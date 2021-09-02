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Россия — Хорватия. Зачет Карпину в День знаний

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:25
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду наша национальная команда не проиграла дома Хорватии, главному сопернику по отборочной группе ЧМ-2022 (0:0). С учетом других результатов все, по сути, начинается сначала.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H
Россия — Хорватия — 0:0
Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).
Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.
Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).
ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).
1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин и&nbsp;Дмитрий Баринов.Россия — Хорватия: добротные нули

1 сентября, соцсети завалены фотографиями школьников под лозунгом «Первый раз — в первый класс». У Валерия Карпина в День знаний был свой первый раз — в качестве главного тренера нашей национальной команды. И сразу — суперважный матч с основным соперником по группе, Хорватией.

И как получилось бы красиво, если бы эта история завершилась голом другого дебютанта сборной Захаряна на исходе четверти часа! Это первый момент, который создали россияне — 18-летний динамовец завершал хорошую атаку, бил точно, но вице-чемпионов мира выручил голкипер.

За пять лет болельщики чуть подустали от построений Станислава Черчесова. От Карпина ждали новых лиц, свежих идей, чего-то принципиально иного. По именам, правда, никакой революции не случилось. Захарян — единственный дебютант, да и тот вполне мог поехать уже на Евро-2020, помешала болезнь, подхваченная на сборе перед турниром.

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Россия&nbsp;&mdash; Хорватия (0:0) в &laquo;Лужниках&raquo; 1&nbsp;сентября.Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией

А вот в плане идей удивить болельщиков и хорватов Карпину удалось. Миранчук на острие атаки — это было очень неожиданно. Тем более, что Смолов на старте сезона демонстрирует высокую результативность. Считалось, что форвард «Локо» немного, что называется, закусился с Черчесовым, но и Карпин не сделал ставку на Федора, не выпустив его даже на замену.

План тренерского штаба просматривался, вот только работал он не всегда. Захарян, Миранчук и Ионов оказались в первом тайме практически отрезаны от игры. Идея Черчесова со «столбом», роль которого исполнял Дзюба, постоянно подвергалась критике, но именно она позволяла «прятать» недостатки футболистов РПЛ. Необязательно было превосходить соперников в центре — достаточно забрасывать мяч на мощного форварда, который здорово цеплялся за мячи у чужой штрафной. С Хорватией эта опция отсутствовала, а за счет комбинационного футбола доходить до штрафной Ливаковича удавалось крайне редко. Не говоря уж о входах в нее.

Думается, замену Миранчука на Заболотного в перерыве можно считать доказательством того, что Карпин признал — эксперимент не удался. С выходом армейца оборона хорватов не затрещала, но хотя бы пошел более-менее равный футбол. Хотя все равно практически без ворот — Гильерме и Ливаковичу вступали в игру приходилось крайне редко.

1 сентября. Москва. Россия &mdash; Хорватия &mdash; 0:0.Ничья с хорватами — это хорошо или плохо? Расклады для сборной России в группе ЧМ-2022

Показалось даже, что обе команды согласны на ничью. Гостей, видимо, устраивал дележ очков на выезде с главным (как сказал тренер балканцев Златко Далич) конкурентом в группе. Да и нашим мирный исход с Хорватией вряд ли виделся таким уж плохим исходом после провала на Евро и совсем печальных выступлений в еврокубках.

В обороне, что приятно, наши действовали внимательно. Один хороший эпизод с участием Перишича и полумомент Иванушица за весь матч — это вполне допустимо. Совсем уж без моментов с грозными хорватами невозможно.

Так что с победы Карпина стартовать не удалось, но и стыдно за перфоманс ему быть не должно. Если возвращаться к учебной терминологии, то из Лужников новый тренер уезжает с «зачетом».

Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32).
Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Дж.Мбонг, 46). Удаление: Сотериу (Кипр), 40.

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

4

2

1

1

4-1

7

2. Россия

4

2

1

1

6-4

7

3. Словакия

4

1

3

0

5-4

6

4. Словения

4

1

1

2

3-4

4

5. Мальта

4

1

1

2

6-8

4

6. Кипр

4

1

1

2

1-4

4

Оставшиеся матчи
4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — Россия, Словения — Мальта.
7 сентября. Хорватия — Словения, Россия — Мальта, Словакия — Кипр.
8 октября. Кипр — Хорватия, Россия — Словакия, Мальта — Словения.
11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — Россия, Кипр — Мальта.
11 ноября. Мальта — Хорватия, Россия — Кипр, Словакия — Словения.
14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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