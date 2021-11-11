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Россия размялась перед матчем года. Кипр уничтожен — 6:0

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 22:15
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда Валерия Карпина провела невнятный первый тайм, но потом добыла уверенную победу в Санкт-Петербурге. Следующая игра — с Хорватией за прямой выход на чемпионат мира.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Карпин вернулся в Петербург

Валерий Карпин никогда не считался своим в Санкт-Петербурге. Более того, болельщики «Зенита» его неоднократно освистывали. Его здесь не жалуют давно. Что логично: человек со спартаковским прошлым не может быть любим абсолютно всеми в Северной столице, что доказывает пример Артема Дзюбы, который уже много лет забивает за стрелку на груди и слышит от «виража» гадости.

А Карпин еще и с «Сельтой» насолил «Зениту» — в 2000 году хавбек забил на «Петровском» и лишил сине-бело-голубых победы в Кубке Интертото. Во время того матча зрители освистывали Валерия и сопровождали почти каждое его касание мяча нецензурной бранью. А сам легионер после гола показал неприличный жест трибунам. «У себя на родине я надеялся на другую встречу», — злился Карпин уже в микст-зоне.

Спустя 21 год отношение в городе к Валерию Георгиевичу, конечно, уже иное. Причина банальна: сейчас Карпин для Питера, как и для всей России, — свой. Хотя до этого четверга он не был в Санкт-Петербурге тренером-хозяином.

Плохой газон и новый капитан

Болельщики на стадионе встретили Карпина спокойно, а вот друг друга — не очень. В середине первого тайма на секторе активной поддержки разгорелась потасовка, которую довольно долго не могли потушить.

А вот газон оказался не совсем готов. И это неожиданная новость: всего две недели назад в матче «Зенита» с «Динамо» поле было идеально ровное и зеленое, но к игре России с Кипром на нем появились проплешины. А ведь петербургские агрономы славятся качественной работой.

Но все это — незначительные факторы. Понятно, что островитян мы обязаны побеждать в любом состоянии и на любом покрытии. И при любом капитане, конечно. На этот раз Карпин доверил повязку Александру Головину, надевшему ее после Джикии, Баринова, Смолова, Кузяева и Сутормина. Шесть разных капитанов в шести матчах при Карпине — это точно заявка на Книгу рекордов Гиннесса. К слову, после замены Головина во втором тайме повязку получил Ерохин.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Риск, несмотря на карточки

Сам состав тоже можно назвать неожиданным. Во-первых, Карпин выставил почти основу, хотя перед выездом в Сплит представлялось за благо многих поберечь. Вне стартового состава остался Джикия, у которого накануне игры оказалось не все в порядке со здоровьем, а также Баринов. В остальном — все сильнейшие из тех, кто доступен. Место в воротах, как и в двух предыдущих встречах, занял Сафонов — сейчас его уже можно назвать твердым номером один сборной.

Во-вторых, в основу попали сразу пять человек, висевших на желтых карточках, — Смолов, Головин, Фомин, Ерохин и Сутормин. Теоретически каждого из них можно было заменить, но Карпин рискнул. И, к счастью, все обошлись без новых предупреждений.

Тревожный первый тайм

Сложно сказать, угадал ли тренерский штаб с основой. Но констатируем, что быстрый гол усыпил команду. Да, Ерохин внешне легко открыл счет, а затем в ворота Кипра чуть не влетел второй мяч, но почему-то после этого Россия встала. А гости почувствовали, что можно зацепить очки: в середине первого тайма чуть не забили Папулис и Ционис, а в конце Сафонов просто спас наших от пропущенного мяча.

У хозяев моменты тоже возникали, и по ударам Россия превосходила Кипр. Но после свистка на перерыв оставалось неприятное послевкусие — будто нам в очередной раз везет.

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Зенитовские голы

При этом перестановок Карпин делать не стал — на заключительную 45-минутку вышли те же, что и в первом тайме. Однако команда значительно изменилась. В первую очередь переключились скорости: если последние 20 минут до перерыва наши ходили пешком, то тут сразу же побежали. Как итог — быстрые голы Смолова и Мостового, которые предопределили исход встречи. Любопытно, что примерно в то же время с сектора активной поддержки сборной почти полностью ушли болельщики — вероятно, это акция протеста.

После 3:0 Россия уже имела право расслабиться, а Карпин — убирать с поля тех, кто рисковал пропустить матч с Хорватией. Одним из таких оставался Сутормин, но он в итоге провел все 90 минут полностью и забил четвертый мяч. Символично, что на петербургском стадионе отличились все три зенитовца, выходивших с первых минут, — Ерохин, Мостовой и Сутормин.

В конце голом отметился и бывший футболист «Зенита» Заболотный, а затем Ерохин установил окончательный счет. 6:0 — Хорватию наверняка испугает такой результат, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Россияне провели два контрастных тайма, и очень хочется, чтобы в Сплите наши выглядели так, как сейчас во втором.

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