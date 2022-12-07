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7 декабря, 15:15

«Почему не взяли Рамоса? Почему так мало играл Фати? Как можно Гави и Педри сравнивать с Хави и Иньестой?!» Корнеев — о вылете испанцев

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гави и Педри.
Фото Reuters
Альваро Мората.
Фото Reuters
Луис Энрике.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев рассуждает о том, почему Испания не прошла Марокко в 1/8 финала ЧМ в Катаре.

— По делу ли Испания не прошла Марокко в 1/8 финала ЧМ или ей просто не повезло? Забей Сарабия и... — первый вопрос Корнееву

10.12.2022 | Англия — Франция

— Считаю, испанцы наступили на те же грабли, что и на ЧМ в 2018 году. Уже против Японии прозвенел тревожный звоночек. Как только подопечные Луиса Энрике попадают под организованную оборонительную тактику, сталкиваются с серьезными сложностями. У них не получается вскрыть такую защиту. По сути, был только один реальный момент, о котором вы упомянули в своем вопросе, — у Сарабии в самом конце дополнительного времени. А в остальном... В то же время марокканцы сами имели шансы забить. Для меня вылет испанцев — глубокое разочарование.

— Но он объясним?

— Дело в самой системе, философии игры. Она не сработала в решающие моменты турнира. Да, испанцы, как обычно, много владели мячом. Но дальше-то что? Где завершение? Можешь хоть весь матч быть на мяче, но если не можешь вскрыть защиту...

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— И какой выход?

— Мне кажется, сейчас испанцы столкнулись с довольно глобальной проблемой. Им надо пересмотреть все свое видение футбола, разнообразить свою тактику. Контроль мяча работает против определенных соперников. Но команды, которые строго играют в обороне, мало что позволяют создать таким испанцам.

— Таким — это каким?

— Для нынешней системы Испании нужны впереди исполнители, которые могут обыгрывать соперников один в один!

— Вы таких не увидели?

— Если говорить об Асенсио, Торресе, Ольмо, то они не совсем подходят на эту роль. Не часто берут игру на себя. Вот Фати — да, может эффективно использовать дриблинг, играть нестандартно. Но почему он так мало играл? Выходил только на замену... И вообще, возникают вопросы к Луису Энрике по составу.

Луис Энрике. Фото Reuters
Луис Энрике.
Фото Reuters

— Например?

— Я до сих пор не могу понять, почему на ЧМ не взяли Серхио Рамоса. Зато в центре обороны играл номинальный полузащитник Родри... Да много историй... Почему лишь один матч провел на турнире защитник «Вильярреала» Пау Торрес? Вот они с Рамосом составили бы, возможно, лучшую пара центрбеков на чемпионате мире. Не могу сказать, что Марокко явно сильнее Испании. Но африканцы играют довольно смело, имеют в каждом матче по два-три шанса. Ну и Буну, конечно...

— Супервратарь?

— По иронии судьбы выступает в чемпионате Испании и сейчас один из лучших в мире.

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— А есть ли вопросы по Симону? Может быть, следовало вызвать де Хеа?

— Луис Энрике нужен голкипер, который здорово играет ногами. Но порой складывалось ощущение, что Симон действовал довольно рискованно — на грани. Здесь мне сложно сказать. Таково видение тренера. Он же и в нападении начинал матчи, как правило, без наконечника. Номинальный форвард Мората оставался в запасе. Энрике делал ставку на ложную девятку — Асенсио. Против Коста-Рики задумки тренера сработали, а потом...

— А вы бы выпускали Морату с первых минут?

— Я всегда сторонник того, чтобы в атаке был наконечник. Мората, конечно, слишком классический форвард. Его игра ногами оставляет желать лучшего. Но будь я тренером, начинал бы матчи именно с ним в составе. Мората хорош в игре головой, способен вымотать защитников. Так что не до конца понимаю, почему он оставался на скамейке в трех из четырех матчей.

Альваро Мората. Фото Reuters
Альваро Мората.
Фото Reuters

— Кто вас больше всех разочаровал в составе «Красной фурии»?

— Ну... Такого исполнителя, пожалуй, нет. Не могу сказать, что кто-то провалил турнир. Все провели ЧМ довольно ровно. Но испанцам не хватило вариативности. Посмотрите на Бразилию. Неймар получил травму, и ничего. В составе южноамериканцев нашлись другие индивидуальности, футболисты, которые умеют обыграть один в один. Вот Испании таких людей жестко не хватило! Повторюсь, в условиях, когда почти не было свободных зон, только Фати старался рисковать и играть нестандартно. От остальных я подобных попыток не видел. Торрес — игрок другой формации.

— От креативных полузащитников Гави и Педри ждали большего?

— Да в принципе они сыграли в силу своего возраста, показали на данный момент свой максимум. Мне не понятно другое.

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— Что?

— Как можно их сравнивать с Хави и Иньестой? Предполагать, что в будущем они могут достичь такого уровня?! Ребята, мы сейчас говорим об игроках с разных планет! Хави и Иньеста просто инопланетяне на их фоне! Гави и Педри однозначно талантливые ребята, но сравнивать их с такими предшественниками... Перебор!

— Как вы относитесь к разговорам о том, что команду Луиса Энрике наказал футбольный бог? Мол, испанцы не особо упирались в матче с японцами, чтобы не попасть сначала на Марокко, а потом как можно позже встретиться с Бразилией.

— Мне не хочется в это верить. Да и не думаю, что это было так.

— Почему?

— Если вспомнить расклад в их группе по ходу третьего тура, то испанцы к 75-й минуте тоже вполне могли поехать домой. Это как же нужно было все рассчитать, чтобы такой расклад претворить в жизнь?

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Нет, нет! Когда испанцы понимали, что могут не выйти из группы, они яростно атаковали. Потом, правда, когда немцы вышли вперед в матче с Коста-Рикой, и испанцы немного успокоились. Не знаю, получали ли они в этот момент какие-то подсказки от тренерского штаба — мол, нужно попасть на Марокко... Не уверен в этом. Нет, их не бог наказал, а сама система футбола дала сбой. Повторюсь, эта система идеальна, только когда у тебя есть исполнители экстра-класса впереди. Посмотрите, кто играл у Гвардьолы в «Баварии» впереди, кто играет сейчас в «Сити». Таких футболистов у сборной Испании нет. Вот в чем вся штука... Как я сказал выше, только Фати — ртутный футболист. Он и за спину может забежать, и один в один обыграть. Но ставка была сделана на других. В итоге получили то, что получили.

Игорь Корнеев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Луис Энрике
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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