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Сегодня, 09:30

Испанцы готовы отправить Германию домой, Япония в шаге от плей-офф. Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Испании Ферран Торрес, Марко Асенсио и Гави.
Фото Reuters
За чем следим на чемпионате мира сегодня.

Япония — Коста-Рика

Сборная Японии в первом туре сенсационно обыграла Германию 2:1, благодаря чему может оформить путевку в плей-офф уже во встрече с Коста-Рикой. Хадзиме Мориясу отлично подготовил команду к немцам. Особенно помогли игроки из бундеслиги — отличились Рицу Доан из «Фрайбурга» и Такума Асано из «Бохума». Оба появились во втором тайме, но, вероятно, с Коста-Рикой тренер положится на тех, кто принес победу над Германией. Скорее всего, против Коста-Рики японцы будут стараться играть на результат с первых минут.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Япония
Коста-Рика

Для коста-риканцев же старт турнира выдался печальным. Латиноамериканская команда попала под испанский каток, так еще и Кейлор Навас пропустил 7 голов после 8 ударов в створ. Вратарь «ПСЖ» совершенно не имеет игровой практики в нынешнем сезоне, а в игре с Японией ему точно снова придется вступать в игру. Сложно сказать, чего можно ожидать от постаревшей атаки Коста-Рики в атаке, но в обороне подопечным Луиса Суареса (не уругвайского форварда) придется попотеть. Японцев сложно сравнить с Испанией по технике, но в физическом плане эта команда готова точно не хуже, поэтому коста-риканским футболистам можно только посочувствовать.

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Бельгия — Марокко

Бельгия и Марокко совсем не впечатлили в своих стартовых матчах, но первые смогли при унылой игре добиться победы, а вторые не позволили хорватам забить.

Бронзовые призеры мундиаля в России постарели, в игре с Канадой это было хорошо заметно. Североамериканцы играли гораздо активнее, бельгийцам же помогла качественная реализация. В перспективы «золотого поколения» в Катаре не верит даже Кевин Де Брюйне. «Никаких шансов, мы слишком стары», — то ли в шутку то ли всерьез сказал вчера в интервью The Guardian полузащитник «Манчестер Сити». И заявил, что относит Бельгию скорее к аутсайдерам. Необычный способ мотивации партнеров, если это он.

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Бельгия
Марокко

С другой стороны марокканцы, тоже не блеснувшие в первом туре в матче с Хорватией. Одна из команд-открытий на ЧМ-2018 уже повторила результат российского турнира по очкам, хотя впереди еще два матча. При этом африканцы не кажутся такими же задорными и атакующими, как четыре года назад. С Бельгией унылая игра Марокко может повториться, тем более что крайний защитник и лидер сборной Ашраф Хакими рискует пропустить встречу из-за дискомфорта в бедре.

При всей непривлекательности игры сборной Бельгии, «красные дьяволы» могут гарантировать себе выход из группы в случае победы над марокканцами.

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Хорватия — Канада

Канада поразила болельщиков смелостью в матче с бельгийцами, но теперь остается только гадать, как бы сложилась игра, если бы Альфонсо Дэвис забил пенальти. Победители североамериканского отбора теперь должны рассчитывать на победу над финалистами ЧМ-2018. Будем честны, по игре Канаду даже можно назвать фаворитом, какими бы странными эти слова не казались.

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Канада

Однако, Хорватии все равно, кому нравится их футбол, а кому нет. Мастерства и опыта этой команде не занимать, у «шашечных» в активе множество матчей с топовыми сборными. Да и на клубном уровне многие хорватские футболисты давно доказали критикам свою состоятельность. Невыход в плей-офф будет провалом для действующих вице-чемпионов мира, поэтому Луке Модричу и компании обязательно нужна победа.

Сколько бы мы ни расхваливали бодрую сборную Канады, но у нее до сих пор нет ни одного забитого мяча на чемпионатах мира. Когда, как ни в игре с финалистами предыдущего турнира, исправлять эту ситуацию?

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Испания — Германия

Самая ожидаемая игра группового этапа ЧМ-2022 тоже пройдет сегодня. Перед началом мирового форума в Катаре сборные Испании и Германии были в числе фаворитов на трофей, но теперь все немного поменялось. Немцы, несмотря на добротный матч с Японией, остались без очков после первого тура. Теперь им обязательно нужно обыгрывать команду, которая выиграла предыдущий матч 7:0. Да и последняя очная встреча закончилась почти с тем же счетом, испанцы разнесли Германию в Лиге Наций со счетом 6:0. Тогда, к слову, Ферран Торрес оформил хет-трик. Коста-Рике 22-летний форвард забил два гола. Как мы видим, в сборной у этого парня эффективность гораздо лучше, чем в «Барсе».

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
Германия

Перед стартовыми играми мы сомневались в реализации моментов со стороны обеих команд. В итоге Германия при 3,53 xG (ожидаемые голы) отличились лишь однажды, да и то с пенальти. А Испания, наоборот, забила почти все, что могла. В таких случаях сами футболисты часто говорят, что у них залетело слишком много в одной встрече, и голов на остальные матчи не осталось.

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Как бы ни сложилась игра испанцев с немцами, перед последним туром нас ждет очень интересная картина. Либо интрига в группе E закрутится до предела, либо Испания гарантирует выход в 1/8 финала ЧМ в Катаре. При поражении Германия вылетит со второго подряд чемпионата мира на стадии группового этапа. Ждем сенсацию?

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Основные источники исследования

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Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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