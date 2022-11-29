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Сегодня, 13:03

Онана покинул расположение сборной Камеруна и вскоре покинет Катар

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андре Онана.
Фото Global Look Press

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана покинул расположение национальной сборной на чемпионате мира в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Онана находится в аэропорту, откуда вскоре отправится в столицу Камеруна Яунде с пересадкой во Франции. Отмечается, что 26-летний вратарь, тренер сборной Ригоберг Сонг и Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это'о не пришли к компромиссу.

Онана был выведен из состава команд перед матчем группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (3:3). Федерация футбола Камеруна поддержала это решение и подчеркнула необходимость соблюдения дисциплины и понимания ответственности при выступлении за национальную команду.

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Mondiali/29-11-2022/mondiali-onana-lascia-qatar-aeroporto-tornare-camerun-4501323622962.shtml
Андре Онана
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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