Златко Далич: «Думаю, без Дзюбы увидим у России игру с большим количеством передач и комбинаций»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о том, как сборная России изменилась после Евро-2020.
— А как, по-вашему, поменялась с тех пор сборная России?
— Вижу, что у нее сейчас другой стиль. Когда в сборной не присутствует Артем Дзюба, игра строится совершенно иначе. На нем было все завязано. Без него мы завтра, думаю, увидим, совершенно другую игру с большим количеством передач и комбинаций. Выделю Головина как одного из самых опасных игроков. И справа для нас, как всегда, представляет серьезную опасность Марио Фернандес.
1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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