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Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерланды — Эквадор — 1:1.
Фото Reuters

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче второго тура группы А ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом — 1:1.

Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий нидерландцев Коди Гакпо. На 45+3-й минуте Эквадор мог сравнять, но гол Первиса Эступинана был отменен из-за того, что Августо Поросо находился в офсайде и мешал обзору голкипера Нидерландов.

В начале второго тайма на 49-й минуте полузащитник эквадорцев Эннер Валенсия все-таки поразил ворота сборной Нидерландов и установил итоговый счет в матче. Отметим, что на 89-й минуте Валенсия получил травму, его унесли с поля на носилках. 33-летнего полузащитника заменил Кевин Родригес.

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка).

Последнее место в группе А у Катара (0 очков). Страна-хозяйка ЧМ-2022 потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Коди Гакпо
Эннер Валенсия
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