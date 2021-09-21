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Венгрия наказана проведением матча отбора ЧМ-2022 без зрителей за расизм в отношении игроков сборной Англии

17:55
Венгерские болельщики позволили себе расистские выкрики в адрес игроков сборной Англии. Фото Getty Images
Венгерские болельщики позволили себе расистские выкрики в адрес игроков сборной Англии. Фото Getty Images
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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла наказание Венгерской футбольной федерации за недопустимое поведение болельщиков на домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Англии, сообщает Sky Sports. Дисциплинарная комиссия ФИФА установила, что венгерские фанаты допустили расистские оскорбления в адрес игроков гостей, а также бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику и заблокировали лестничные проемы.

В качестве санкций сборная Венгрии должна будет провести два следующих домашних матча (один — условно) при пустых трибунах. Также местная федерация футбола оштрафована почти на 160 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч швейцарских франков).

Матч группы I отборочного турнира чемпионата мира-2022 Венгрия — Англия (0:4) прошел в Будапеште 2 сентября. По информации BBC, во время игры футболисты гостей Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. После этого Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в ФИФА с просьбой о расследовании инцидентов с фанатами на этой встрече.

Сборная Венгрии будет вынуждена провести без зрителей следующий домашний матч отбора ЧМ-2022 — игра против Албании состоится 9 октября. Еще одним матчем при пустых трибунах Венгрия наказана условно — это произойдет, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием болельщиков.

Ранее по итогам инцидентов на матчах чемпионата Европы в Будапеште летом 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Венгрии тремя домашними матчами без зрителей. Один из них — условно с испытательным сроком.

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Иван Шитик все материалы автора

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