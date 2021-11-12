Пас Неймара вывел Бразилию на ЧМ-2022, Барриос заработал дисквалификацию на бразильской звезде, Чили помог вратарский автогол

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Колумбия выпала из первой четверки

Бразилия — Колумбия — 1:0 (Лукас Пакета, 72)

Если Аргентина во время отборочных матчей начинает сходить с ума по Месси, то в Бразилии в центре внимания неизменно оказывается Неймар. Сейчас актуальной оказалась его новая прическа с символом Бэтмана.

Потом все изучали личный вертолет звезды, на котором форвард прибыл на тренировку сборной. Естественно, речь в основном шла не о внешнем виде и технических характеристиках, а о стоимости в 12 миллионов долларов. Денежная тема актуальна всегда, и позже она всплыла вновь, потому что бразильские болельщики негодовали из-за высоких цен на билеты, которые оказались заметно дороже, чем на решающие отборочные матчи с участием Испании и Португалии.

Получается, оправдать расходы болельщиков могла только яркая победа, что в играх с Колумбией проблематично. Месяц назад команда Тите уже обломала зубы об этот крепкий орешек, а зенитовца Барриоса тогда в соцсетях называли министром колумбийской обороны. В Сан-Паулу он тоже становился камнем преткновения для пентакампеонов, однако уже к середине первого тайма хавбек повис на карточке, жестко встретив Неймара прямо перед штрафной.

Теперь из-за перебора предупреждений Барриос, как и Мохика, не сможет сыграть в среду против Парагвая и, соответственно, должен вернуться в расположение «Зенита» раньше намеченного срока. Игра же — как и встреча месячной давности — в целом соответствовала лучшим образцам южноамериканского футбола, когда традиционные для Нового Света страсть и техника дополняются темпом и плотностью европейского уровня, а также классом исполнителей.

Под такой футбол — даже без забитых мячей — точно не заснуть, а ближе всех к голу в первом тайме оказались выстреливший рядом с «девяткой» Диас, и едва не попавший в угол после «стандарта» Маркиньюс. Тите посчитал это недостаточным, и уже в перерыве поменял одного из центральных полузащитников Фреда на Винисиуса Жуниора, который получил вызов в сборную только после травмы Роберту Фирмину.

То есть, бразильский состав с большим количеством созидателей стал отчасти авантюрным, тогда как Рейнальдо Руэда во второй половине настроил свою команду на ярко выраженную игру вторым номером, а потом добавил еще одного опорного хавбека Куэльяра. И в этих тактических шахматах Тите оказался сильнее, увеличив давление за счет свежести Антони и Матеуса Куньи. Ключевую же роль во взломе колумбийской обороны исполнил Неймар, получивший пас из глубины от Маркиньюса и в касание переправивший мяч открывшему счет Лукасу Пакета.

В свою очередь усиление колумбийской атаки за счет Муриэля и наконец-то возвращенного в сборную Хамеса Родригеса оказалось запоздалым. Не возражавшие против рекордной для отборочных циклов четвертой кряду нулевой ничьей гости не спаслись и выпали из первой четверки, лишив себя права на ошибку в ближайших турах. А ложкой дегтя в бочке победного бразильского меда стала дисквалификация Каземиру на южноамериканское класико с Аргентиной. Но какой смысл расстраиваться, если пентакампеоны оформили путевку в Катар.

BRAZIL QUALIFY FOR THE 2022 WORLD CUP ? pic.twitter.com/dWionb2SYG — B/R Football (@brfootball) November 12, 2021

Эквадор по-прежнему третий, у чилийцев третья победа подряд

Парагвай — Чили — 0:1 (А.Сильва, 56, в свои ворота)

На старте отборочного турнира парагвайцы были грозой авторитетов, однако восторг сменился кризисом. Примерно так красно-белые провели октябрьский отрезок, начав его с ничьей против Аргентины, но потом случились два поражения, и после 0:4 от аутсайдера Боливии Эдуардо Бериццо отправили в отставку.

Его сменил другой аргентинец — Гильермо Скелотто — и его первый блин вышел комом. Впрочем, поражение Парагвая — прямая заслуга чилийцев, которые, оказавшись припертыми к стенке, выиграли третий матч подряд и продолжает борьбу с Колумбией и Уругваем за четвертое-пятое место. Давление «Ла Рохи» привело к тому, что обычно надежный голкипер Сильва после очередного сэйва неудачно сложился при подаче углового Алексисом Санчесом и отбил мяч в собственные ворота.

Эквадор — Венесуэла — 1:0 (Хинкапье, 41)

Эквадорцы, добыв в прошлом туре стратегически важную гостевую ничью с Колумбией, не пустили ее на третье место. А, открыв очередной игровой день, команда Густаво Альфаро забронировала за собой текущую позицию, да еще и продлила домашнюю «сухую» серию. Осенью Эквадор не пропустил в высокогорном Кито ни в одном из четырех матчей. Победный же гол на свой счет записала очередная юная звездочка — забивший свой первый мяч за национальную команду 19-летний Хинкапье, который перед началом текущего сезона перешел в славящийся умением находить таланты в Южной Америке леверкузенский «Байер».

Матч Уругвай — Аргентина состоится в ночь с пятницы на субботу.