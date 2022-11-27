«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022

Великолепный Мбаппе, английские фанаты-крестоносцы и игрок сборной Австралии, который недавно был электриком.

Marca: хвалит Саудовскую Аравию за игру, но не за результат, и восторгается Мбаппе

Испанская Marca респектует Саудовской Аравии за игру в матче с Польшей. Несмотря на поражение (0:2), саудиты выглядели очень бодро и превзошли соперника по ряду статистических показателей. Но в самый ответственный момент не реализовали пенальти — Щенсны отбил удар капитана Аль-Давсари и тут же выдал новый сейв.

«В матче, где игру контролировала Саудовская Аравия, голы забивали исключительно поляки. Саудиты играли очень быстро, показывали хороший прессинг, здорово двигали мяч. Но Щенсны и Левандовски спустили Саудовскую Аравию с небес на землю», — хвалит команду Эрве Ренара испанский журналист Мигель Моран.

Рассуждая о матче Франции против Дании (2:1), издание дает смелый прогноз на результативность Мбаппе: «Все идет к тому, что Килиан побьет все рекорды чемпионатов мира», — считает Пабло Поло.

«Мбаппе практически невозможно остановить», — добавил колумнист Marca Хосе Мария Родригес.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: электрик из сборной Австралии и английские фанаты-крестоносцы

Итальянское издание посвятило статью Митчеллу Дюку — футболисту сборной Австралии, забившему победный гол в матче с Тунисом, а ранее работавшему электриком в аэропорту.

Первый профессиональный контракт Митчелл подписал в 2010 году с клубом «Сентрал Кост Маринерс», который на тот момент возглавлял нынешний тренер сборной Австралии Грэм Арнольд.

«Теперь бывший электрик воплощает мечту Австралии о плей-офф», — резюмировал журналист Франческо Пьетрелла.

Также итальянское медиа публикует рассказ английских болельщиков, которые пропустили первый матч матча Англия — Иран из-за костюмов крестоносцев.

«Сначала сотрудники безопасности отказали нам в проходе на стадион, а потом заставили раздеться догола в специальной комнате. Это было унизительно», — сказал один из фанатов.

В итоге англичане досматривали игру в шортах и футболках. Информация о том, откуда у них оказалась обычная одежда, не сообщается. Возможно, ее принесли другие фанаты.

ESPN: ФИФА начала расследование в отношении сборной Сербии

Американский ESPN сообщает, что ФИФА начала расследование в отношении сборной Сербии из-за флага в раздевалке с изображением Косово в составе страны и надписью «Не сдаемся!».

Фраг Сербии в раздевалке футболистов. Фото Соцсети

«Позорные кадры из раздевалки сборной Сербии демонстрируют ненависть, ксенофобию и несут в себе послание с геноцидом в отношении народа Косово», — заявил в соцсетях министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку.

Интересно, что в одной группе со сборной Сербии оказалась Швейцария, где есть этнические косовские албанцы — Джердан Шакири и Гранит Джака. Ранее оба отмечали голы, изображая жестами двуглавого орла, который символизирует албанский флаг.

Тем интереснее будет следить за противостоянием Сербии и Швейцарии в последнем туре группового этапа.