Главный тренер сборной Хорватии Далич ждет от России агрессивной и компактной игры
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча отборочного раунда ЧМ-2022 против России.
— У нас успела состояться всего одна тренировка, но я верю в игроков и в их силы. Следующие три матча — самые сложные, поскольку мы находимся только в начале сезона. Матч с Россией для нас — самый важный. Думаю, это наш наиболее сильный соперник, и нам очень важно для нас хорошо выступить. Завтрашний матч не полностью определит исход, но очки очень важны.
— У России новый главный тренер — Валерий Карпин. Представляете, во что будет играть ваш соперник? И чего ждать от вас?
— Новый тренер принесет и новую энергию, и другую систему в игру сборной. Думаю, игра против нас будет агрессивной, на нас будет оказываться давление. Обеим командам будет нелегко. Знаю, что на пару дней был перенесен тур чемпионата России, чтобы было немного больше времени на подготовку. Ждем от соперника агрессивной и компактной игры.
— Последнее место работы Карпина — «Ростов». Изучали ли игры этой команды, чтобы понять, как строит игру этот специалист?
— В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают Россию, играли в РПЛ — Плетикоса, Олич, Чорлука. Естественно, анализировали и матчи «Ростова». Насколько удалось — увидим завтра. Понимаю, что для Карпина завтрашний матч — особенный. Предполагаю, что он максимально мотивировал своих игроков, и нам придется очень нелегко. Очень уважаю Валерия Георгиевича, причем как его игровую, так и тренерскую карьеру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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