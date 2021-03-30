Сербия обыграла Азербайджан, Махмудов забил с пенальти

Сербия на выезде победила команду Азербайджана в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Сербы переиграли соперника со счетом 2:1.

Единственный гол в составе сборной Азербайджана забил бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, который реализовал пенальти во втором тайме.

Сербия набрала 7 очков после трех матчей и возглавляет группу A. У Азербайджана пока нет набранных очков, но проведено две игры.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Азербайджан — Сербия — 1:2 (0:1)

Голы: А.Митрович, 16 (0:1). Махмудов, 59 — с пенальти (1:1). А.Митрович, 81 (1:2).

Азербайджан: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Салахлы (Халилзаде, 72), Кривоцюк, Махмудов, Бадалов, Ибрагимли, Нуриев (Шейдаев, 69), Горбани (Эмрели, 69. Джафаргулиев, 79).

Сербия: Райкович, Спаич, С.Митрович, Павлович, Тадич (Йович, 75), Гудель, Костич (Живкович, 64), Милинкович-Савич, Максимович (Груич, 64), А.Митрович (Ристич, 86), Радоньич (Влахович, 86).

Предупреждения: Спаич, 45+1. Гудель, 76. Халилзаде, 88.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

30 марта. Баку. Стадион Олимпийский.