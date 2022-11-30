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Непомнящий о матче Камеруна с Бразилией: «Без скандала никак. Но это фирменная марка»

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Болельщики сборной Камеруна.
Фото Reuters

Бывший тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча групповой стадии ЧМ-2022 африканской команды с Бразилией. Игра пройдет 2 декабря.

«Камерунские игроки сами по себе тоже уже сейчас достаточно серьезные. Если в предыдущие годы им европейские специалисты мешали в какой-то степени, я имею в виду, зажимали в какие-то рамки, тиски, их это всегда выбивает из колеи, то сейчас камерунец тренирует. Правда, без скандала никак. Но это фирменная марка Камеруна. Не знаю, чего от них ожидать. С первого дня я на них смотрю, то они вообще ни на что не годятся, то последнюю игру (с Сербией — 3:3) сыграли достаточно качественно, с настроением, с настроем. А что дальше ждать — не знаю», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

Камерун с одним баллом занимает третье место в группе G. Бразильцы лидируют в турнирной таблице с 6 очками.

Непомнящий тренировал сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Вместе с ним африканская команда дошла до четвертьфинала ЧМ-1990.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
Бразилия
Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-nepomnyashhij-kakoj-zhe-kamerun-bez-skandala-nravyatsya-ispanczy-razocharovala-belgiya/
Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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