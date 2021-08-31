Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о потери полузащитника Луки Модрича. 35-летний хавбек пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

— Можно ли назвать потерю Луки Модрича из-за травмы невосполнимой для нынешней сборной Хорватии? Кто заменит его по позиции и перестроится ли из-за этого игра команды в целом?

— Он наш капитан и главный игрок. Завтра играть без него нам будет намного сложнее. Мы должны смириться с этой мыслью. Если говорить о замене, то его нельзя кем-то заменить. На более опытных игроках будет лежать большая ответственность, она будет между ними перераспределена. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия его потери, но это будет очень непросто.

Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.