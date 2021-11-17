Все, что нужно знать о ЧМ-2022: кто уже отобрался, когда жеребьевка, расписание матчей. Подробный гид по турниру
Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.
Матч открытия, в котором точно сыграет сборная хозяев, пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт». Начало — в 13.00 по московскому времени (оно совпадает с катарским). Финал — 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало — в 18.00.
Когда состоится жеребьевка?
Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.
При этом на момент жеребьевки будут известны только 30 участников чемпионата мира из 32. Две оставшиеся сборные определятся по итогам межконтинентального плей-офф, который намечен на начало июня. В нем сыграют четыре команды — из Южной Америки, Азии, зоны КОНКАКАФ и Океании.
32 сборные будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала, дальше турнир проходит по классической системе с выбыванием.
На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?
Матчи финального турнира будут сыграны на восьми стадионах. Семь из них построены с нуля специально к чемпионату мира, а один — «Халифа Интернешнл» (на нем пройдет матч за 3-е место) — был реконструирован. Семь из восьми стадионов оснащены системой охлаждения воздуха.
Одна из фишек ЧМ-2022 — компактность. Максимальное расстояние между двумя стадионами — 75 км, минимальное — всего 5 км.
Какое расписание матчей на ЧМ-2022?
Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.
Во время группового этапа будет играться по четыре матча в день. Начало — в 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00 по московскому времени в двух первых турах. Матчи последнего тура в группах начнутся в 18.00 и 22.00. На это же время запланировано начало игр стадии плей-офф.
Что с билетами на ЧМ-2022?
Схема продажи билетов на матчи ЧМ-2022, а также сроки, когда они поступят в продажу, пока неизвестны. В соответствующем разделе на официальном сайте ФИФА говорится, что информация появится в ближайшее время, а также есть совет следить за новостями.
Как попасть в Катар?
Граждане 85 стран мира, включая Россию, могут въехать в Катар без визы. Кроме того, после успешного опыта ЧМ-2018 катарский оргкомитет планирует ввести систему FAN ID, схожую с той, что работала во время турнира в России.
В настоящий момент Катаром условно признана российская вакцина от ковида «Спутник V». Однако какая ситуация с коронавирусом в мире будет через год и как это может сказаться на правилах въезда в Катар, сейчас сказать сложно.
Какие сборные уже отобрались на ЧМ-2022?
На данный момент известны 13 участников финального турнира. Это Катар — сборная-хозяйка, а также Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Германия, Англия, Бразилия и Аргентина.
Что еще происходит в отборе на ЧМ-2022?
1) В Европе завершился групповой турнир, 10 сборных — победителей групп получили путевки в Катар. Теперь еще 12 команд (Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Северная Македония, Россия, Польша, Чехия, Австрия) в плей-офф разыграют еще три места в финальном турнире. Стыки пройдут в конце марта будущего года.
2) В Южной Америке осталось четыре тура до завершения квалификации. По ее итогам четыре лучшие команды получат путевки в Катар, сборная, занявшая 5-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф. Бразилия и Аргентина уже обеспечили себе место в финальном турнире.
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Бразилия
|
13
|
35
|
27-4
|
2. Аргентина
|
13
|
29
|
20-6
|
3. Эквадор
|
14
|
23
|
23-13
|
4. Колумбия
|
14
|
17
|
16-17
|
5. Перу
|
14
|
17
|
15-20
|
6. Чили
|
14
|
16
|
15-16
|
7. Уругвай
|
14
|
16
|
14-21
|
8. Боливия
|
14
|
15
|
20-28
|
9. Парагвай
|
14
|
13
|
9-18
|
10. Венесуэла
|
14
|
7
|
9-25
3) В Африке 10 сборных (Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго) в стыках (дома и в гостях) разыграют пять мест в финальном турнире. Матчи пройдут в марте будущего года.
4) В Азии идет 3-й отборочный раунд, который завершится в конце марта 2022 года. 12 сборных, разбитых на две группы по шесть команд, играют двухкруговой турнир. По две лучшие сборные из каждой группы попадут в финальный турнир. Команды, занявшие третьи места, проведут в конце мая стыковой матч, победитель которого сыграет в начале июня в межконтинентальном плей-офф.
Группа А
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Иран
|
6
|
16
|
11-2
|
2. Корея
|
6
|
14
|
8-2
|
3. ОАЭ
|
6
|
6
|
4-5
|
4. Ливан
|
6
|
5
|
4-6
|
5. Ирак
|
6
|
4
|
3-9
|
6. Сирия
|
6
|
2
|
5-11
Группа В
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Сауд. Аравия
|
6
|
16
|
9-3
|
2. Япония
|
6
|
12
|
5-3
|
3. Австралия
|
6
|
11
|
9-4
|
4. Оман
|
6
|
7
|
6-7
|
5. Китай
|
6
|
5
|
7-11
|
6. Вьетнам
|
6
|
0
|
4-12
5) В зоне КОНКАКАФ в разгаре решающий квалификационный раунд. Восемь сборных играют двухкруговой турнир. По его итогам три лучшие команды отберутся в Катар, сборная, занявшая 4-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф.
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Канада
|
8
|
16
|
13-5
|
2. США
|
8
|
15
|
12-5
|
3. Мексика
|
8
|
14
|
11-7
|
4. Панама
|
8
|
14
|
11-9
|
5. Коста-Рика
|
8
|
9
|
6-7
|
6. Ямайка
|
8
|
7
|
6-10
|
7. Сальвадор
|
8
|
6
|
4-10
|
8. Гондурас
|
8
|
3
|
5-15
6) В Океании квалификация еще не начиналась — ее старт постоянно переносился из-за сложностей, связанный с пандемией. В итоге отборочный турнир, видимо, будет сыгран в Катаре в марте 2022 года. Однако ни его формат, ни число участников пока не известны. По регламенту, победитель квалификации в Океании должен сыграть в межконтинентальном плей-офф.
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