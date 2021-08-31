Златко Далич: «Думаю, без Дзюбы увидим у России игру с большим количеством передач и комбинаций»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о том, как сборная России изменилась после Евро-2020.

— А как, по-вашему, поменялась с тех пор сборная России?

— Вижу, что у нее сейчас другой стиль. Когда в сборной не присутствует Артем Дзюба, игра строится совершенно иначе. На нем было все завязано. Без него мы завтра, думаю, увидим, совершенно другую игру с большим количеством передач и комбинаций. Выделю Головина как одного из самых опасных игроков. И справа для нас, как всегда, представляет серьезную опасность Марио Фернандес.

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.