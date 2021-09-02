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Невероятный вечер Роналду: победный дубль, мировой рекорд, незабитый пенальти и несостоявшееся удаление

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:10
Криштиану Роналду. Фото twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду. Фото twitter.com/selecaoportugal
Теги:
Обзор состоявшихся в среду в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Расклад в нашу пользу

Группа Н.
Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32). Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Д.Мбонг, 46).
Россия — Хорватия — 0:0.

Игра главных конкурентов российской сборной поначалу складывалась по сценарию Словакии. Словенцы еще легко отделались, так как вскоре после классного удара головой Боженика ворота Облака спасла штанга. А к перерыву хозяева отыгрались, когда Стоянович нырнул за спины защитникам. Итоговая ничья — скорее в нашу пользу. Команда Валерия Карпина по-прежнему идет вровень с Хорватией, тогда как Словакия упустила возможность выйти в лидеры.

Что касается Кипра, с которым Россия сыграет в следующем туре, то весной островитяне отобрали очки у Словении и Словакии, однако на Мальте развалились после того, как на 40-й минуте вторую желтую карточку получил Сотириу. Хозяева открыли счет в концовке первого тайма, потом начали с гола вторую половину матча, и дальше вопросы вызывал только счет в пользу еще не побеждавших в квалификации мальтийцев.

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

4

2

1

1

4-1

7

2. Россия

4

2

1

1

6-4

7

3. Словакия

4

1

3

0

5-4

6

4. Словения

4

1

1

2

3-4

4

5. Мальта

4

1

1

2

6-8

4

6. Кипр

4

1

1

2

1-4

4

Рекорд, которого могло не быть

Группа А.
Португалия — Ирландия — 2:1 (Криштиану Роналду, 89, 90+6 — Иган, 45). Люксембург — Азербайджан — 2:1 (Майкл Пинту, 8. Родригеш, 28, с пенальти — Махмудов, 67).

Гол Криштиану Роналду в его последнем матче за «Ювентус» не засчитали из-за офсайда. Премьера в «МЮ» — впереди. И теперь интересно, кто в составе «красных дьяволов» будет исполнять пенальти? В сборной заработавший 11-метровый Бруну Фернандеш уступил право на удар Роналду, однако 19-летний голкипер Базуну сыграл великолепно. Это был первый неудачный пенальти Криша после ЧМ-2018, а ведь перед игрой ему вручили приз лучшего снайпера Евро-2020.

Может быть, Криштиану вывел из себя О'Ши, откативший уже установленный на «точке» мяч? Роналду в гневе ткнул соперника в плечо и заслуживал удаления. Однако арбитр не вынес даже предупреждения, но проблемы капитана хозяев не закончились. До перерыва его удар с игры пришелся в штангу, а при подаче углового ирландцами Криштиану стал одним из двух футболистов, которых перепрыгнул открывший счет Иган. Забавно, но в прошлый раз ирландский защитник забил больше года назад, и в игре «Шеффилд Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» от него тоже пострадал португальский голкипер Руй Патрисиу.

И все же великие мастера проявляют себя даже в самых сложных ситуациях. Роналду сначала сравнял счет, а на шестой добавленной минуте принес своей команде победу. Первый из двух его мячей стал 110-м на уровне сборных, и теперь Криштиану абсолютный рекордсмен мирового футбола, оставивший позади иранца Али Даеи.

В следующем своем матче португалец установит уже европейское высшее достижение по количеству игр за национальную команду. Пока он сравнялся с бывшим партнером по «Реалу» испанцем Серхио Рамосом — у них по 180 встреч. Правда, матча под номером 181 придется ждать до октября. Ближайшую игру с Азербайджаном Роналду пропустит из-за того, что получил лишнее предупреждение за сорванную в порыве эмоций футболку.

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

4

3

1

0

8-4

10

2. Сербия

3

2

1

0

7-5

7

3. Люксембург

3

2

0

1

4-4

6

4. Ирландия

3

0

0

3

3-6

0

5. Азербайджан

3

0

0

3

2-5

0

Франция без победы

Группа Е.
Франция — Босния — 1:1 (Гризманн, 40 — Джеко, 36).
Украина — Казахстан — 2:2 (Валиуллин, 74, 90+6 — Яремчук, 2. Сикан, 90+3).

У французов отсутствовали несколько важных исполнителей, включая получившего травму уже в сборной Канте, и порвалось там, где тонко. Ошибка Лемара развернула атаку замыкавших перед туром таблицу боснийцев, и Джеко поставил Ллориса в тупик дальним ударом. Так впервые в эпоху Дидье Дешама «трехцветные» позволили сопернику открыть счет в четырех матчах подряд.

Однако с такой линией атаки, как у Франции, голы обязательно будут. И если Мбаппе с острого угла попал в штангу, то при подаче углового мяч от спины Гризманна все же юркнул в ворота. Хотя судьи не сразу разобрались, что голкипер выгреб его уже из-за линии. Вот только перелома в игру это не внесло, и виной тому другая вынужденная перестановка в составе чемпионов мира. Игравший на фланге Кунде грубым подкатом сломал Колашинаца, и с 51-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

4

2

2

0

5-2

8

2. Украина

4

0

4

0

5-5

4

3. Финляндия

2

0

2

0

3-3

2

4. Босния

3

0

2

1

3-4

2

5. Казахстан

3

0

2

1

3-5

2

Холанн не дал ван Галу выиграть, у Турции новый кошмар

Группа G.
Норвегия — Нидерланды — 1:1 (Холанн, 20 — Классен, 36).
Турция — Черногория — 2:2 (Дженгиз Юндер, 9. Юсуф Языджы, 30 — Марушич, 40. Радунович, 90+7). Латвия — Гибралтар — 3:1 (Гутковский, 50, с пенальти, 85. Цыганик, 89 — Де Барр, 71, с пенальи).

Луи ван Гал вернулся на пост главного тренера голландской сборной, и дебют получился непростым. Депая накрыли прессингом, ван Дейк не сумел в подкате исправить просчет партнера, а Холанну и не требуется много времени и пространства. Даже удивительно, что в трех предыдущих матчах отбора он не забил даже Гибралтару.

Тем не менее, к перерыву оранжевые отыгрались, и гол Классена стал юбилейным — 100-м для Голландии с ван Галом на тренерской скамейке. Однако этого хватило только для ничьей, которой, положа руку на сердце, могло и не быть. В середине второго тайма снова мог забить Холланн, однако его удар на исполнение завершился попаданием в штангу, от которой мяч прокатился вдоль линии ворот.

Теперь что голландцы, что норвежцы могут сетовать на то, что упустили возможность захватить лидерство в группе. Пока на вершине удерживается самая унылая сборная Евро-2020 — Турция. В отборе же на мировое первенство у Шенола Гюнеша словно другая команда. Но если дорогу в Катар она начала с суммарных 7:2 против голландцев и норвежцев, то два последних матча нанесли серьезный удар по нервной системе турецких болельщиков. В марте Латвия превратила 1:3 в 3:3, а сейчас два гола мощно начавших турок не сломали Черногорию. Ее чудесное спасение на седьмой добавленной минуте состоялось после феноменального удара Радуновча от угла штрафной в дальнюю «девятку».

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

4

2

2

0

12-7

8

2. Голландия

4

2

1

1

12-5

7

3. Черногория

4

2

1

1

8-5

7

4. Норвегия

4

2

1

1

5-4

7

5. Латвия

4

1

1

2

7-8

4

6. Гибралтар

4

0

0

4

2-17

0

Дания уходит в отрыв

Группа F.
Дания — Шотландия — 2:0 (Васс, 14. Меле, 15).
Молдавия — Австрия — 0:2 (Баумгартнер, 45+1. Арнаутович, 90+4).
Фареры — Израиль — 0:4 (Захави, 11, 44, 90+2. Даббур, 52).

Для датчан словно продолжается европейское первенство, и команда играет на каком-то бешеном кураже. Второй гол в ворота шотландцев — произведение искусства. Комбинация с передачами пятками, забеганиями, мгновенными перестроениями и завершающим ударом «шведой» защитника Меле, который оказался с глазу на глаз с вратарем, заняла считанные секунды. Лидирующих в группе скандинавов и находившихся на втором месте гостей словно разделяла пропасть. Этот исход оказался на руку Австрии и Израилю, у которого в очередной раз не на шутку разошелся оформивший хет-трик Захави. В субботу в Хайфе эти команды сразятся за единоличное второе место.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

4

4

0

0

16-0

12

2. Израиль

4

2

1

1

9-4

7

3. Австрия

4

2

1

1

7-7

7

4. Шотландия

4

1

2

1

7-5

5

5. Фареры

4

0

1

3

2-12

1

6. Молдавия

4

0

1

3

2-15

1

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Андрей Кузичев все материалы автора

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