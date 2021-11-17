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«Россия и Украина должны играть на нейтральном поле». Соцсети — о выходе украинцев в стыковые матчи ЧМ

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 11:00
16 ноября. Зеница. Босния — Украина — 0:2. Радостные футболисты сборной Украины после матча. Фото Reuters
16 ноября. Зеница. Босния — Украина — 0:2. Радостные футболисты сборной Украины после матча. Фото Reuters
Теги:
Реакция на выход соседей в плей-офф.
16&nbsp;ноября. Зеница. Босния&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 0:2. 58-я минута. Александр Зинченко (№17) открыл счет. Зинченко, Довбик, Бензема и Мбаппе вывели Украину в стыки. Но с Россией она там не сыграет

Сборная Украины пробилась в стыки ЧМ-2022, в последнем туре обыграв команду Боснии и Герцеговины — 2:0. Украинцы опередили в таблице сборную Финляндии, которая в последнем матче отбора проиграла Франции и опустилась на третью строчку.

Команду в своем Instagram поздравил президент Украины Владимир Зеленский, который не сомневается, что сборная пройдет стыковые матчи и отправится на чемпионат мира в Катар.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Экс-футболист и эксперт на украинском ТВ Евгений Левченко тоже торжествует:

Так после матча благодарили тренера сборной Украины Петракова, который сменил Андрея Шевченко после Евро-2020:

Сам Шевченко перед матчем с Боснией пожелал сборной Украины удачи:

Российский комментатор Алексей Андронов поздравляет Украину и сожалеет, что она не сыграет с Россией в стыках:

А экс-теннисист Евгений Кафельников считает, что команды нельзя разводить и они должны играть на нейтральном поле:

Андронов дополнил: в еврокубках наши клубы, по его мнению, должны играть с украинскими и УЕФА не должна их разводить:

Известный украинский агент Александр Панков уже просит забронировать для сборной лучшую гостиницу в Катаре, где пройдет ЧМ-2022:

Кстати, «Шахтер» сообщил о победе Украины на трех языках — украинском, английском и русском:

А киевское «Динамо» — только на украинском:

Ну а так выглядит победная раздевалка украинской сборной с танцующим Петраковым. В федерации футбола Украины подтвердили, что он продолжит работу с командой:

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D
16 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Украина
Голы
Зинченко, 58 (0:1), Довбик, 79 (0:2)
Босния и Герцеговина
Василь Хаджикадунич Сушич Ахмедходжич Ковачевич Гояк (Крунич, 64 ) Хаджиахметович (Налич, 71 ) Стеванович Прцич (Цимирот, 64 ) Менало (Превляк, 72 ) Демирович (Кодро, 80 )
Украина
Бущан Соболь (Шапаренко, 64) Забарный Зинченко Тымчик Матвиенко Степаненко Малиновский (Сидорчук, 81) Цыганков (Довбик, 75) Ярмоленко (Караваев, 82) Яремчук (Зубков, 76)
Предупреждения
Демирович 66, Хаджикадунич 90  -  Забарный 66
Судьи
Антонио Мигель Матеу Лаос

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты