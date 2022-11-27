Концерт Мбаппе с оркестром. Кильян — лучший футболист мира прямо сейчас

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями о матче Франции с Данией (2:1).

Как после концерта «Пинк Флойд» в Москве 80-х

Со стадиона «974» — самого необычного и индивидуального, по мне, на ЧМ-2022 — после матча Франция — Дания выходил я в особенном настроении. С таким, помню, в конце 80-х покидал спорткомплекс «Олимпийский» после феерического концерта «Пинк Флойд». Прикосновение к волшебству — вот что это было.

Было оно и здесь. Сама игра стала, убежден, лучшим на данный момент по качеству и зрелищности матчем мирового первенства. Кого-то из топов заносит в сторону прагматизма, как Англию в игре с США; другие не могут найти свою игру и берут самоотдачей, как Аргентина с Мексикой. Французы же на протяжении всего матча, а датчане — во втором тайме выдали спектакль, в котором стремление к результату не мешало эстетике.

И был в этом спектакле совершенно упоительный солист. Который не подменял собою оркестр, а дополнял и украшал его; и ощущалась во всем этом потрясающая гармония. На трибуне накатывало счастье, что ты все это видишь собственными глазами и вживую.

Кильян Мбаппе, если суммировать впечатления от двух стартовых игр против Австралии и Дании, сейчас лучший футболист мира. Когда он ускоряется, то превращается в смерч. При этом самоуправляемый: какую бы скорость ни развил, способен на пользу команде сменить направление движения. Добежав на предельной скорости до лицевой линии, тормозит, ловит на этом соперника, который летит в «песочную яму», не только бьет, но и делает скидки... Когда его бьют, и у него есть хотя бы минимальный шанс устоять — он не падает (учитесь все!). Он бежит дальше. Обыгрывает. Пасует. Бьет.

В первом тайме против датчан французы уже смотрелись божественно, должны были парочку забивать точно. Тогда Мбаппе еще не раздухарился — солировал Усман Дембеле. Время Кильяна настало сразу после перерыва. Минуты за две стало ясно — теперь он взялся за дело, и поди его удержи.

Разыграв мяч в «стеночку» с Тео Эрнандесом, он открыл счет. Тут французы расслабились и получили с углового. Потом воодушевленная Дания создала еще один супермомент — для действующих чемпионов мира запахло керосином. Должен был найтись кто-то, кто этот скандинавский порыв остановит.

И как раз в тот момент, когда французы, казалось, упустили нить игры, именно Мбаппе повел команду за собой. При очередном угловом заводил трибуны (мне это сразу понравилось, и, как потом выяснилось на пресс-конференции Дидье Дешама, не осталось им незамеченным), а еще через несколько минут доработал эпизод до конца и буквально с пары метров внес второй мяч в ворота Каспера Шмейхеля. Кто-то мог не пойти на этот мяч, испугавшись офсайда, а Киллиан решил, что сначала надо действовать, а судьи потом разберутся. И правильно решил: ВАР показал, что все было на грани, но не за гранью правил. Чуть позже — это еще одна хорошая новация ЧМ-2022 — компьютерную графику эпизода показали всем зрителям на табло.

«Мбаппе — лидер этой сборной?» — спросят журналисты Дешама после игры. — «Конечно, лидер. Просто лидерство бывает разным. Он не любит много говорить, от него лишнего слова не услышишь, как и от Н'Голо Канте. Но как же много они делают!» — «Такая его игра связана с дополнительной ответственностью после травмы Бензема?» — «Нет. Для Кильяна ответственность всегда одинаковая, и он знает, как нужен сборной Франции в своем лучшем состоянии. И есть или нет Карим, тут не имеет никакого значения».

Кильян Мбаппе. Фото Reuters

Он привык решать, когда это нужнее всего

Я смотрел на то, как Мбаппе ведет «трехцветных» за собой, потом слушал Дешама — и вспоминал, сколько уже раз форвард, которому всего 23, уже делал важнейшие для команды вещи. Нет, в данном случае не беру его красивейший гол в финале ЧМ-2018 — он был забит при счете 3:1 и скорее законопатил крышку хорватского гроба, чем что-то для его команды переломил. Там статус гола был важнее его значимости. Как и сам факт, что в главном матче мирового футбола его забил тинейджер. Мбаппе стал вторым в этой роли после Пеле.

Зато в 1/8 финала того же чемпионата мира в России Мбаппе при счете 2:2 дважды забил Аргентине. Соперник на это смог ответить лишь одним мячом. И первый его гол на чемпионатах мира, в группе против Перу, тоже оказался победным и даже единственным.

Он еще в «Монако», дойдя до полуфинала Лиги чемпионов в 18 лет, забивал там решающие мячи в четвертьфинале дортмундской «Боруссии». Что уж тут говорить о «ПСЖ». Не забуду первый четвертьфинал ЛЧ-2020/21 с «Баварией» в Мюнхене, когда парижане, поведя на выезде 2:0, получили два в ответ — и немцы летели вперед так, что какие-нибудь 4:2 или 5:2 казались делом времени. И тут Мбаппе ложным замахом «покупает» защитника, из-под него бьет в ближний угол Мануэлю Нойеру — без шансов! Так «ПСЖ» тот матч и выиграл, как потом и домашний.

Кильян привык решать, когда это нужнее всего.

Не забил пенальти на Евро, стал попадать в конфликтные ситуации. Но у звезд все гладко не бывает

Ни у одного футболиста не бывает карьеры без неудач и испытаний. Последнее настало для Мбаппе летом 2021-го, на Евро. В 1/8 финала он не забил последний мяч в послематчевой серии блестяще сыгравшему швейцарскому голкиперу Зоммеру, и французы вылетели из турнира. Да и сыграл Киллиан невыразительно — там блистал как раз вернувшийся в сборную Бензема. За весь турнир Мбаппе не забил ни одного мяча, и возникло ощущение, что, когда они с Каримом вместе, 2+2 не равняется четырем. То есть команде они своим присутствием на поле вдвоем как минимум не помогают. А как ты их не поставишь, когда они у тебя, месье Дидье, есть...

И вот сейчас сложилось так, как сложилось — свежий обладатель «Золотого мяча» перед самым турниром «сломался» на тренировке. Травмировались также Погба и Канте — два столпа полузащиты, куда Дешаму пришлось перевести Антуана Гризманна, и это, судя по старту ЧМ-2022, стало интереснейшей находкой. Главный тренер рассказал на пресс-конференции, что другой возможностью было использование Гризманна справа вместо Дембеле, но он решил попытаться его попробовать в совсем новом качестве, где были вакантные (из-за травм основных игроков) роли, потому что видел для этого нужные качества. И сработало! Вот это и называется тренерским творчеством — искать неочевидные решения.

С Мбаппе все было более чем очевидно. Хотя ведь и он в последний год капризничал — не желая, например, сниматься в командной фотосессии из-за несогласия с правилами использования имиджевых прав игроков сборной Франции. Но в итоге федерация пошла ему навстречу, и это вряд ли могло бы произойти без поддержки игрока Дешамом. Чей работодатель — вообще-то не Кильян, а та самая федерация.

Сумасшедшая зарплата в «ПСЖ», самая высокая сейчас для футболистов в мире — почти сто миллионов евро за сезон — могла запросто снести парню крышу. Но, когда человек ТАК играет, очевидно, что этого не произошло. Даже когда вокруг него и идут всякие нефутбольные разговоры. Но главное — то, что происходит на газоне. Оно отражает то, что есть на самом деле. И оно — главное.

Конечно, хотелось бы посмотреть на Мбаппе в мадридском «Реале», разговоры о переходе в который ведутся, кажется, с момента его рождения. У «ПСЖ» во Франции нет и не может быть реальной конкуренции, кроме внутренней — допустим, за влияние на коллектив с Месси и Неймаром. С последним, как все говорят, у них далеко не все в порядке. Как же интересно будет увидеть, если желательно на максимально более поздним этапе ЧМ-2022 встретятся две ярчайшие команды — Франция и Бразилия. И уже поправится Неймар, который схлестнется с Мбаппе...

...А пока Киллиан, уже сделав дубль, в добавленное время делает дикий рывок метров на сорок в штрафную. Мяч у Маркуса Тюрама, суперзвезда несется на максимальной скорости, хотя уже весь матч позади. Но Тюрам так и не улучил возможность для паса, хотя я вместе с тысячами других людей на стадионе просто орал: «Отдай! Отдай!»

Кильян Мбаппе. Фото Reuters

Убежал в раздевалку сразу после финального свистка, дважды не пришел на пресс-конференцию как лучший игрок матчей ЧМ-2022

Мне будет страшно жаль, что он, как и после Австралии, не придет на пресс-конференцию, хотя его и признали (второй раз подряд) лучшим игроком матча. Пресс-офицер УЕФА только и объяснил: «Они (французы) сказали — нет». А ведь так хотелось его послушать, попытаться самому ощутить, какая личность кроется за футбольным гением. Почему не приходит? Видимо, это связано со словами Дешама: «Он очень хочет выиграть этот чемпионат мира».

Имеется в виду то, что не желает расплескиваться на слова. Наверное, если некоторых они только заводят, то ему даются сложно и высасывают энергию. Такое тоже бывает, хотя одобрить подобное поведение, конечно, не могу. И все же правильно расставляю приоритеты: главное значение имеет то, что происходит на поле. Остальное — гарнир. Судя по всему, по той же причине Кильян убежал в раздевалку почти сразу после финального свистка. Пока остальные праздновали победу, для него она уже осталась позади.

А то, что делал в этот вечер Мбаппе, было гениальным перформансом, в котором соло суперзвезды было абсолютно вписано в игру оркестра. И хотя решающий мяч он забил на 86-й минуте, победа Франции абсолютно заслуженна. У Дешама вообще-то репутация тренера-прагматика, но талант его игроков все время брызжет: ничего себе практичная команда, которая в плей-офф ЧМ-2018 в четырех матчах забивает 13 мячей и выдает такие спектакли, как 4:3 с Аргентиной и 4:2 с Хорватией!

Тогда Мбаппе считался вундеркиндом. Четыре года спустя, у него, начавшего карьеру с золота чемпионата мира (как же, подозреваю, ему в этом смысле завидует одноклубник по имени Лео), уже совсем другая миссия.

В России-2018 подвигам Мбаппе все умилялись.

В Катаре-2022 их ждут.

И он пока не подводит.

И ты уходишь со стадиона с чувством счастья, что своими глазами видел, как пишет одну из своих лучших картин большой художник футбола. Которому, даст Бог, предстоит стать великим.