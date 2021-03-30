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Жирков вышел на чистое четвертое место по количеству матчей за сборную России

21:45
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник сборной России Юрий Жирков сыграет в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. Для него это 102-й матч за сборную.

Футболист вышел на чистое четвертое место по количеству игр за национальную команду. Он превзошел результат Василия Березуцкого (101 игра).

Первое место в рейтинге занимает Сергей Игнашевич (127 матчей). На втором месте Виктор Онопко (113, 4 из которых за сборную СНГ). На третьем месте Олег Блохин (112 матчей за сборную СССР).

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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