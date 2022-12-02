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2 декабря, 16:45

Камерун — синоним скандалов. Это'О делает из сборной посмешище

Гоша Чернов
Корреспондент
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Андре Онана и Самюэль Это&#039;О: болельщикам Камеруна снова не до веселья?
Самюэль Это&#039;О.
Фото Global Look Press
Ригобер Сонг.
Фото AFP
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Вокруг африканцев постоянно творится что-то неладное. Сегодня у них матч года с Бразилией.
Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
1:0
Бразилия

ЧМ-2014: борьба за премиальные

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий на днях назвал скандалы «фирменной маркой» африканской команды. И это правда: каждый крупный турнир камерунцев сопровождают проблемы, причем в последнее время в неприятных историях фигурирует нынешний президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О.

Например, восемь лет назад бывший нападающий «Анжи» призывал сборную отказаться от чемпионата мира прямо в день вылета в Бразилию. Это'О тогда был капитаном команды, и партнеры прислушивались к мнению авторитета. Федерация изначально собиралась выплатить каждому игроку по 104 тысячи долларов, но они требовали еще и заподозрили чиновников в мошенничестве. Руководство объясняло, что деньги от ФИФА придут после чемпионата мира, но футболисты хотели получить свое здесь и сейчас. В итоге федерации пришлось взять кредит, чтобы они успокоились и прекратили бастовать.

Вылет в Бразилию пришлось отложить на целые сутки, а на чемпионате мира оскандалившиеся камерунцы проиграли все три матча.

Андре Онана. Покинувший сборную Камеруна на ЧМ вратарь Онана выступил с обращением

Приход Это'О к власти и давка на Кубке Африки

Лучший бомбардир в истории Камеруна никогда не скрывал управленческие амбиции. И во время игровой карьеры, и после ее окончания Это'О был теневым руководителем футбола в стране, а в декабре 2021 года де-юре пришел к власти — его избрали президентом федерации.

Так совпало, что Это'О занял новый пост всего за месяц до домашнего Кубка африканских наций. И на нем произошла трагедия: перед матчем сборной Камеруна с Коморскими островами в давке погибли восемь человек, а еще четыре десятка получили травмы.

Сообщалось, что футболисты попросили Это'О перевести пострадавшим по 85,5 тысячи долларов. Президент, конечно, согласился, а ему самому пришла в голову спорная идея: он пригласил семьи погибших на тренировку сборной, а заодно провел с ними фотосессию. По понятным причинам, мало кто оценил этот ход.

Самюэль Это'О. Фото Global Look Press
Самюэль Это'О.
Фото Global Look Press

Истерика в раздевалке и шлагбаум для звезды

Камерун с колоссальным трудом вышел на чемпионат мира — лишь гол на 124-й минуте позволил ему обыграть Алжир в стыковых матчах. А в следующей встрече африканский гранд еле обыграл скромную сборную Бурунди в отборочном турнире Кубка Африки (1:0). Качество игры команды привело Это'О в бешенство: после матча он пришел в раздевалку и в жесткой форме раскритиковал всех футболистов и тренерский штаб. Причем разнос был зафиксирован на видео, что опять же вызвало вопросы — зачем выносить подобные вещи на публику?

В июне стало известно о еще одном неоднозначном решении Это'О: журналист Эрик Нжиру сообщил о том, что президент отказался возвращать в сборную одного из самых известных футболистов Камеруна — Жоэля Матипа. Защитник «Ливерпуля» несколько лет назад раскритиковал федерацию и отказался от вызова на Кубок Африки, но захотел вернуться перед чемпионатом мира. Однако Это'О наложил вето на Матипа в сборной, хотя Камерун не в том статусе, чтобы разбрасываться защитниками такого уровня.

Венсан Абубакар. Абубакар раскритиковал игроков сборной Камеруна после поражения в полуфинале Кубка Африки

Махинации с экипировщиком

Летом Это'О пошел на еще один непопулярный шаг — за четыре месяца до старта чемпионата мира он разорвал контракт с поставщиком экипировки Le Coq Sportif. Федерация объяснила это тем, что французский бренд не соблюдает обязательства по выплате средств, но тот все отрицал и подал на камерунцев в суд. Разбирательство идет до сих пор.

В то же время федерация быстро подписала контракт с малоизвестным брендом One All Sports — эта фирма работает в автоспорте и никогда не одевала футбольные команды. Но на чемпионате мира Камерун играет именно в форме этого производителя.

Ригобер Сонг. Фото Reuters
Ригобер Сонг.
Фото Reuters

Тренер не знает имена игроков — Это'О влияет на состав?

Уже очевидно, что Это'О хочет быть вовлеченным во все, особенно в тренировочный процесс. Его пламенная речь в раздевалке после победы над Бурунди вызвала бурное обсуждение, потому что он говорил не только жестко, но и как главный тренер. А настоящий наставник сборной Ригобер Сонг в это время тихо стоял в сторонке. Его, кстати, в феврале назначил именно Это'О — вместо португальца Тони Консейсау.

В начале ноября Сонг публично оконфузился во время объявления заявки на чемпионат мира. Он путал имена и фамилии некоторых игроков, будто видел их впервые. По соцсетям вновь прокатились слухи о том, что все эти футболисты — протеже Это'О.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). Ондуа: «Я всегда играю в бутсах с российским флагом. Почему я должен отказаться от своего дома?»

Отстранение основного вратаря

Было бы странно, если бы на самом чемпионате мира все для Камеруна прошло тихо. В стартовом матче африканцы уступили Швейцарии 0:1, а перед следующей встречей с Сербией из заявки по загадочным причинам пропал основной голкипер Андре Онана. Оказалось, что дело в различных взглядах на тактику: в матче со Швейцарией вратарь «Интера» совершил целых 26 касаний за пределами штрафной и вообще старался разыгрывать коротко, но Сонг (или Это'О) настаивал на менее авантюрной игре с длинными передачами.

Онана не согласился с мнением тренера, после чего был не просто разжалован в запасные, а выдворен из расположения сборной — больше на чемпионате мира он не сыграет. Федерация поддержала Сонга и заявила, что Онана «временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам».

Камерун пропустил от Сербии трижды, но вырвал ничью 3:3. Африканцев хотя бы можно поблагодарить за то, что они дарят зрителям зрелище и на поле, и за его пределами. Интересно, что произойдет во время или после игры с Бразилией?

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Основные источники исследования

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