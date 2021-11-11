Команда Валерия Карпина провела невнятный первый тайм, но потом добыла уверенную победу в Санкт-Петербурге. Следующая игра — с Хорватией за прямой выход на чемпионат мира.

Карпин вернулся в Петербург

Валерий Карпин никогда не считался своим в Санкт-Петербурге. Более того, болельщики «Зенита» его неоднократно освистывали. Его здесь не жалуют давно. Что логично: человек со спартаковским прошлым не может быть любим абсолютно всеми в Северной столице, что доказывает пример Артема Дзюбы, который уже много лет забивает за стрелку на груди и слышит от «виража» гадости.

А Карпин еще и с «Сельтой» насолил «Зениту» — в 2000 году хавбек забил на «Петровском» и лишил сине-бело-голубых победы в Кубке Интертото. Во время того матча зрители освистывали Валерия и сопровождали почти каждое его касание мяча нецензурной бранью. А сам легионер после гола показал неприличный жест трибунам. «У себя на родине я надеялся на другую встречу», — злился Карпин уже в микст-зоне.

Спустя 21 год отношение в городе к Валерию Георгиевичу, конечно, уже иное. Причина банальна: сейчас Карпин для Питера, как и для всей России, — свой. Хотя до этого четверга он не был в Санкт-Петербурге тренером-хозяином.

Плохой газон и новый капитан

Болельщики на стадионе встретили Карпина спокойно, а вот друг друга — не очень. В середине первого тайма на секторе активной поддержки разгорелась потасовка, которую довольно долго не могли потушить.

А вот газон оказался не совсем готов. И это неожиданная новость: всего две недели назад в матче «Зенита» с «Динамо» поле было идеально ровное и зеленое, но к игре России с Кипром на нем появились проплешины. А ведь петербургские агрономы славятся качественной работой.

Но все это — незначительные факторы. Понятно, что островитян мы обязаны побеждать в любом состоянии и на любом покрытии. И при любом капитане, конечно. На этот раз Карпин доверил повязку Александру Головину, надевшему ее после Джикии, Баринова, Смолова, Кузяева и Сутормина. Шесть разных капитанов в шести матчах при Карпине — это точно заявка на Книгу рекордов Гиннесса. К слову, после замены Головина во втором тайме повязку получил Ерохин.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Риск, несмотря на карточки

Сам состав тоже можно назвать неожиданным. Во-первых, Карпин выставил почти основу, хотя перед выездом в Сплит представлялось за благо многих поберечь. Вне стартового состава остался Джикия, у которого накануне игры оказалось не все в порядке со здоровьем, а также Баринов. В остальном — все сильнейшие из тех, кто доступен. Место в воротах, как и в двух предыдущих встречах, занял Сафонов — сейчас его уже можно назвать твердым номером один сборной.

Во-вторых, в основу попали сразу пять человек, висевших на желтых карточках, — Смолов, Головин, Фомин, Ерохин и Сутормин. Теоретически каждого из них можно было заменить, но Карпин рискнул. И, к счастью, все обошлись без новых предупреждений.

Тревожный первый тайм

Сложно сказать, угадал ли тренерский штаб с основой. Но констатируем, что быстрый гол усыпил команду. Да, Ерохин внешне легко открыл счет, а затем в ворота Кипра чуть не влетел второй мяч, но почему-то после этого Россия встала. А гости почувствовали, что можно зацепить очки: в середине первого тайма чуть не забили Папулис и Ционис, а в конце Сафонов просто спас наших от пропущенного мяча.

У хозяев моменты тоже возникали, и по ударам Россия превосходила Кипр. Но после свистка на перерыв оставалось неприятное послевкусие — будто нам в очередной раз везет.

Зенитовские голы

При этом перестановок Карпин делать не стал — на заключительную 45-минутку вышли те же, что и в первом тайме. Однако команда значительно изменилась. В первую очередь переключились скорости: если последние 20 минут до перерыва наши ходили пешком, то тут сразу же побежали. Как итог — быстрые голы Смолова и Мостового, которые предопределили исход встречи. Любопытно, что примерно в то же время с сектора активной поддержки сборной почти полностью ушли болельщики — вероятно, это акция протеста.

После 3:0 Россия уже имела право расслабиться, а Карпин — убирать с поля тех, кто рисковал пропустить матч с Хорватией. Одним из таких оставался Сутормин, но он в итоге провел все 90 минут полностью и забил четвертый мяч. Символично, что на петербургском стадионе отличились все три зенитовца, выходивших с первых минут, — Ерохин, Мостовой и Сутормин.

В конце голом отметился и бывший футболист «Зенита» Заболотный, а затем Ерохин установил окончательный счет. 6:0 — Хорватию наверняка испугает такой результат, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Россияне провели два контрастных тайма, и очень хочется, чтобы в Сплите наши выглядели так, как сейчас во втором.