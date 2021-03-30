Жирков вышел на чистое четвертое место по количеству матчей за сборную России
21:45
Защитник сборной России Юрий Жирков сыграет в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. Для него это 102-й матч за сборную.
Футболист вышел на чистое четвертое место по количеству игр за национальную команду. Он превзошел результат Василия Березуцкого (101 игра).
Первое место в рейтинге занимает Сергей Игнашевич (127 матчей). На втором месте Виктор Онопко (113, 4 из которых за сборную СНГ). На третьем месте Олег Блохин (112 матчей за сборную СССР).
Опрос
проголосовало: 7412Все опросы
Как закончится матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...