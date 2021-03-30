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Жемалетдинов пропустит матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии

22:04
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов получил желтую карточку на 17-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.

24-летний футболист пропустит следующую встречу национальной команды с Хорватией (1 сентября) из-за перебора карточек.

24 марта Жемалетдинов заработал предупреждение во встрече с Мальтой (3:1).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Словакия — Россия

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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