Хорватия провела акцию устрашения для России, Хвича затмил Ибрагимовича, Роналду остановили в Дублине
Автогол года
Группа Н
Мальта — Хорватия — 1:7 (Брозович, 31, в свои ворота — Перишич, 6. Чалета-Цар, 22. Пашалич, 39. Модрич, 45+1. Майер, 57, 64. Крамарич, 53).
Словакия — Словения — 2:2 (Дуда, 58, с пенальти. Стрелец, 74 — Зайц, 18. Мевля, 62).
Россия — Кипр — 6:0 (Ерохин, 4, 87. Смолов, 55. Мостовой, 56. Сутормин, 62. Заболотный, 81). Обзор — здесь.
Если кто-то рассчитывал на мальтийскую сенсацию, то надежды на нее умерли быстро. Прессинг Модрича, потеря соперника — и Крамарич вывел на почти беззащитные ворота Перишича. Когда же мальтийский гол отметили из-за офсайда, хорваты остудили пыл соперника розыгрышем штрафного с завершающим ударом Чалеты-Цара.
Локальной же радостью мальтийцев стал уникальный автогол Брозовича, который пытался выполнить вынос ударом через себя, однако попал себе в голову, от которой мяч отскочил в ворота. Впрочем, легкий намек на интригу был убит вторым голевым пасом Крамарича на находившегося перед пустыми воротами Пашалича.
? A new international star for Croatia?— European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021
Lovro Majer ???#WCQ pic.twitter.com/tmsMNsE8lM
«Шашечные» добились результата без какого-либо напряжения и — даже с поправкой на чудовищные ошибки мальтийцев — показали, что перед встречей с Россией в Сплите с атакой у них все в порядке. Играть против команды Златко Далича с мыслями о ничьей — почти бесперспективное занятие. Правильнее выходить с настроем на победу, а там — игра покажет. Один раз Валерий Карпин хорватское нападение в день своего дебюта уже остановил.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Россия
|
9
|
7
|
1
|
1
|
19-5
|
22
|
2. Хорватия
|
9
|
6
|
2
|
1
|
20-4
|
20
|
3. Словакия
|
9
|
2
|
5
|
2
|
11-10
|
11
|
4. Словения
|
9
|
3
|
2
|
4
|
11-11
|
11
|
5. Мальта
|
9
|
1
|
2
|
6
|
9-24
|
5
|
6. Кипр
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-19
|
5
14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.
Испании хватит ничьей
Группа В
Грузия — Швеция — 2:0 (Кварацхелия, 61, 77).
Греция — Испания — 0:1 (Пабло Сарабия, 26, с пенальти).
Как и предполагалось, в этой группе все решится в заключительном туре — в очном споре Испании и Швеции. Только расклад сил после сенсации в Батуми изменился кардинально. И хотя в первом тайме у шведов было территориальное преимущество, назвать давление на ворота Лории ощутимым было нельзя. Голкиперу пришлось спасать команду только в эпизоде, когда Классон остроумно пропустил мяч на Исака.
Но и Грузия должна была забивать еще до перерыва, когда Кварацхелия вырезал передачу слева, но Лобжанидзе промахнулся из хорошей позиции. А уже во втором тайме — после того, как Классон не забил из площади ворот с передачи Ибрагимовича — Хвича записал на свой счет трудовой гол с добивания. С этого момента фактически начался бенефис полузащитника «Рубина», и если с дальним ударом Ульсен справился, то сольный проход Кварацхелии по центру не оставил шансов ни обороне, ни вратарю.
Хвича не только осчастливил одновременно Грузию и Испанию, но и попал в крутую компанию. Дело в том, что в отборе на чемпионаты мира до него дубли в ворота шведов делали Кантона, Клозе, Шюррле, Криштиану Роналду и Роббен.
Заждался дуплета от Хвичи? А он тут как тут ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2021
Вот так Кварацхелия прибил шведов, сократив им возможности для прямого выхода на ЧМ ?? pic.twitter.com/CRdRHbDiny
Испания же сделала то, что и должна была. Поклонники «красной фурии», правда, успели испугаться, однако гол Масураса отменили из-за офсайда, а вскоре гости в сутолоке у ворот заработали право на пенальти. Неужели Луис Энрике наконец-то нашел в лице Пабло Сарабии штатного пенальтиста, который уверенно забил после того, как испанцы смазали пять подряд 11-метровых? Как бы там ни было, этого хватило для победы, а в воскресенье в Севилье испанцам достаточно ничьей.
??? Pablo Sarabia puts Spain ahead in Greece...#WCQ pic.twitter.com/YRpTCONEXN— European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
7
|
5
|
1
|
1
|
14-5
|
16
|
2. Швеция
|
7
|
5
|
0
|
2
|
12-5
|
15
|
3. Греция
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7-7
|
9
|
4. Грузия
|
8
|
2
|
1
|
5
|
6-12
|
7
|
5. Косово
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
14 ноября. Испания — Швеция, Греция — Косово.
Португалия без победы и без Пепе
Группа А
Ирландия — Португалия — 0:0.
Азербайджан — Люксембург — 1:3 (Салахли, 82 — Родригеш, 67, 90+1. С.Тилль, 78).
От исхода матча в Дублине зависело, какой результат устроит португальцев в воскресном противостоянии с Сербией. И, надо сказать, экс-чемпионам Европы было нелегко, а Криштиану Роналду запомнился тем, что дважды оказывался на газоне после верховых единоборств. Во втором случае избежать травмы ему помогла координация, а в первом потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после удара в спину от Доэрти.
Death. Taxes. Pepe red cards. pic.twitter.com/OIDbBfi85C— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021
Когда же Криштиану уже во втором тайме в схожей ситуации отклеился от защитников, его удар головой получился неточным. Промахнулся он и закручивая мяч в дальний угол. В итоге Португалия не только осталась без победы, но и потеряла Пепе. Известный грубиян получил вторую желтую карточку, попав локтем в лицо Робинсону, которого ирландские болельщики перед матчем благодаря инициалам и седьмому номеру сравнили с Роналду.
Получилось забавно, а команде Фернанду Сантуша в Лиссабоне все-таки будет достаточно ничьей. У нее лучшая по сравнению с Сербией разность забитых и пропущенных мячей.
Самым же счастливым человеком в этот вечер стала выбежавшая на поле и получившая в подарок футболку юная болельщица.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
16-4
|
17
|
2. Сербия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
16-8
|
17
|
3. Люксембург
|
7
|
3
|
0
|
4
|
8-15
|
9
|
4. Ирландия
|
7
|
1
|
3
|
3
|
8-8
|
6
|
5. Азербайджан
|
8
|
0
|
1
|
7
|
5-18
|
1
14 ноября. Португалия — Сербия, Люксембург — Ирландия.
Македония рвется в Катар
Группа J
Германия — Лихтенштейн — 9:0 (Гюндоган 11, с пенальти. Кауфманн, 22, в свои ворота. Сане, 22, 49. Ройс, 23. Мюллер, 76, 86. Баку, 80. Геппель, 89, в свои ворота).
Армения — Северная Македония — 0:5 (Трайковски, 22. Барди, 36, 66, с пенальти, 90, с пенальти, Ристовски, 79).
Румыния — Исландия — 0:0.
Германия уже в статусе участника финальной стадии ЧМ-2022 размялась на футбольном карлике, который к тому же уже с 9-й минуты играл в меньшинстве. Не увидев соперника, Хофер каратистским ударом едва не отправил в нокаут Горецку, и обслуживавшая игру Ивана Мартинчич отправила нарушителя в раздевалку.
Лихтенштейн устроил ММА, а в ответ немцы запустили программу по уничтожению ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2021
Игрок гостей жестко влетел в соперника, после чего Германия закинула четыре гола за 12 минут ???
А нечего будить зверя ?? pic.twitter.com/YaLgzmKnkn
К счастью, с немецким футболистом все обошлось, а что удивило для игры такого статуса — решение Ханси Флика выпустить опытный состав, который по среднему возрасту (29 лет и 11 дней) оказался для немцев самым старым в 21-м веке. В шутку будем считать это частью торжественной церемонии прощания с национальной командой ее бывшего тренера Йоахима Лева.
?? Danke Jogi! Official send-off for world champion Joachim L?w ?#WCQ pic.twitter.com/64Hkkl9dIE— European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021
Интрига же в этой группе сохранялась только в борьбе за второе место, и математические шансы Армении в первой игре дня были безжалостно растоптаны македонцами. Еще весной команда Хоакина Капарроса сенсационно лидировала, а к концу цикла превратились в мальчиков для битья. Полузащитник гостей Барди даже сделал первый за четверть века македонский хет-трик в отборах на крупнейшие турниры.
?? North Macedonia in command away at Armenia...— European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021
?? Trajkovski, Bardi (2), Ristovski #WCQ pic.twitter.com/g9juaIhtZS
Балканская сборная вышла на второе место и сохранила его после того, как в Бухаресте Сергей Карасев зафиксировал нулевую ничью в матче Румынии с Исландией. Хозяева в концовке едва не вырвали победу, однако дальний удар Хаджи пришелся в штангу. Свои голы румыны точно забьют в последнем туре Лихтенштейну, а македонцам для сохранения нынешних позиций и выхода в плей-офф нужно дома обыгрывать исландцев.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Германия
|
9
|
8
|
0
|
1
|
32-3
|
24
|
2. Сев.Македония
|
9
|
4
|
3
|
2
|
20-10
|
15
|
3. Румыния
|
9
|
4
|
2
|
3
|
11-8
|
14
|
4. Армения
|
9
|
3
|
3
|
3
|
8-16
|
12
|
5. Исландия
|
9
|
2
|
3
|
4
|
11-15
|
9
|
6. Лихтенштейн
|
9
|
0
|
1
|
8
|
2-32
|
1
14 ноября. Армения — Германия, Северная Македония — Исландия, Лихтенштейн — Румыния.
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