В среду наша национальная команда не проиграла дома Хорватии, главному сопернику по отборочной группе ЧМ-2022 (0:0). С учетом других результатов все, по сути, начинается сначала.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H

Россия — Хорватия — 0:0

Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.

Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).

1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

1 сентября, соцсети завалены фотографиями школьников под лозунгом «Первый раз — в первый класс». У Валерия Карпина в День знаний был свой первый раз — в качестве главного тренера нашей национальной команды. И сразу — суперважный матч с основным соперником по группе, Хорватией.

И как получилось бы красиво, если бы эта история завершилась голом другого дебютанта сборной Захаряна на исходе четверти часа! Это первый момент, который создали россияне — 18-летний динамовец завершал хорошую атаку, бил точно, но вице-чемпионов мира выручил голкипер.

За пять лет болельщики чуть подустали от построений Станислава Черчесова. От Карпина ждали новых лиц, свежих идей, чего-то принципиально иного. По именам, правда, никакой революции не случилось. Захарян — единственный дебютант, да и тот вполне мог поехать уже на Евро-2020, помешала болезнь, подхваченная на сборе перед турниром.

А вот в плане идей удивить болельщиков и хорватов Карпину удалось. Миранчук на острие атаки — это было очень неожиданно. Тем более, что Смолов на старте сезона демонстрирует высокую результативность. Считалось, что форвард «Локо» немного, что называется, закусился с Черчесовым, но и Карпин не сделал ставку на Федора, не выпустив его даже на замену.

План тренерского штаба просматривался, вот только работал он не всегда. Захарян, Миранчук и Ионов оказались в первом тайме практически отрезаны от игры. Идея Черчесова со «столбом», роль которого исполнял Дзюба, постоянно подвергалась критике, но именно она позволяла «прятать» недостатки футболистов РПЛ. Необязательно было превосходить соперников в центре — достаточно забрасывать мяч на мощного форварда, который здорово цеплялся за мячи у чужой штрафной. С Хорватией эта опция отсутствовала, а за счет комбинационного футбола доходить до штрафной Ливаковича удавалось крайне редко. Не говоря уж о входах в нее.

Думается, замену Миранчука на Заболотного в перерыве можно считать доказательством того, что Карпин признал — эксперимент не удался. С выходом армейца оборона хорватов не затрещала, но хотя бы пошел более-менее равный футбол. Хотя все равно практически без ворот — Гильерме и Ливаковичу вступали в игру приходилось крайне редко.

Показалось даже, что обе команды согласны на ничью. Гостей, видимо, устраивал дележ очков на выезде с главным (как сказал тренер балканцев Златко Далич) конкурентом в группе. Да и нашим мирный исход с Хорватией вряд ли виделся таким уж плохим исходом после провала на Евро и совсем печальных выступлений в еврокубках.

В обороне, что приятно, наши действовали внимательно. Один хороший эпизод с участием Перишича и полумомент Иванушица за весь матч — это вполне допустимо. Совсем уж без моментов с грозными хорватами невозможно.

Так что с победы Карпина стартовать не удалось, но и стыдно за перфоманс ему быть не должно. Если возвращаться к учебной терминологии, то из Лужников новый тренер уезжает с «зачетом».

Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32).

Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Дж.Мбонг, 46). Удаление: Сотериу (Кипр), 40.

И В Н П М О 1. Хорватия 4 2 1 1 4-1 7 2. Россия 4 2 1 1 6-4 7 3. Словакия 4 1 3 0 5-4 6 4. Словения 4 1 1 2 3-4 4 5. Мальта 4 1 1 2 6-8 4 6. Кипр 4 1 1 2 1-4 4

Оставшиеся матчи

4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — Россия, Словения — Мальта.

7 сентября. Хорватия — Словения, Россия — Мальта, Словакия — Кипр.

8 октября. Кипр — Хорватия, Россия — Словакия, Мальта — Словения.

11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — Россия, Кипр — Мальта.

11 ноября. Мальта — Хорватия, Россия — Кипр, Словакия — Словения.

14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.