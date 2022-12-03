Шесть лет назад Фернандес писал послание Месси, а теперь забивает с его передач

История одного из неожиданных героев ЧМ-2022.

Другой Энцо

«Месси — наш капитан, который управляет кораблем. В матче с Мексикой он раскрыл игру, и сегодня, когда он потерпел неудачу, мы показали, что поддерживаем его», — сказал по поводу смазанного Лео 11-метрового Родриго Де Пауль. В этой фразе — вся соль атмосферы в аргентинской команде, а полузащитник «Атлетико» — один из тех, кто таскает рояль, на котором играют звезды.

Но если его игра ни для кого не стала откровением, то 21-летний Энцо Фернандес — настоящее открытие этого мирового первенства. Даже для ряда журналистов, один из которых после игры с Польшей задал футболисту вопрос и оговорился, вспомнив бывшего одноклубник Фернандеса: «Может ли это быть чемпионат Энцо Переса?» И вряд ли, даже завершив интервью, полузащитник обиделся, потому что, только попав в главную команду «Ривер Плейт», он назвал своего тезку примером.

В общем, все посмеялись, а суть передана верно, и перед стартом плей-офф представить аргентинскую команду без полузащитника «Бенфики» уже невозможно. Примерно так же, как накануне турнира многие не понимали, как Лионель Скалони будет строить игру без травмированного Ло Чельсо. Но нет худа без добра. Оставшийся дома полузащитник «Вильярреала» был рядом со своей супругой при родах и сейчас, несомненно, радуется за молодого сменщика, который уже успел забить Мексике, а против поляков ассистировал Альваресу, с которым Фернандес знаком с молодежки «Ривер Плейт».

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press

Из шестой лиги в примеру

Чем не сказочная история? Но далеко не самая трогательная. В 2016 году, когда Месси после второго подряд проигранного финала Кубка Америки заявил об уходе из сборной, 15-летний Фернандес написал Лео трогательное послание в одной из соцсетей и просил изменить свое решение: «Лионель, делай что хочешь, но, пожалуйста, подумай о том, чтобы остаться».

Разве мог Энцо в тот момент предположить, что шесть лет спустя его детская мечта — забить на чемпионате мира — сбудется, а голевую передачу отдаст его кумир?! И уже у Месси будут спрашивать о Фернандесе, и тот не будет жалеть комплиментов, говоря: «Я не шокирован Энцо, потому что я знаю его и вижу, как он тренируется каждый день. Он впечатляет. Он потрясающий парень, очень скромный и очень важный игрок для нас».

Впрочем, стремительные повороты в карьере — привычный момент для Фернандеса, который по воле страстно болеющего за «Ривер» отца получил имя в честь знаменитого уругвайского полузащитника Энцо Франческоли. Отметив 18-летие, он получил фантастический подарок от Марсело Гальярдо: за несколько дней проделал путь от шестого дивизиона и тренировок с молодежной командой до вызова в основу «Ривера».

«Когда я шел по туннелю к полю «Монументаля», мне в голову пришли все жертвы, которые приносит моя семья ради того, чтобы я стал футболистом. Мой отец Рауль, который дает мне больше всего советов и разговаривает со мной, чтобы я мог продолжать. Моя мать Марта и мои братья Себа, Родри, Макси и Гонза. Они также помогают мне и не дают мне перестать гнаться за этой мечтой. И я подумал: «Я здесь ради них».

Энцо Фернандес. Фото AFP

Музыкант

Преданность Фернандеса семье и его скромность отмечают все, кто его знает. Мама каждый день в полдень отвозила его на тренировку, с которой возвращались в шесть-семь вечера. Папа помог справиться с весом, потому что в 10 лет Энцо заслужил прозвище Пухлый, и ему благодаря специальной программе пришлось сбросить пять килограмм. С тех пор — никаких проблем, и это исключительно его заслуга.

Показательна история, которую рассказал скаут «Ривера» Пабло Эскивель, разглядевший талант Фернандеса в неполные пять лет и уговоривший родителей отдать сына в академию клуба, за который болела вся семья. «У него нет потолка, он не проседает, он не допускает ошибок. Когда он стал жить один, одной из первых вещей, о которой он попросил своего агента, был тренажерный зал», — вспоминал Эскивель.

В детских командах из-за лидерских качеств Энцо прозвали Музыкантом. А когда «Ривер» отправил его набираться опыта в аренду, юный полузащитник стал одним из героев победного для «Дефенсы и Хустисии» Южноамериканского кубка и Рекопы — аналогов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Тогда судьба свела его с аргентинской легендой Эрнаном Креспо.

Один из тренеров той команды вспоминал: «Энцо легко описать: характер и талант. Он играл в финале против «Лануса», словно за его спиной сотни матчей. А в игре Рекопы против «Палмейраса» сам вызвался бить решающий пенальти. В его ДНК заложено быть важным. Прибавьте к этому качество чтения игры и умение всегда быть в нужном месте».

Следившие за Энцо топ-клубы теперь точно активизируются, хотя это было ожидаемо еще после блестящей игры за «Бенфику» в групповом турнире Лиги чемпионов. Однако сейчас ценник на новую аргентинскую звезду взлетел, а в очередь уже записались «Реал», «Барселона», «МЮ» и «Ливерпуль».

В сентябре за Фернандеса готовились предложить 106 миллионов фунтов стерлингов. Теперь говорят о 120. И цена растет с каждым матчем, который Энцо проводит в Катаре на глазах болеющей за него подруги Валентины и трехлетней дочери Оливии.