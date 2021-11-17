Реакция на выход соседей в плей-офф.

Сборная Украины пробилась в стыки ЧМ-2022, в последнем туре обыграв команду Боснии и Герцеговины — 2:0. Украинцы опередили в таблице сборную Финляндии, которая в последнем матче отбора проиграла Франции и опустилась на третью строчку.

Команду в своем Instagram поздравил президент Украины Владимир Зеленский, который не сомневается, что сборная пройдет стыковые матчи и отправится на чемпионат мира в Катар.

Экс-футболист и эксперт на украинском ТВ Евгений Левченко тоже торжествует:

Ура друзья мы победили! Мы вышли в стыковые!!! Да, не лучшая игра, да, на нервах и на жилах. Но мы сделали это! Победа 0:2 и мы на втором месте в группе! Теперь выгрызать плей-офф и готовиться к Катару? всех с победой Украина! ?? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 16, 2021

Так после матча благодарили тренера сборной Украины Петракова, который сменил Андрея Шевченко после Евро-2020:

PETRAKOV TO BECOME PERMANENT UKRAINE MANAGER ???



UAF President Andriy Pavelko confirms on Futbol 1/2/3 that tomorrow UAF Exec committee will vote to remove the «acting' part from OP's role and promote him to full NT manager!



Was not 1st choice initially but well deserved now pic.twitter.com/ryV0f0j3W1 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2021

Сам Шевченко перед матчем с Боснией пожелал сборной Украины удачи:

Российский комментатор Алексей Андронов поздравляет Украину и сожалеет, что она не сыграет с Россией в стыках:

Поздравляю Украину с выходом в стыковые матчи. Сыграть нам там, к сожалению, не доведется. Так что до встречи в Катаре?



Вітаю Україну з виходом у стикові матчі. Зіграти нам там, на жаль, не доведеться. Так що до зустрічі в Катарі? pic.twitter.com/9lXdwyMuPb — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) November 16, 2021

А экс-теннисист Евгений Кафельников считает, что команды нельзя разводить и они должны играть на нейтральном поле:

Я категорически против того,чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЁ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях,это моё мнение? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 16, 2021

Андронов дополнил: в еврокубках наши клубы, по его мнению, должны играть с украинскими и УЕФА не должна их разводить:

Я согласен. И еврокубки тоже. Если есть шанс вышвырнуть политику из спорта — то вот он. Но... Албанию даже с Сербией разводят. Хотя сербы десятками тысяч там отдыхают летом.

Динамо Киев — Спартак — это лучший матч клубов, который вообще может быть... https://t.co/fP32gGwwEr — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) November 16, 2021

Известный украинский агент Александр Панков уже просит забронировать для сборной лучшую гостиницу в Катаре, где пройдет ЧМ-2022:

Кстати, «Шахтер» сообщил о победе Украины на трех языках — украинском, английском и русском:

А киевское «Динамо» — только на украинском:

Ну а так выглядит победная раздевалка украинской сборной с танцующим Петраковым. В федерации футбола Украины подтвердили, что он продолжит работу с командой: