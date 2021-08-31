Далич: «Модрич — капитан и главный игрок сборной Хорватии. Его нельзя кем-то заменить»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о потери полузащитника Луки Модрича. 35-летний хавбек пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.
— Можно ли назвать потерю Луки Модрича из-за травмы невосполнимой для нынешней сборной Хорватии? Кто заменит его по позиции и перестроится ли из-за этого игра команды в целом?
— Он наш капитан и главный игрок. Завтра играть без него нам будет намного сложнее. Мы должны смириться с этой мыслью. Если говорить о замене, то его нельзя кем-то заменить. На более опытных игроках будет лежать большая ответственность, она будет между ними перераспределена. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия его потери, но это будет очень непросто.
Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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