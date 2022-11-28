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Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Беспорядки на улицах Брюсселя.
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя.
Фото AFP
Аксель Витсель.
Фото Reuters
Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters
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Возрождение Хорватии, шок в Брюсселе и провал Японии во втором туре.

Marca: «Хорватия жива — ее рано списывать со счетов»

Автор испанской Marca Рамиро Альдунате хвалит Марокко за победу в матче с Бельгией. «Парни продемонстрировали силу духа. В этой команде собраны хорошие футболисты. Когда они сплочены и действуют как единый механизм, то способны разорвать любого соперника», — уверен Альдунате.

27&nbsp;ноября. Хорватия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 4:1. Хорватия выбила с ЧМ-2022 «чемпиона сердец». Канада понравилась всем, но едет домой

Что касается сборной Бельгии, то журналист утверждает — их главная проблема заключается в отсутствии лидера на поле. «Когда бельгийцы нуждались в лидере, то не было видно ни Азара, ни де Брюйне. Даже в сборной Эден уже не является игроком, способным в одиночку перевернуть игру», — добавил автор.

Другой журналист, Диего Пико, в статье, посвященной матчу Хорватия — Канада, отметил сборную Златко Далича. «После пропущенного мяча хорваты не растерялась и вернулись в игру. Команда жива, ее рано списывать со счетов».

Футболисты сборной Хорватии. Фото Reuters
Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: «Расклады в группах меняются чаще, чем течение в Персидском заливе»

Итальянская La Gazzetta dello Sport вышла с материалом о беспорядках в столице Бельгии, которые начались после победы Марокко. На улицы Брюсселя вышли несколько сотен марокканцев, которые принялись крушить витрины магазинов. Дальше под раздачу попали стоящие на дорогах автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства.

Все это привело к столкновениям с полицией. Марокканцы бросали в правоохранителей камни, бутылки и даже петарды. Бушующую толпу пришлось разгонять водометами.

Беспорядки на&nbsp;улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

«Бельгия — настоящая катастрофа! — уверен корреспондент La Gazzetta dello Sport Давиде Стоппини. — Уже в первом матче было заметно, что эта команда намного слабее сборной, которая была на ЧМ-2018. Победа Марокко абсолютно заслуженная».

В другом материале La Gazzetta dello Sport красноречиво рецензирует игру сборной Японии. «Харакири для Японии, — пишет Фабио Бьянки, который также отмечает непредсказуемость многих матчей ЧМ-2022. — Расклады в группах меняются чаще, чем течение в Персидском заливе».

Аксель Витсель. Фото Reuters
Аксель Витсель.
Фото Reuters

ESPN: «Это конец для золотого поколения сборной Бельгии»

По мнению американского ESPN, поражение бельгийцев от Марокко — финал нынешнего состава. «Это конец для золотого поколения сборной Бельгии, — считает Джулиен Лоуренс. — В принципе, это было понятно еще до чемпионата мира. Не понимаю людей, которые всерьез ставили на Бельгию и считали ее одним из фаворитов. Одного де Брюйне недостаточно — он ассистент, ему нужен адресат впереди. Лукаку приехал на чемпионат мира травмированным, а Батшуаи не является игроком, способным дать результат».

27&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 0:2. Первый пропущенный гол Тибо Куртуа. Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

А вот Габриэль Тан, еще один автор издания, разочарован игрой сборной Японии. «Трудно сказать, в чем заключался план японцев на матч. Игра была унылой, особенно в первом тайме, и Япония была виновата в этом больше соперника. Не так должна играть команда, которая в случае победы может гарантировать себе выход в плей-офф», — уверен журналист.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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