставка Вахида Халиходжича перевернула все с ног на голову, и оказавшиеся в цейтноте «Атласские львы» решили, что лучший выход — следование африканским тенденциям и ставка на собственные кадры.

А что может быть лучше специалиста, который совсем недавно выиграл африканскую Лигу чемпионов и возглавляет лучший клуб страны «Видад»? Реграги подходил по всем параметрам. К тому же в свое время он уже входил в штаб национальной команды, и он все знает о Катаре, так как делал чемпионом этой страны «Аль-Духаил». Да еще и опередив «Аль-Садд», где свой первый тренерский сезон проводил Хави. Так что Реграги уже знал, как обыгрывать испанских тренеров, а выступления в ла лиге за «Расинг» оказали существенное влияние на его тренерские принципы.

«Я брал что-то от каждого тренера. За некоторыми исключениями, в этой профессии вы ничего не изобретаете, вы воспроизводите то, что делают другие, пытаясь привнести свой индивидуальный подход. Я ездил к Руди Гарсии, когда он работал в «Роме», чтобы посмотреть, как он работает. Ролан Курбис вдохновил меня, я извлек уроки из времени, проведенного с Жирессом... С другой стороны, в Сантандере меня больше всего впечатлило отношение испанской публики и ее видение футбола. Требование шоу. Красивая игра или ничего. Если вы выиграли и не развлекли публику, вас освистали. Я сказал себе, что это будет основой моего метода: нужно шоу, нужно предложить людям игру, на которую они захотят вернуться, — рассказывал Реграги в интервью SoFoot. — В штабе сборной я курировал местный чемпионат в течение года. Я видел команды, играющие с очень низким компактным блоком, ожидая возможности контратаковать. Я не хотел такой стиль. Для меня футбол — это максимальное владение мячом, контроль. Сектор нападения, где мяч быстро перемешается вокруг минимум 4-5 игроков, которые комбинируются между собой».

Понятно, что в клубе все это реализовать проще, но на игру «Атласских львов» философия их тренера уже перенеслась. И, признаюсь честно, получал удовольствие от того, как марокканцы за счет комбинаций выходили из-под испанского прессинга, а впереди, когда это удавалось, пытались придумать что-то неординарное. И смотрелось это гораздо интереснее, чем монотонное перекатывание мяча «Красной фурией».

Валид Реграги (справа). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Смелый психолог

У Реграги в принципе много интересных идей. Например, когда он шесть лет назад выиграл в Марокко свой первый чемпионский титул с клубом ФЮС, то попросил пригласить пару ветеранов, но очень много внимания уделял молодежи. И это тоже почерпнуто им в Испании, где важна идентичность клуба. Реграги говорил, что в идеале он хочет, чтобы за три года состав был на 70 процентов сформирован из собственных воспитанников. Одним из них, кстати, стал ведущий защитник нынешней сборной Агерд.

В какой-то степени такой подход к формированию состава перенесся и на сборную. С одной стороны, новый тренер вернул в команду Мазрауи и Зиеша, у которых был конфликт с Халиходжичем. Вместе с тем при нем в национальную команду впервые попали Чеддира, Сабири и 18-летний Эль-Ханнус. При нем же за Марокко наконец-то сыграл экс-футболист «Барселоны» Эззалзули, который зимой из-за странных игр агента и клуба отказался от поездки на Кубок Африки.

И, что показательно, Реграги не боялся выпускать молодежь на поле. Похоже, он неплохой психолог, и задача снять с игроков давление на пороге исторического достижения была успешно решена. Как — знает только сам тренер, потому что в этот раз ему не пришлось выходить в публичное пространство, как во времена работы с ФЮС. Там перед решающей игрой за титул Реграги заявил, что «Видад» — богатый клуб с известным тренером и легионерами, и если он проиграет, это будет кризис, поэтому будет здорово лишить соперника сна.

«Это был выстрел, который нужно было попробовать, и он превзошел все мои ожидания! Игроки из разных клубов разговаривают друг с другом, и некоторые футболисты моей команды сказали мне, что игрокам «Видада» не нравятся мои заявления. Это также разогрело их болельщиков. Итог: они хотели уже обыграть не ФЮС, а бить меня, чтобы я заткнулся. Это облегчило состояние моих игроков, на которых было меньше давления. Все сосредоточились на мне», — со смехом вспоминал тренер ту историю.

Валид Реграги. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Бакалавр, вошедший в историю

Родившийся в парижском пригороде Реграги в принципе очень земной человек. Отец — простой рабочий — мечтал увидеть сына работающим в офисе, что казалось символом социального успеха. «Его гордостью была возможность послать в деревню фото своего сына, работающего за письменным столом, вот и все», — вспоминал Реграги в интервью La Vie Eco.

В семье был культ учебы, и Валид не подвел. Еще будучи футболистом, получил диплом бакалавра в области экономики и социальных наук. Не отрывался Реграги и от родных корней, каждое летом на пару месяцев отправляясь на историческую родину. Отсюда много друзей в Марокко и блестящее знание арабского языка. А еще Реграги видел: ничто в этой жизни не дается просто.

В его карьере, которая началась в третьем дивизионе, был период с шестью месяцами без работы из-за финансовых проблем клуба. А потом его пригласил в «Аяччо» Курбис, и этот клуб прорвался в лигу 1. Потом были ла лига, «Дижон», где он пересекся с Руди Гарсией, и тот увидел в игроке тренерские задатки, отметив, как Реграги интересовался тактикой и все быстро понимал. При этом Реграги даже после первых успехов в Марокко говорил Le Parisen: «Я честен и знаю: в лиге 1 и лиге 2 во Франции меня нет и не будет. Тренеру из Северной Африки трудно найти место на профессиональном уровне».

С тех пор, поработав в Марокко и Катаре, Реграги выиграл шесть трофеев. Уже это — репутация. А его работа в сборной — настоящий прорыв. Он уже оставил след в истории, обеспечив «Атласским львам» первый четвертьфинал. Теперь у него точно будут интересные предложения, и Реграги может взлететь, как в тот момент, когда его подбрасывали в воздух ошалевшие от счастья футболисты.

Такое редко увидишь, если речь не идет о финале, но в этот вечер многое было впервые. Включая тот факт, что Валид — первый африканец, выведший свою команду в восьмерку лучших на мировом первенстве. И эта катарская сказка для Марокко продолжается.