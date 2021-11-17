Все, что нужно знать о ЧМ-2022: кто уже отобрался, когда жеребьевка, расписание матчей. Подробный гид по турниру

Внутри есть удивительные вещи.

Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.

Матч открытия, в котором точно сыграет сборная хозяев, пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт». Начало — в 13.00 по московскому времени (оно совпадает с катарским). Финал — 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало — в 18.00.

Когда состоится жеребьевка?

Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.

При этом на момент жеребьевки будут известны только 30 участников чемпионата мира из 32. Две оставшиеся сборные определятся по итогам межконтинентального плей-офф, который намечен на начало июня. В нем сыграют четыре команды — из Южной Америки, Азии, зоны КОНКАКАФ и Океании.

32 сборные будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала, дальше турнир проходит по классической системе с выбыванием.

«Халифа Интернешнл». Фото Getty Images

На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?

Матчи финального турнира будут сыграны на восьми стадионах. Семь из них построены с нуля специально к чемпионату мира, а один — «Халифа Интернешнл» (на нем пройдет матч за 3-е место) — был реконструирован. Семь из восьми стадионов оснащены системой охлаждения воздуха.

Одна из фишек ЧМ-2022 — компактность. Максимальное расстояние между двумя стадионами — 75 км, минимальное — всего 5 км.

Какое расписание матчей на ЧМ-2022?

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Во время группового этапа будет играться по четыре матча в день. Начало — в 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00 по московскому времени в двух первых турах. Матчи последнего тура в группах начнутся в 18.00 и 22.00. На это же время запланировано начало игр стадии плей-офф.

Стадион «Аль Тумама». Фото Global Look Press

Что с билетами на ЧМ-2022?

Схема продажи билетов на матчи ЧМ-2022, а также сроки, когда они поступят в продажу, пока неизвестны. В соответствующем разделе на официальном сайте ФИФА говорится, что информация появится в ближайшее время, а также есть совет следить за новостями.

Как попасть в Катар?

Граждане 85 стран мира, включая Россию, могут въехать в Катар без визы. Кроме того, после успешного опыта ЧМ-2018 катарский оргкомитет планирует ввести систему FAN ID, схожую с той, что работала во время турнира в России.

В настоящий момент Катаром условно признана российская вакцина от ковида «Спутник V». Однако какая ситуация с коронавирусом в мире будет через год и как это может сказаться на правилах въезда в Катар, сейчас сказать сложно.

Какие команды вышли в финальный турнир.

Какие сборные уже отобрались на ЧМ-2022?

На данный момент известны 13 участников финального турнира. Это Катар — сборная-хозяйка, а также Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Германия, Англия, Бразилия и Аргентина.

Рейтинг участников стыковых матчей.

Что еще происходит в отборе на ЧМ-2022?

1) В Европе завершился групповой турнир, 10 сборных — победителей групп получили путевки в Катар. Теперь еще 12 команд (Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Северная Македония, Россия, Польша, Чехия, Австрия) в плей-офф разыграют еще три места в финальном турнире. Стыки пройдут в конце марта будущего года.

2) В Южной Америке осталось четыре тура до завершения квалификации. По ее итогам четыре лучшие команды получат путевки в Катар, сборная, занявшая 5-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф. Бразилия и Аргентина уже обеспечили себе место в финальном турнире.

И О Мячи 1. Бразилия 13 35 27-4 2. Аргентина 13 29 20-6 3. Эквадор 14 23 23-13 4. Колумбия 14 17 16-17 5. Перу 14 17 15-20 6. Чили 14 16 15-16 7. Уругвай 14 16 14-21 8. Боливия 14 15 20-28 9. Парагвай 14 13 9-18 10. Венесуэла 14 7 9-25

3) В Африке 10 сборных (Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго) в стыках (дома и в гостях) разыграют пять мест в финальном турнире. Матчи пройдут в марте будущего года.

4) В Азии идет 3-й отборочный раунд, который завершится в конце марта 2022 года. 12 сборных, разбитых на две группы по шесть команд, играют двухкруговой турнир. По две лучшие сборные из каждой группы попадут в финальный турнир. Команды, занявшие третьи места, проведут в конце мая стыковой матч, победитель которого сыграет в начале июня в межконтинентальном плей-офф.

Группа А

И О Мячи 1. Иран 6 16 11-2 2. Корея 6 14 8-2 3. ОАЭ 6 6 4-5 4. Ливан 6 5 4-6 5. Ирак 6 4 3-9 6. Сирия 6 2 5-11

Группа В

И О Мячи 1. Сауд. Аравия 6 16 9-3 2. Япония 6 12 5-3 3. Австралия 6 11 9-4 4. Оман 6 7 6-7 5. Китай 6 5 7-11 6. Вьетнам 6 0 4-12

5) В зоне КОНКАКАФ в разгаре решающий квалификационный раунд. Восемь сборных играют двухкруговой турнир. По его итогам три лучшие команды отберутся в Катар, сборная, занявшая 4-е место, сыграет в межконтинентальном плей-офф.

И О Мячи 1. Канада 8 16 13-5 2. США 8 15 12-5 3. Мексика 8 14 11-7 4. Панама 8 14 11-9 5. Коста-Рика 8 9 6-7 6. Ямайка 8 7 6-10 7. Сальвадор 8 6 4-10 8. Гондурас 8 3 5-15

6) В Океании квалификация еще не начиналась — ее старт постоянно переносился из-за сложностей, связанный с пандемией. В итоге отборочный турнир, видимо, будет сыгран в Катаре в марте 2022 года. Однако ни его формат, ни число участников пока не известны. По регламенту, победитель квалификации в Океании должен сыграть в межконтинентальном плей-офф.