Жирков вышел на чистое четвертое место по количеству матчей за сборную России

Защитник сборной России Юрий Жирков сыграет в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. Для него это 102-й матч за сборную.

Футболист вышел на чистое четвертое место по количеству игр за национальную команду. Он превзошел результат Василия Березуцкого (101 игра).

Первое место в рейтинге занимает Сергей Игнашевич (127 матчей). На втором месте Виктор Онопко (113, 4 из которых за сборную СНГ). На третьем месте Олег Блохин (112 матчей за сборную СССР).