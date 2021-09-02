Невероятный вечер Роналду: победный дубль, мировой рекорд, незабитый пенальти и несостоявшееся удаление
Расклад в нашу пользу
Группа Н.
Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32). Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Д.Мбонг, 46).
Россия — Хорватия — 0:0.
Игра главных конкурентов российской сборной поначалу складывалась по сценарию Словакии. Словенцы еще легко отделались, так как вскоре после классного удара головой Боженика ворота Облака спасла штанга. А к перерыву хозяева отыгрались, когда Стоянович нырнул за спины защитникам. Итоговая ничья — скорее в нашу пользу. Команда Валерия Карпина по-прежнему идет вровень с Хорватией, тогда как Словакия упустила возможность выйти в лидеры.
Что касается Кипра, с которым Россия сыграет в следующем туре, то весной островитяне отобрали очки у Словении и Словакии, однако на Мальте развалились после того, как на 40-й минуте вторую желтую карточку получил Сотириу. Хозяева открыли счет в концовке первого тайма, потом начали с гола вторую половину матча, и дальше вопросы вызывал только счет в пользу еще не побеждавших в квалификации мальтийцев.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-1
|
7
|
2. Россия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-4
|
7
|
3. Словакия
|
4
|
1
|
3
|
0
|
5-4
|
6
|
4. Словения
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-4
|
4
|
5. Мальта
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-8
|
4
|
6. Кипр
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1-4
|
4
Рекорд, которого могло не быть
Группа А.
Португалия — Ирландия — 2:1 (Криштиану Роналду, 89, 90+6 — Иган, 45). Люксембург — Азербайджан — 2:1 (Майкл Пинту, 8. Родригеш, 28, с пенальти — Махмудов, 67).
Гол Криштиану Роналду в его последнем матче за «Ювентус» не засчитали из-за офсайда. Премьера в «МЮ» — впереди. И теперь интересно, кто в составе «красных дьяволов» будет исполнять пенальти? В сборной заработавший 11-метровый Бруну Фернандеш уступил право на удар Роналду, однако 19-летний голкипер Базуну сыграл великолепно. Это был первый неудачный пенальти Криша после ЧМ-2018, а ведь перед игрой ему вручили приз лучшего снайпера Евро-2020.
Криш мог побить рекорд Али Даеи, но отложил дело на потом ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Пока включаем режим ожидания 110-го мяча Рона за сборную. Вратарь спас партнеров, которые привезли глупейший пенальти ? pic.twitter.com/igeJS5SnCZ
Может быть, Криштиану вывел из себя О'Ши, откативший уже установленный на «точке» мяч? Роналду в гневе ткнул соперника в плечо и заслуживал удаления. Однако арбитр не вынес даже предупреждения, но проблемы капитана хозяев не закончились. До перерыва его удар с игры пришелся в штангу, а при подаче углового ирландцами Криштиану стал одним из двух футболистов, которых перепрыгнул открывший счет Иган. Забавно, но в прошлый раз ирландский защитник забил больше года назад, и в игре «Шеффилд Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» от него тоже пострадал португальский голкипер Руй Патрисиу.
Парень настолько дерзок, что откинул мяч с 11-метровой точки — а ведь к удару готовился сам Криш ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Потом он получил оплеуху от Рона. О'Ши — пятерка за смелость ? pic.twitter.com/IgpCb6p3mI
И все же великие мастера проявляют себя даже в самых сложных ситуациях. Роналду сначала сравнял счет, а на шестой добавленной минуте принес своей команде победу. Первый из двух его мячей стал 110-м на уровне сборных, и теперь Криштиану абсолютный рекордсмен мирового футбола, оставивший позади иранца Али Даеи.
В следующем своем матче португалец установит уже европейское высшее достижение по количеству игр за национальную команду. Пока он сравнялся с бывшим партнером по «Реалу» испанцем Серхио Рамосом — у них по 180 встреч. Правда, матча под номером 181 придется ждать до октября. Ближайшую игру с Азербайджаном Роналду пропустит из-за того, что получил лишнее предупреждение за сорванную в порыве эмоций футболку.
ВОТ ОН — 110-Й ГОЛ КРИША ЗА СБОРНУЮ ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Просто осознай: Роналду забил больше, чем Али Даеи, который играл с гораздо более слабыми сборными, чем португалец ???
Запомни этот исторический момент — рекорд Криша падет очень нескоро ? pic.twitter.com/XvRha26Bmb
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
4
|
3
|
1
|
0
|
8-4
|
10
|
2. Сербия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7-5
|
7
|
3. Люксембург
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-4
|
6
|
4. Ирландия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-6
|
0
|
5. Азербайджан
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-5
|
0
Франция без победы
Группа Е.
Франция — Босния — 1:1 (Гризманн, 40 — Джеко, 36).
Украина — Казахстан — 2:2 (Валиуллин, 74, 90+6 — Яремчук, 2. Сикан, 90+3).
У французов отсутствовали несколько важных исполнителей, включая получившего травму уже в сборной Канте, и порвалось там, где тонко. Ошибка Лемара развернула атаку замыкавших перед туром таблицу боснийцев, и Джеко поставил Ллориса в тупик дальним ударом. Так впервые в эпоху Дидье Дешама «трехцветные» позволили сопернику открыть счет в четырех матчах подряд.
?? Antoine Griezmann for France...— European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021
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?9?6?#WCQ pic.twitter.com/6i7B3Kher3
Однако с такой линией атаки, как у Франции, голы обязательно будут. И если Мбаппе с острого угла попал в штангу, то при подаче углового мяч от спины Гризманна все же юркнул в ворота. Хотя судьи не сразу разобрались, что голкипер выгреб его уже из-за линии. Вот только перелома в игру это не внесло, и виной тому другая вынужденная перестановка в составе чемпионов мира. Игравший на фланге Кунде грубым подкатом сломал Колашинаца, и с 51-й минуты хозяева играли в меньшинстве.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
4
|
2
|
2
|
0
|
5-2
|
8
|
2. Украина
|
4
|
0
|
4
|
0
|
5-5
|
4
|
3. Финляндия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
4. Босния
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-4
|
2
|
5. Казахстан
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-5
|
2
Холанн не дал ван Галу выиграть, у Турции новый кошмар
Группа G.
Норвегия — Нидерланды — 1:1 (Холанн, 20 — Классен, 36).
Турция — Черногория — 2:2 (Дженгиз Юндер, 9. Юсуф Языджы, 30 — Марушич, 40. Радунович, 90+7). Латвия — Гибралтар — 3:1 (Гутковский, 50, с пенальти, 85. Цыганик, 89 — Де Барр, 71, с пенальи).
Луи ван Гал вернулся на пост главного тренера голландской сборной, и дебют получился непростым. Депая накрыли прессингом, ван Дейк не сумел в подкате исправить просчет партнера, а Холанну и не требуется много времени и пространства. Даже удивительно, что в трех предыдущих матчах отбора он не забил даже Гибралтару.
32 гола в 38 матчах за 2021 год ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Наверное, вы догадались, о ком речь. Да-да, Холанд не останавливается и в сборной ?
Хотел бы увидеть Эрлинга на ЧМ-2022? pic.twitter.com/TSw4BvxGaK
Тем не менее, к перерыву оранжевые отыгрались, и гол Классена стал юбилейным — 100-м для Голландии с ван Галом на тренерской скамейке. Однако этого хватило только для ничьей, которой, положа руку на сердце, могло и не быть. В середине второго тайма снова мог забить Холланн, однако его удар на исполнение завершился попаданием в штангу, от которой мяч прокатился вдоль линии ворот.
?? Davy Klaassen celebrates the 100th @OnsOranje goal under Louis van Gaal (3 spells as coach)? #WCQ pic.twitter.com/QAMUV9OUIA— European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021
Теперь что голландцы, что норвежцы могут сетовать на то, что упустили возможность захватить лидерство в группе. Пока на вершине удерживается самая унылая сборная Евро-2020 — Турция. В отборе же на мировое первенство у Шенола Гюнеша словно другая команда. Но если дорогу в Катар она начала с суммарных 7:2 против голландцев и норвежцев, то два последних матча нанесли серьезный удар по нервной системе турецких болельщиков. В марте Латвия превратила 1:3 в 3:3, а сейчас два гола мощно начавших турок не сломали Черногорию. Ее чудесное спасение на седьмой добавленной минуте состоялось после феноменального удара Радуновча от угла штрафной в дальнюю «девятку».
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Турция
|
4
|
2
|
2
|
0
|
12-7
|
8
|
2. Голландия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
12-5
|
7
|
3. Черногория
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8-5
|
7
|
4. Норвегия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-4
|
7
|
5. Латвия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-8
|
4
|
6. Гибралтар
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-17
|
0
Дания уходит в отрыв
Группа F.
Дания — Шотландия — 2:0 (Васс, 14. Меле, 15).
Молдавия — Австрия — 0:2 (Баумгартнер, 45+1. Арнаутович, 90+4).
Фареры — Израиль — 0:4 (Захави, 11, 44, 90+2. Даббур, 52).
Для датчан словно продолжается европейское первенство, и команда играет на каком-то бешеном кураже. Второй гол в ворота шотландцев — произведение искусства. Комбинация с передачами пятками, забеганиями, мгновенными перестроениями и завершающим ударом «шведой» защитника Меле, который оказался с глазу на глаз с вратарем, заняла считанные секунды. Лидирующих в группе скандинавов и находившихся на втором месте гостей словно разделяла пропасть. Этот исход оказался на руку Австрии и Израилю, у которого в очередной раз не на шутку разошелся оформивший хет-трик Захави. В субботу в Хайфе эти команды сразятся за единоличное второе место.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Дания
|
4
|
4
|
0
|
0
|
16-0
|
12
|
2. Израиль
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9-4
|
7
|
3. Австрия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-7
|
7
|
4. Шотландия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-5
|
5
|
5. Фареры
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-12
|
1
|
6. Молдавия
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-15
|
1
Методология
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