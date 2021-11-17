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Все, что нужно знать о ЧМ-2022: кто уже отобрался, когда жеребьевка, расписание матчей. Подробный гид по турниру

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 16:00
Жеребьевка чемпионата мира. Фото Global Look Press Стадион «Аль Тумама». Фото Global Look Press Какие команды вышли в финальный турнир. «Халифа Интернешнл». Фото Getty Images Рейтинг участников стыковых матчей.
Жеребьевка чемпионата мира. Фото Global Look Press
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Доха. Стадион &laquo;Лусаил&raquo;, который примет матч-открытие и&nbsp;финал ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Когда пройдет ЧМ-2022?

Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.

Матч открытия, в котором точно сыграет сборная хозяев, пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт». Начало — в 13.00 по московскому времени (оно совпадает с катарским). Финал — 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало — в 18.00.

Когда состоится жеребьевка?

Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.

При этом на момент жеребьевки будут известны только 30 участников чемпионата мира из 32. Две оставшиеся сборные определятся по итогам межконтинентального плей-офф, который намечен на начало июня. В нем сыграют четыре команды — из Южной Америки, Азии, зоны КОНКАКАФ и Океании.

32 сборные будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала, дальше турнир проходит по классической системе с выбыванием.

«Халифа Интернешнл». Фото Getty Images
«Халифа Интернешнл». Фото Getty Images
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На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?

Матчи финального турнира будут сыграны на восьми стадионах. Семь из них построены с нуля специально к чемпионату мира, а один — «Халифа Интернешнл» (на нем пройдет матч за 3-е место) — был реконструирован. Семь из восьми стадионов оснащены системой охлаждения воздуха.

Одна из фишек ЧМ-2022 — компактность. Максимальное расстояние между двумя стадионами — 75 км, минимальное — всего 5 км.

Какое расписание матчей на ЧМ-2022?

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Во время группового этапа будет играться по четыре матча в день. Начало — в 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00 по московскому времени в двух первых турах. Матчи последнего тура в группах начнутся в 18.00 и 22.00. На это же время запланировано начало игр стадии плей-офф.

Стадион «Аль Тумама». Фото Global Look Press
Стадион «Аль Тумама». Фото Global Look Press
11 июля 2010. Йоханнесбург. Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2010. Деньги чемпионата мира. Их очень много

Что с билетами на ЧМ-2022?

Схема продажи билетов на матчи ЧМ-2022, а также сроки, когда они поступят в продажу, пока неизвестны. В соответствующем разделе на официальном сайте ФИФА говорится, что информация появится в ближайшее время, а также есть совет следить за новостями.

Как попасть в Катар?

Граждане 85 стран мира, включая Россию, могут въехать в Катар без визы. Кроме того, после успешного опыта ЧМ-2018 катарский оргкомитет планирует ввести систему FAN ID, схожую с той, что работала во время турнира в России.

В настоящий момент Катаром условно признана российская вакцина от ковида «Спутник V». Однако какая ситуация с коронавирусом в мире будет через год и как это может сказаться на правилах въезда в Катар, сейчас сказать сложно.

Какие команды вышли в финальный турнир.
Какие команды вышли в финальный турнир.

Какие сборные уже отобрались на ЧМ-2022?

На данный момент известны 13 участников финального турнира. Это Катар — сборная-хозяйка, а также Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Германия, Англия, Бразилия и Аргентина.

Рейтинг участников стыковых матчей.
Рейтинг участников стыковых матчей.
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Что еще происходит в отборе на ЧМ-2022?

1) В Европе завершился групповой турнир, 10 сборных — победителей групп получили путевки в Катар. Теперь еще 12 команд (Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Северная Македония, Россия, Польша, Чехия, Австрия) в плей-офф разыграют еще три места в финальном турнире. Стыки пройдут в конце марта будущего года.

2) В Южной Америке осталось четыре тура до завершения квалификации. По ее итогам четыре лучшие команды получат путевки в Катар, сборная, занявшая 5-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф. Бразилия и Аргентина уже обеспечили себе место в финальном турнире.

И

О

Мячи

1. Бразилия

13

35

27-4

2. Аргентина

13

29

20-6

3. Эквадор

14

23

23-13

4. Колумбия

14

17

16-17

5. Перу

14

17

15-20

6. Чили

14

16

15-16

7. Уругвай

14

16

14-21

8. Боливия

14

15

20-28

9. Парагвай

14

13

9-18

10. Венесуэла

14

7

9-25

3) В Африке 10 сборных (Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго) в стыках (дома и в гостях) разыграют пять мест в финальном турнире. Матчи пройдут в марте будущего года.

4) В Азии идет 3-й отборочный раунд, который завершится в конце марта 2022 года. 12 сборных, разбитых на две группы по шесть команд, играют двухкруговой турнир. По две лучшие сборные из каждой группы попадут в финальный турнир. Команды, занявшие третьи места, проведут в конце мая стыковой матч, победитель которого сыграет в начале июня в межконтинентальном плей-офф.

Группа А

И

О

Мячи

1. Иран

6

16

11-2

2. Корея

6

14

8-2

3. ОАЭ

6

6

4-5

4. Ливан

6

5

4-6

5. Ирак

6

4

3-9

6. Сирия

6

2

5-11

Группа В

И

О

Мячи

1. Сауд. Аравия

6

16

9-3

2. Япония

6

12

5-3

3. Австралия

6

11

9-4

4. Оман

6

7

6-7

5. Китай

6

5

7-11

6. Вьетнам

6

0

4-12

5) В зоне КОНКАКАФ в разгаре решающий квалификационный раунд. Восемь сборных играют двухкруговой турнир. По его итогам три лучшие команды отберутся в Катар, сборная, занявшая 4-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф.

И

О

Мячи

1. Канада

8

16

13-5

2. США

8

15

12-5

3. Мексика

8

14

11-7

4. Панама

8

14

11-9

5. Коста-Рика

8

9

6-7

6. Ямайка

8

7

6-10

7. Сальвадор

8

6

4-10

8. Гондурас

8

3

5-15

6) В Океании квалификация еще не начиналась — ее старт постоянно переносился из-за сложностей, связанный с пандемией. В итоге отборочный турнир, видимо, будет сыгран в Катаре в марте 2022 года. Однако ни его формат, ни число участников пока не известны. По регламенту, победитель квалификации в Океании должен сыграть в межконтинентальном плей-офф.

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